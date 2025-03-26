Стало известно отличие в методах работы Флика и Хави в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик просит свой тренерский штаб записывать первый тайм каждого матча.
В перерыве немецкий специалист проецирует клипы на большой экран, чтобы корректировать тактические детали и движения игроков. Хави делал то же самое, однако на обычной доске.
Я недавно публиковал жуткие критические статьи из немецкой прессы, где живого места не оставили от Флика, после его увольнения из сб.Германии. А Р.Фёллер, даже руки ему не подал... В Примере, на сегодня- очень средний уровень футбола, если даже дворовая Жирона с Довбиком- стала третьей в прошлом сезоне...
Я недавно публиковал жуткие критические статьи из немецкой прессы, где живого места не оставили от Флика, после его увольнения из сб.Германии. А Р.Фёллер, даже руки ему не подал... В Примере, на сегодня- очень средний уровень футбола, если даже дворовая Жирона с Довбиком- стала третьей в прошлом сезоне...
Эффективно, потому как наглядно и практично.
Наглядно и практично, потому что немец рулит.
Эффективно, потому как наглядно и практично.
Наглядно и практично, потому что немец рулит.