Погба рассказал, что друзья отвернулись от него

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» рассказал о своей жизни во время дисквалификации.

Когда я впервые получил свою огромную зарплату в «Манчестер Юнайтед», я был так счастлив. Я пошёл к отцу, и он сказал: «Сынок, не трать деньги зря. Когда вечеринка закончится, гости уйдут, и ты останешься один». Я не понимал этих слов, пока не столкнулся с проблемой и не заметил, что многие друзья, которые раньше приходили каждый раз, больше не приходили проверить меня. Единственные люди, которые у меня сейчас есть, — это моя семья. Такова жизнь.