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Агент Данило: «Первой ошибкой „Ювентуса“ был Мотта, следующей станет Тудор»

вчера, 23:57

Бруно Мизорелли, агент бывшего защитника «Ювентуса» Данило, который сейчас выступает за «Фламенго», раскритиковал решение итальянского клуба уволить Тиаго Мотту с поста главного тренера и назначить Игора Тудора. Позднее агент удалил свой комментарий.

Первой ошибкой был Мотта, следующей станет Тудор. Они ничему не научились.

Данило отреагировал на слова своего представителя:

Я абсолютно не согласен с комментариями моего агента, и я бы никогда не посмел давать рекомендации руководству. Я болею за «Юве» и желаю им всего наилучшего.

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Все комментарии
npnmre82jq2z
npnmre82jq2z
сегодня в 06:32
Вообще то согласен,Тудор не то что надо Ювентусу
63ue6jj78sfz
63ue6jj78sfz
сегодня в 05:58
Обычно на чужих ошибках учатся.
5ujn29j5qq2f
5ujn29j5qq2f
сегодня в 03:05
Даже данилина агентура это понимает
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:41
Ну и зря удалил - комментарий был не плох...)
Гость
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