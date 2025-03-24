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Макелеле рассказал, как убедил Рюдигера перейти в «Реал»

вчера, 22:40

Экс-игрок «Реала» Клод Макелеле поделился подробностями о том, как он убедил защитника Антонио Рюдигера подписать контракт с мадридским клубом.

Первым делом, получив шанс перейти в «Реал», он пришел ко мне и сказал: «Что думаешь?» Я сказал ему: «Вперед, это твой шанс».

У него были предложения от «Баварии», ПСЖ, но я сказал: «Ты хочешь завоевывать трофеи? Ты кое-что уже выиграл, у тебя все есть, но действительно ли ты хочешь поиграть на самом высоком уровне? Тогда поезжай туда, поработай с большими игроками и поймешь, что это значит».

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23 марта
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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:18
Дель Боске для меня вообще один из лучших тренеров
26y4j4hq6nyg
26y4j4hq6nyg
сегодня в 02:06
Прозвучало очень пафосно...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:22
Отпускать Клода и увольнять Висенте было глупым решением от Переса.
протон
протон
сегодня в 00:20
Как жаль, что финансовые аппетиты Макелеле в Реале незаслуженно проигнорили. Как знать, может с Клодом знаменитый галактикос нулевых не посыпался бы и урвал ещё немало трофеев за три года.
Флорентино сам спустя годы признал, что продажа Клода и увольнение Дель Боске были его самой большой ошибкой на посту президента и о чем он сожалеет больше всего.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:26
Полугодовые переговоры о продлении зашли в тупик, в Челси не захотели ему поднимать ЗП со 100 тысяч до требуемых 240 тысяч, решили не продлевать, и отпустить бесплатно.
Получил от Реала подписной бонус, + ЗП которую так хотел. В Баварии ЗП меньше предлагали.
А так, с Челси он ещё до Реала выиграл всё на международной арене (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, СКЕ).
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:56
Чувствую, что кто-то из них 61ит, и этот кто-то - Клод!
Гость
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