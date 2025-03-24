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Эндрик: «Боюсь, что могу не попасть на чемпионат мира 2026 года»

вчера, 17:22

Нападающий «Реала» Эндрик заявил, что может не сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Честно говоря, я часто думаю о том, что боюсь не попасть на чемпионат мира 2026 года. Я волнуюсь… Потому что это моя мечта — попасть на чемпионат мира. Об этом даже трудно говорить. Я хочу помочь Бразилии выиграть 6-й чемпионат мира.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 19:59
надеюсь попадет!!! главное на тренировках показывать высокий уровень, тогда и играть будет чаще, я думаю!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:53
кроме мадридского лавочника, у Селесао куча сильных нападающих.
тем более Доривал уже год не сильно жалует эксперименты.
и особо не доверяет молодым игрокам, даже если это игрок Реала.
последний матч с Колумбией (2-1) понравился.
многие комбинации были очень и очень недурными по задумке, по мысли. команда старалась играть быстро и что характерно вертикально, разрезая линии передачами, все вроде радует. кроме клоунада Винисиуса.
теперь с Аргентиной Доривал планирует выпустить 6 новичков по сравнению с Колумбией. Смело.
и снова Эндрика нет в старте.
в принципе неважно, какой состав сыграет в гостевом матче с чемпионами мира.
свое место на ЧМ в кармане Селесал, с какого места выйдем непринципиально. принципиально - с чем, с какой игрой выйдем?
с Тите бразильцы дважды подряд квалификацию в одну калитку выиграли.
но разве это сильно повлияло на финальную часть?
75e4k9hz4gj9
75e4k9hz4gj9
вчера в 17:46
Парень старается, надеюсь у него будет шанс
shur
shur
вчера в 17:37
...будет двадцатник, минимум ещё на парочку ЧМ попадёт, всё будет
зависить от чрезмерного мерцания на глазах у Тренеров Бразильской Сборной...! Как не странно,вопросы к Анчелотти с
игровой практикой и результативностью!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:36
В легкую! Ришарлисона возьмут, а того кто ссыт пенальти бить - лесом пошлют!
Гость
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