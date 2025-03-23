Агент Данило: «Первой ошибкой „Ювентуса“ был Мотта, следующей станет Тудор»

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вчера, 23:57

Бруно Мизорелли, агент бывшего защитника «Ювентуса» , который сейчас выступает за «Фламенго», раскритиковал решение итальянского клуба уволить с поста главного тренера и назначить . Позднее агент удалил свой комментарий.

Первой ошибкой был Мотта, следующей станет Тудор. Они ничему не научились.

Данило отреагировал на слова своего представителя: