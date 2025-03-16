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«Спартак» в шаге от клубного антирекорда. «Зенит» семь лет без поражений от «красно-белых» в РПЛ

сегодня, 14:36
Зенит (Санкт-Петербург)

Близки к худшей серии в истории.

У «Зенита» 13 матчей со «Спартаком» без поражений

Достаточно вспомнить состав «красно-белых» в последнем победном матче против «Зенита», чтобы фанаты легко поняли, насколько долго столичный клуб не может обыграть принципиального соперника в рамках чемпионата. В воротах был Селихов. В защите Джикия и Боккетти. В центре поля Фернандо и Глушаков. Луис Адриано и Зе Луиш в атаке. Тренировал Каррера. Дело было в конце ноября 2017-го. Семь полных лет «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в РПЛ.

Только Зобнин и Максименко помнят последнюю победу над «Зенитом» как участники заявки на тот поединок, завершившийся успехом 3:1 в Москве. Хавбек «Спартака» вышел на замену, молодой голкипер провел поединок на скамейке. Из заявки проигравшего «Зенита» осталось два человека. Сидели на лавке семь лет назад. Речь о голкипере Кержакове и хавбеке Ерохине. Сегодня их не ждут в основе, как и ветерана Зобнина. Сразятся новые основные составы команд.

У современного «Спартака» нулевой победный опыт против «Зенита» в РПЛ. Успех в Кубке страны помнят. Но матчи, где применяется ротация и футболисты не всегда выкладываются на сто процентов, не равны по смыслу играм РПЛ. Впрочем, все матчи «Спартака» и «Зенита выделяются по накалу страстей и напряжению. И теперь разыгрывают главный трофей сезона – „золото“. „Зенит“ шесть раз подряд становился первым, а у „Спартака“ два титула за четверть столетия.

Каррера быстро уехал, найти нового чемпионского тренера в Москве не сумели. Станковичу будет сложно покорить РПЛ с первой попытки. И непросто обыграть „Зенит“, пусть даже в домашнем поединке. В первом круге была ничья 0:0. Упущенная „Спартаком“ победа в большинстве. Но до матча букмекеры давали на победу гостей дикий коэффициент. Серия без успехов в Санкт-Петербурге ещё дольше, чем общая в чемпионате. На выезде не выигрывали с 2012-го.

Хуже „Спартак“ играл в чемпионате лишь против ЦСКА

Серия против „Зенита“ сегодня может стать худшей в истории, повторив кошмар в московских дерби против ЦСКА. „Спартак“ более семи лет не мог обыграть „армейцев“. Во всех турнирах провели 18 неудачных дерби, из которых 14 в национальной лиге. ЦСКА в начале века лишь готовился к первому чемпионскому титулу в новой лиге. Начали с того, что забирали очки у доселе „вечных чемпионов“ из „Спартака“. Переломным стал матч в 2002-м году. Победил Газзаев.

После разгрома 0:3 „армейцы“ частенько отгружали обороне „красно-белых“ по три мяча. И даже когда случались мировые, то ЦСКА старался навредить „Спартаку“. Так было, когда тренер Черчесов мечтал вернуть своему клубу чемпионство в борьбе с „Зенитом“. Но неудача с „армейцами“ не позволила набрать три пункта. „Спартак“ не стал первым в РПЛ по итогам того сезона. И дошли до ручки в 2008-м году, когда ЦСКА в гостях обыграл соседей с разницей 1:5.

Это был четырнадцатый матч серии в рамках чемпионата и восемнадцатое дерби без победы „красно-белых“ во всех турнирах. Проклятие держалось до лета 2008-го года. Сборная вернулась после полуфинала Евро, а на клубном уровне „Спартак“ продолжил страдать против ЦСКА. Хет-трик бразильского форварда Лава стал частью истории, а Красич и Джанер ему помогли. Лишь после такого горячего душа в „Спартаке“ нашли совесть и сумели прервать серию.

„Проклятие“ дерби с ЦСКА было снято 1 ноября 2008-го. Тренер Микаэль Лаудруп не задержался в „Спартака“ надолго, зато именно с ним на посту „красно-белые“ обыграли „армейцев“. Единственный гол забил Никита Баженов. Легендарный крайний форвард, который одновременно был героем шуток и человеком, умевшим напомнить о себе в ключевых эпизодах. Баженов забил, ЦСКА не отыгрался, серия прервалась. Но ждали очень долго. А что получат спустя 17 лет?

„Спартак“ не заслуживает повторения клубного антирекорда

ЦСКА частенько обыгрывал „Спартак“ по ходу своей серии. Было шесть мировых и восемь побед „армейцев“ в РПЛ. Серия „Зенита“ и „Спартака“ отличается. У петербуржцев тоже восемь побед при пяти ничьих. Но нынешние „красно-белые“ намного беднее, чем „Зенит“ на дистанции в семь лет. Если старый „Спартак“ проигрывал ЦСКА, хотя „армейцы“ не тратили больше денег и не располагали лучшими ресурсами, что впечатляло, то Семак представляет фаворита.

„Спартак“ без титулов. „Зенит“ шесть раз подряд первый в РПЛ и хочет отпраздновать столетие клуба не только матчем ветеранов. После опасной для петербуржцев ничьей в первом круге планируют выиграть сегодня. Вряд ли представят повторение позорища 1:7. Но не забываем, что по ходу черной серии „Спартака“ случилось такое поражение. Но даже если отнять результат катастрофы, остается разница 8:16 в остальных 12 матчах. „Спартак“ часто был хуже.

Не хочется слепо соглашаться с фанатами ставок, которые сегодня частенько доверяют варианту с победой „Спартака“. При этом фиксируем, что Станкович ближе остальных тренеров „красно-белых“ к заслуженным трём очкам против Семака именно в РПЛ. Невзирая на поражение от „Рубина“, „Спартак“ проделал работу над ошибками по ходу этого сезона. А для „Зенита“ прошлый год был самым сложным и неудачным по игре. Семак едва не отдал титул „Динамо“.

Сейчас „Краснодар“ и „Спартак“ мечтают выдержать гонку и не отпустить „Зенит“ в апрельских матчах. Поскольку „Спартак“ на три пункта ниже, им нужна только победа. А если случится ничья или проиграют, то серия продлится до 14 поединков. Повторят худший клубный результат в истории. „Зенит“ играет неудобно для „Спартака“. Умеют владеть мячом. Подсушивают игру, поскольку считают оппонента опасным и тоже неудобным. Сражения всегда сложные.

Возможно, сегодня исторический вечер. Ничья в пользу Семака, но её увидеть не хочется. Линии защиты двух команд не впечатляют. У Максименко было меньше работы, чем у Латышонка, когда считаем сейвы за игру. Но этого ничего не значит. „Спартак“ иногда необъяснимо плох в обороне. А „Зенит“ не всегда хорош в нападении. Хотя собрали коллекцию нападающих и вингеров, в начале года не разбегались. Постараются порадовать болельщиков в Москве.

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09 мартаRoman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии9
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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 16:33
Решил сегодня не смотреть матч, потому что нервы в последнее время и так не в порядке. Лучше потом в записи посмотреть, если, конечно, результат будет положительным.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:09
думаю, мы увидим вязкую боевую игру от обеих команды.
цель - минимизирование ошибок на любом участке поля.
на бумаге обе команды готовы реализовать свой атакующий потенциал.
но одна ощибка может стоит чемпионского титула.
или ничья 0-0.
или победа Спартака 1-0.
должен же Спартак когда нибудь обыграть Зенит хотя бы на родном поле!
тем более Вендел отдыхает.
а без него у Зенита все средне.
yhzz6sz6whga
yhzz6sz6whga
сегодня в 15:33
Спартак крепкий середняк, выше головы не прыгнешь.
28e3wjnrfvsn
28e3wjnrfvsn
сегодня в 15:12
Зениту продолжить эту традицию и опять выиграть у спартака. Зенит вперед!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:52, ред.
Спартак если такой же будет как в первых трёх играх года то возможно и 1:7 увидим. Просто никакущие почти все вышли с зимней спячки. Предпосылок к победе Спартака нет совсем, а ещё наверняка и Литвинов выйдет в центре обороны что автоматически является предпосылкой к крупному поражению. Обидно, потому что есть Чернов и он надёжный профильный защитник, но Станок не соображает ничего поэтому его зачехлил в глубокий запас. Что говорит против победы Зенита? Да ничего собственно, кроме плохой игры Зенита и его потерь. Но для победы Спартака этого не достаточно. Максимум на что можно рассчитывать это ничья усилиями питерцев. Конечно если Зенит решит проиграть как вчера Динамо, может быть подножки начнут своим же ставить или передачи отдавать под удар по своим воротам, но это уже фантазии, а за счёт своего футбола Спартак не выиграет точно, потому что нету его.
Гость
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