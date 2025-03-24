Эндрик: «Боюсь, что могу не попасть на чемпионат мира 2026 года»

Нападающий «Реала» Эндрик заявил, что может не сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Честно говоря, я часто думаю о том, что боюсь не попасть на чемпионат мира 2026 года. Я волнуюсь… Потому что это моя мечта — попасть на чемпионат мира. Об этом даже трудно говорить. Я хочу помочь Бразилии выиграть 6-й чемпионат мира.
зависить от чрезмерного мерцания на глазах у Тренеров Бразильской Сборной...! Как не странно,вопросы к Анчелотти с
игровой практикой и результативностью!!!
зависить от чрезмерного мерцания на глазах у Тренеров Бразильской Сборной...! Как не странно,вопросы к Анчелотти с
игровой практикой и результативностью!!!
тем более Доривал уже год не сильно жалует эксперименты.
и особо не доверяет молодым игрокам, даже если это игрок Реала.
последний матч с Колумбией (2-1) понравился.
многие комбинации были очень и очень недурными по задумке, по мысли. команда старалась играть быстро и что характерно вертикально, разрезая линии передачами, все вроде радует. кроме клоунада Винисиуса.
теперь с Аргентиной Доривал планирует выпустить 6 новичков по сравнению с Колумбией. Смело.
и снова Эндрика нет в старте.
в принципе неважно, какой состав сыграет в гостевом матче с чемпионами мира.
свое место на ЧМ в кармане Селесал, с какого места выйдем непринципиально. принципиально - с чем, с какой игрой выйдем?
с Тите бразильцы дважды подряд квалификацию в одну калитку выиграли.
но разве это сильно повлияло на финальную часть?
тем более Доривал уже год не сильно жалует эксперименты.
и особо не доверяет молодым игрокам, даже если это игрок Реала.
последний матч с Колумбией (2-1) понравился.
многие комбинации были очень и очень недурными по задумке, по мысли. команда старалась играть быстро и что характерно вертикально, разрезая линии передачами, все вроде радует. кроме клоунада Винисиуса.
теперь с Аргентиной Доривал планирует выпустить 6 новичков по сравнению с Колумбией. Смело.
и снова Эндрика нет в старте.
в принципе неважно, какой состав сыграет в гостевом матче с чемпионами мира.
свое место на ЧМ в кармане Селесал, с какого места выйдем непринципиально. принципиально - с чем, с какой игрой выйдем?
с Тите бразильцы дважды подряд квалификацию в одну калитку выиграли.
но разве это сильно повлияло на финальную часть?