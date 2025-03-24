Макелеле рассказал, как убедил Рюдигера перейти в «Реал»

Экс-игрок «Реала» Клод Макелеле поделился подробностями о том, как он убедил защитника Антонио Рюдигера подписать контракт с мадридским клубом.
Первым делом, получив шанс перейти в «Реал», он пришел ко мне и сказал: «Что думаешь?» Я сказал ему: «Вперед, это твой шанс».
У него были предложения от «Баварии», ПСЖ, но я сказал: «Ты хочешь завоевывать трофеи? Ты кое-что уже выиграл, у тебя все есть, но действительно ли ты хочешь поиграть на самом высоком уровне? Тогда поезжай туда, поработай с большими игроками и поймешь, что это значит».
Получил от Реала подписной бонус, + ЗП которую так хотел. В Баварии ЗП меньше предлагали.
А так, с Челси он ещё до Реала выиграл всё на международной арене (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, СКЕ).
Получил от Реала подписной бонус, + ЗП которую так хотел. В Баварии ЗП меньше предлагали.
А так, с Челси он ещё до Реала выиграл всё на международной арене (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, СКЕ).
Флорентино сам спустя годы признал, что продажа Клода и увольнение Дель Боске были его самой большой ошибкой на посту президента и о чем он сожалеет больше всего.
Флорентино сам спустя годы признал, что продажа Клода и увольнение Дель Боске были его самой большой ошибкой на посту президента и о чем он сожалеет больше всего.