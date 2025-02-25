В «Интере» заявили о смене трансферной стратегии клуба

Президент миланского «Интера» сообщил о планах клуба в отношении трансферной политики.

Он подчеркнул, что руководство клуба не планирует в ближайшем будущем проводить масштабные изменения в составе команды.

Наш подход к комплектованию команды будет несколько скорректирован в соответствии с принципами клуба, которые ориентированы на инвестирование в молодых перспективных игроков. Такие инвестиции гарантируют долгосрочный рост капитала и укрепление состава. Но давайте не будем ждать революции. Мне кажется, что средний возраст команд снизился, и нам нужно адаптироваться. Это не значит, что наши возрастные игроки будут исключены. Напротив, они играют очень важную роль в команде.