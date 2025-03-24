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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2024/2025

Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Головина

вчера, 15:46

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночных стоимостей игроков французской Лиги 1.

В промежуточном обновлении показатель грузинского нападающего ПСЖ Хвичи Кварацхелии снизился на 5 млн евро и теперь составляет 80 млн. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин также потерял в стоимости (-5 млн до 25 млн).

Снизилась также стоимость ещё одного россиянина — хавбека «Гавра» Далера Кузяева (-1 млн до 5 млн).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:40
Хвича игрок одного сезона.
Головин в этом сезоне - бледная тень. Плюс конкуренты играют стабильнее. Удивлен, что только на пятерку подешевел. С такими показателями можно и в два раза рухнуть
Кавер
Кавер
вчера в 18:06, ред.
Сколько мудрик стоит, интересно...
Capral
Capral ответ wp79h6h3cfbr (раскрыть)
вчера в 16:41
И это много.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:02, ред.
Головин 30ку стоил? За что? Я думал паспорт РФ только в России важен. Цена ему максимум 10
wp79h6h3cfbr
wp79h6h3cfbr
вчера в 15:59
Хвичке красная цена половина этой суммы
Гость
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