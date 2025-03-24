Transfermarkt снизил стоимость Кварацхелии и Головина

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночных стоимостей игроков французской Лиги 1.
В промежуточном обновлении показатель грузинского нападающего ПСЖ Хвичи Кварацхелии снизился на 5 млн евро и теперь составляет 80 млн. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин также потерял в стоимости (-5 млн до 25 млн).
Снизилась также стоимость ещё одного россиянина — хавбека «Гавра» Далера Кузяева (-1 млн до 5 млн).
Головин в этом сезоне - бледная тень. Плюс конкуренты играют стабильнее. Удивлен, что только на пятерку подешевел. С такими показателями можно и в два раза рухнуть
Головин в этом сезоне - бледная тень. Плюс конкуренты играют стабильнее. Удивлен, что только на пятерку подешевел. С такими показателями можно и в два раза рухнуть