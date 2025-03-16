«Спартак» в шаге от клубного антирекорда. «Зенит» семь лет без поражений от «красно-белых» в РПЛ

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сегодня, 14:36

Близки к худшей серии в истории.

У «Зенита» 13 матчей со «Спартаком» без поражений

Достаточно вспомнить состав «красно-белых» в последнем победном матче против «Зенита», чтобы фанаты легко поняли, насколько долго столичный клуб не может обыграть принципиального соперника в рамках чемпионата. В воротах был Селихов. В защите Джикия и Боккетти. В центре поля Фернандо и Глушаков. Луис Адриано и Зе Луиш в атаке. Тренировал Каррера. Дело было в конце ноября 2017-го. Семь полных лет «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в РПЛ .

Только Зобнин и Максименко помнят последнюю победу над «Зенитом» как участники заявки на тот поединок, завершившийся успехом 3:1 в Москве. Хавбек «Спартака» вышел на замену, молодой голкипер провел поединок на скамейке. Из заявки проигравшего «Зенита» осталось два человека. Сидели на лавке семь лет назад. Речь о голкипере Кержакове и хавбеке Ерохине. Сегодня их не ждут в основе, как и ветерана Зобнина. Сразятся новые основные составы команд.

У современного «Спартака» нулевой победный опыт против «Зенита» в РПЛ . Успех в Кубке страны помнят. Но матчи, где применяется ротация и футболисты не всегда выкладываются на сто процентов, не равны по смыслу играм РПЛ . Впрочем, все матчи «Спартака» и «Зенита выделяются по накалу страстей и напряжению. И теперь разыгрывают главный трофей сезона – „золото“. „Зенит“ шесть раз подряд становился первым, а у „Спартака“ два титула за четверть столетия.

Каррера быстро уехал, найти нового чемпионского тренера в Москве не сумели. Станковичу будет сложно покорить РПЛ с первой попытки. И непросто обыграть „Зенит“, пусть даже в домашнем поединке. В первом круге была ничья 0:0. Упущенная „Спартаком“ победа в большинстве. Но до матча букмекеры давали на победу гостей дикий коэффициент. Серия без успехов в Санкт-Петербурге ещё дольше, чем общая в чемпионате. На выезде не выигрывали с 2012-го.

Хуже „Спартак“ играл в чемпионате лишь против ЦСКА

Серия против „Зенита“ сегодня может стать худшей в истории, повторив кошмар в московских дерби против ЦСКА . „Спартак“ более семи лет не мог обыграть „армейцев“. Во всех турнирах провели 18 неудачных дерби, из которых 14 в национальной лиге. ЦСКА в начале века лишь готовился к первому чемпионскому титулу в новой лиге. Начали с того, что забирали очки у доселе „вечных чемпионов“ из „Спартака“. Переломным стал матч в 2002-м году. Победил Газзаев.

После разгрома 0:3 „армейцы“ частенько отгружали обороне „красно-белых“ по три мяча. И даже когда случались мировые, то ЦСКА старался навредить „Спартаку“. Так было, когда тренер Черчесов мечтал вернуть своему клубу чемпионство в борьбе с „Зенитом“. Но неудача с „армейцами“ не позволила набрать три пункта. „Спартак“ не стал первым в РПЛ по итогам того сезона. И дошли до ручки в 2008-м году, когда ЦСКА в гостях обыграл соседей с разницей 1:5.

Это был четырнадцатый матч серии в рамках чемпионата и восемнадцатое дерби без победы „красно-белых“ во всех турнирах. Проклятие держалось до лета 2008-го года. Сборная вернулась после полуфинала Евро, а на клубном уровне „Спартак“ продолжил страдать против ЦСКА . Хет-трик бразильского форварда Лава стал частью истории, а Красич и Джанер ему помогли. Лишь после такого горячего душа в „Спартаке“ нашли совесть и сумели прервать серию.

„Проклятие“ дерби с ЦСКА было снято 1 ноября 2008-го. Тренер Микаэль Лаудруп не задержался в „Спартака“ надолго, зато именно с ним на посту „красно-белые“ обыграли „армейцев“. Единственный гол забил Никита Баженов. Легендарный крайний форвард, который одновременно был героем шуток и человеком, умевшим напомнить о себе в ключевых эпизодах. Баженов забил, ЦСКА не отыгрался, серия прервалась. Но ждали очень долго. А что получат спустя 17 лет?

„Спартак“ не заслуживает повторения клубного антирекорда

ЦСКА частенько обыгрывал „Спартак“ по ходу своей серии. Было шесть мировых и восемь побед „армейцев“ в РПЛ . Серия „Зенита“ и „Спартака“ отличается. У петербуржцев тоже восемь побед при пяти ничьих. Но нынешние „красно-белые“ намного беднее, чем „Зенит“ на дистанции в семь лет. Если старый „Спартак“ проигрывал ЦСКА , хотя „армейцы“ не тратили больше денег и не располагали лучшими ресурсами, что впечатляло, то Семак представляет фаворита.

„Спартак“ без титулов. „Зенит“ шесть раз подряд первый в РПЛ и хочет отпраздновать столетие клуба не только матчем ветеранов. После опасной для петербуржцев ничьей в первом круге планируют выиграть сегодня. Вряд ли представят повторение позорища 1:7. Но не забываем, что по ходу черной серии „Спартака“ случилось такое поражение. Но даже если отнять результат катастрофы, остается разница 8:16 в остальных 12 матчах. „Спартак“ часто был хуже.

Не хочется слепо соглашаться с фанатами ставок, которые сегодня частенько доверяют варианту с победой „Спартака“. При этом фиксируем, что Станкович ближе остальных тренеров „красно-белых“ к заслуженным трём очкам против Семака именно в РПЛ . Невзирая на поражение от „Рубина“, „Спартак“ проделал работу над ошибками по ходу этого сезона. А для „Зенита“ прошлый год был самым сложным и неудачным по игре. Семак едва не отдал титул „Динамо“.

Сейчас „Краснодар“ и „Спартак“ мечтают выдержать гонку и не отпустить „Зенит“ в апрельских матчах. Поскольку „Спартак“ на три пункта ниже, им нужна только победа. А если случится ничья или проиграют, то серия продлится до 14 поединков. Повторят худший клубный результат в истории. „Зенит“ играет неудобно для „Спартака“. Умеют владеть мячом. Подсушивают игру, поскольку считают оппонента опасным и тоже неудобным. Сражения всегда сложные.

Возможно, сегодня исторический вечер. Ничья в пользу Семака, но её увидеть не хочется. Линии защиты двух команд не впечатляют. У Максименко было меньше работы, чем у Латышонка, когда считаем сейвы за игру. Но этого ничего не значит. „Спартак“ иногда необъяснимо плох в обороне. А „Зенит“ не всегда хорош в нападении. Хотя собрали коллекцию нападающих и вингеров, в начале года не разбегались. Постараются порадовать болельщиков в Москве.