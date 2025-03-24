Погба рассказал, что друзья отвернулись от него

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своей жизни во время дисквалификации.
Когда я впервые получил свою огромную зарплату в «Манчестер Юнайтед», я был так счастлив. Я пошёл к отцу, и он сказал: «Сынок, не трать деньги зря. Когда вечеринка закончится, гости уйдут, и ты останешься один». Я не понимал этих слов, пока не столкнулся с проблемой и не заметил, что многие друзья, которые раньше приходили каждый раз, больше не приходили проверить меня. Единственные люди, которые у меня сейчас есть, — это моя семья. Такова жизнь.
Когда судьбой ты вознесен на неизвестный срок,
Тогда вокруг тебя друзья, улыбка, смех и лесть,
Никто не скажет-нет, нельзя, а только-да и есть.
Везде ты принят, всем ты мил, тебя повсюду ждут,
И чтобы ты ни сотворил в тот час превознесут.
И будут пить твое вино и кушать твой обед,
Во всем с тобою за одно, ни в чем отказа нет.
Но только чуть не повезет иль попадешь в беду,
Никто к тебе не подойдет, хоть будешь на виду.
Тебя не станут узнавать, чтоб ни спросил, в ответ,
Никто не скажет-можно. да, а лишь- нельзя и нет.
Ты сразу остаешься сам, друзей редеет круг,
И цену людям и словам ты понимаешь вдруг.
Нет, дружба -это не слова, ни поцелуй, ни тост
Для дружбы надобны дела. чтоб дружба в жизни
Помогла, кто сердцем прям и прост.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет,
А кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог
И даже вида не подаст, что он тебе помог!
Когда судьбой ты вознесен на неизвестный срок,
Тогда вокруг тебя друзья, улыбка, смех и лесть,
Никто не скажет-нет, нельзя, а только-да и есть.
Везде ты принят, всем ты мил, тебя повсюду ждут,
И чтобы ты ни сотворил в тот час превознесут.
И будут пить твое вино и кушать твой обед,
Во всем с тобою за одно, ни в чем отказа нет.
Но только чуть не повезет иль попадешь в беду,
Никто к тебе не подойдет, хоть будешь на виду.
Тебя не станут узнавать, чтоб ни спросил, в ответ,
Никто не скажет-можно. да, а лишь- нельзя и нет.
Ты сразу остаешься сам, друзей редеет круг,
И цену людям и словам ты понимаешь вдруг.
Нет, дружба -это не слова, ни поцелуй, ни тост
Для дружбы надобны дела. чтоб дружба в жизни
Помогла, кто сердцем прям и прост.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет,
А кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог
И даже вида не подаст, что он тебе помог!
Ну и конечно же желаю вернуться на поле 👍🏽
Ну и конечно же желаю вернуться на поле 👍🏽