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Педри: «Лучше бы я выиграл требл, чем „Золотой мяч“»

вчера, 20:07

Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что каталонскому клубу по силам выиграть требл по итогам нынешнего сезона.

Почему бы не подумать о требле? Я бы лучше выиграл требл, чем «Золотой мяч».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:46
Осталось узнать, что дадут 😁)))
Вещий
Вещий
вчера в 20:39
Думаю требл не получится... но пару титулов можно зацепить.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:38, ред.
Вот человек не забывает что футбол командная игра и хоть ты будь в 10 раз круче Месси в одиночку против 11 всё равно не справишься. Скромность залог успеха
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:35
Слишком много на себя берёт, подранок! Как же хочется, чтобы ЛЧ взял ПСЖ, ну или Вилла всем на зло!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:31
Не будет ни требла, ни Золотого мяча...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
правильное мышление. клуб превыше всего))
уже есть победы на Евро-2026 и в СуперКубке Испании.
остались эти трофеи.
удачи и побед Педри в составе Барселоны и сборной Испании, во всех турнирах))
Futurista
Futurista
вчера в 20:11
Не на рынке)...бери что дают...
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