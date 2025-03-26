Стало известно отличие в методах работы Флика и Хави в «Барселоне»

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вчера, 10:41

Главный тренер «Барселоны» просит свой тренерский штаб записывать первый тайм каждого матча.

В перерыве немецкий специалист проецирует клипы на большой экран, чтобы корректировать тактические детали и движения игроков. делал то же самое, однако на обычной доске.