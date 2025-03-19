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Дзюба высказался о рекорде по голам за сборную России

вчера, 22:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ГренадаГренадаМатч завершен

Нападающий Артём Дзюба поделился мнением о своём рекорде по голам за сборную России. Форвард отличился в товарищеском матче против сборной Гренады.

Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счет большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии. На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком легкий, не можешь понять, как его принять, все время виляет.

Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне.

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Все комментарии
Stamford Bridge
Stamford Bridge ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Ну что поделать ,если наша сборная не встречалась с Бразилией, Англией, Аргентиной, Италией, Испанией, Францией хотя бы пару раз в год...С кем играем,тому и забивал. Время Аршавиных и Кержаковых прошло,а Тюкавиных всё никак (или никогда) не наступит...Так что имеем что имеем
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:25
Ну хоть догадался в приветственной речи "леща" Карпину , заслать...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:22
Ну теперь точно в рейтинг великих футболистов мира да на первое место
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:18
Одним грандам забивал)))
Слава Рукаку!!
Гость
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