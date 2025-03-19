Дзюба высказался о рекорде по голам за сборную России

Нападающий поделился мнением о своём рекорде по голам за сборную России. Форвард отличился в товарищеском матче против сборной Гренады.

Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счет большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии. На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком легкий, не можешь понять, как его принять, все время виляет.