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Стало известно отличие в методах работы Флика и Хави в «Барселоне»

вчера, 10:41

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик просит свой тренерский штаб записывать первый тайм каждого матча.

В перерыве немецкий специалист проецирует клипы на большой экран, чтобы корректировать тактические детали и движения игроков. Хави делал то же самое, однако на обычной доске.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:04
протон.

Я недавно публиковал жуткие критические статьи из немецкой прессы, где живого места не оставили от Флика, после его увольнения из сб.Германии. А Р.Фёллер, даже руки ему не подал... В Примере, на сегодня- очень средний уровень футбола, если даже дворовая Жирона с Довбиком- стала третьей в прошлом сезоне...
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 13:32
У Флика лучше получается.
протон
протон
вчера в 12:53
Не пойму откуда у людей такой негатив к Хави? Все что имеет сейчас Флик это заслуга Хави. Хави подчистил, вытянул несколько школьников в основу, перестроил обновил и на все это пришел Флик, безусловно Флик уже проделал огромную работу и все эти победы это его заслуга но к Хави не должно быть никаких претензий.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:07
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆😆😆🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:07
Пора забыть тренера Хави
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:00
Умно, потому как эффективно.
Эффективно, потому как наглядно и практично.
Наглядно и практично, потому что немец рулит.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 10:51, ред.
"Школьник" привык мелом на доске.. Наш парень.. 🤭
Гость
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