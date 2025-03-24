Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Головина

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вчера, 15:46

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночных стоимостей игроков французской Лиги 1.

В промежуточном обновлении показатель грузинского нападающего ПСЖ снизился на 5 млн евро и теперь составляет 80 млн. Российский полузащитник «Монако» также потерял в стоимости (-5 млн до 25 млн).

Снизилась также стоимость ещё одного россиянина — хавбека «Гавра» (-1 млн до 5 млн).