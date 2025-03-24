Педри: «Лучше бы я выиграл требл, чем „Золотой мяч“»

Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что каталонскому клубу по силам выиграть требл по итогам нынешнего сезона.
Почему бы не подумать о требле? Я бы лучше выиграл требл, чем «Золотой мяч».
Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что каталонскому клубу по силам выиграть требл по итогам нынешнего сезона.
Почему бы не подумать о требле? Я бы лучше выиграл требл, чем «Золотой мяч».
уже есть победы на Евро-2026 и в СуперКубке Испании.
остались эти трофеи.
удачи и побед Педри в составе Барселоны и сборной Испании, во всех турнирах))
уже есть победы на Евро-2026 и в СуперКубке Испании.
остались эти трофеи.
удачи и побед Педри в составе Барселоны и сборной Испании, во всех турнирах))