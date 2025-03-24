Макелеле рассказал, как убедил Рюдигера перейти в «Реал»

Экс-игрок «Реала» поделился подробностями о том, как он убедил защитника подписать контракт с мадридским клубом.

Первым делом, получив шанс перейти в «Реал», он пришел ко мне и сказал: «Что думаешь?» Я сказал ему: «Вперед, это твой шанс».