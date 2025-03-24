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Погба рассказал, что друзья отвернулись от него

вчера, 22:20

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своей жизни во время дисквалификации.

Когда я впервые получил свою огромную зарплату в «Манчестер Юнайтед», я был так счастлив. Я пошёл к отцу, и он сказал: «Сынок, не трать деньги зря. Когда вечеринка закончится, гости уйдут, и ты останешься один». Я не понимал этих слов, пока не столкнулся с проблемой и не заметил, что многие друзья, которые раньше приходили каждый раз, больше не приходили проверить меня. Единственные люди, которые у меня сейчас есть, — это моя семья. Такова жизнь.

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Погба Поль
Перевод с x.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:23
дело-то обычное
w45dtzksbed3
w45dtzksbed3
сегодня в 05:22
Как был жуликом, так им и остался. Хорошо хоть выявили, поймали на допинге.
2f6bmgxm54ue
2f6bmgxm54ue
сегодня в 00:43
Поль рассказал истину, пока ты успешен вокруг друзья, стоит оступиться и ты никому не нужен
Atleti
Atleti
вчера в 23:16
Друг познаётся в беде. Поговорка
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:59
Какие же это друзья, если они отвернулись в тяжёлый момент.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:35
Лучше пусть продолжит заниматься тем, что у него получается, это благотворительность, за это отдельное спасибо! 🤝
Ну и конечно же желаю вернуться на поле 👍🏽
протон
протон
вчера в 22:25
Когда тебе везет во всем иль полон кошелек,
Когда судьбой ты вознесен на неизвестный срок,
Тогда вокруг тебя друзья, улыбка, смех и лесть,
Никто не скажет-нет, нельзя, а только-да и есть.
Везде ты принят, всем ты мил, тебя повсюду ждут,
И чтобы ты ни сотворил в тот час превознесут.
И будут пить твое вино и кушать твой обед,
Во всем с тобою за одно, ни в чем отказа нет.
Но только чуть не повезет иль попадешь в беду,
Никто к тебе не подойдет, хоть будешь на виду.
Тебя не станут узнавать, чтоб ни спросил, в ответ,
Никто не скажет-можно. да, а лишь- нельзя и нет.
Ты сразу остаешься сам, друзей редеет круг,
И цену людям и словам ты понимаешь вдруг.
Нет, дружба -это не слова, ни поцелуй, ни тост
Для дружбы надобны дела. чтоб дружба в жизни
Помогла, кто сердцем прям и прост.
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет,
А кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог
И даже вида не подаст, что он тебе помог!
shur
shur
вчера в 22:25, ред.
...странно от капиталистов это услышать, обычно у нас в стране этих
проходимцев называют ласково "Собутыльниками"....!!!
Гость
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