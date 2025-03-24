Эндрик: «Боюсь, что могу не попасть на чемпионат мира 2026 года»

Нападающий «Реала» заявил, что может не сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Честно говоря, я часто думаю о том, что боюсь не попасть на чемпионат мира 2026 года. Я волнуюсь… Потому что это моя мечта — попасть на чемпионат мира. Об этом даже трудно говорить. Я хочу помочь Бразилии выиграть 6-й чемпионат мира.