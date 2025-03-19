Дзюба высказался о рекорде по голам за сборную России

Нападающий Артём Дзюба поделился мнением о своём рекорде по голам за сборную России. Форвард отличился в товарищеском матче против сборной Гренады.
Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счет большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии. На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком легкий, не можешь понять, как его принять, все время виляет.
Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне.
Слава Рукаку!!
Слава Рукаку!!