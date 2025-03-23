Агент Данило: «Первой ошибкой „Ювентуса“ был Мотта, следующей станет Тудор»

Бруно Мизорелли, агент бывшего защитника «Ювентуса» Данило, который сейчас выступает за «Фламенго», раскритиковал решение итальянского клуба уволить Тиаго Мотту с поста главного тренера и назначить Игора Тудора. Позднее агент удалил свой комментарий.
Первой ошибкой был Мотта, следующей станет Тудор. Они ничему не научились.
Данило отреагировал на слова своего представителя:
Я абсолютно не согласен с комментариями моего агента, и я бы никогда не посмел давать рекомендации руководству. Я болею за «Юве» и желаю им всего наилучшего.