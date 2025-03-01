Глебов – шанс Лички на спасение. Важное приобретение возвращает «Динамо» в гонку

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сегодня, 12:57

Добавит команде необходимых качеств.

Интерес к Глебову от топ-клубов – традиционная история для каждого трансферного окна. На этот раз дело дошло до действий, опорник перебрался в «Динамо». Их союз не очень мэтчится – на деле же это то приобретение, которые было необходимо москвичам. Анализируем, в каких компонентах хавбек прокачает «бело-голубых».

Огромный плюс – менталитет и спортивный голод

Валерий Карпин буквально вырастил лидера «Ростова» и сборной России. Чтобы понимать, какой менталитет у Данила, достаточно такого факта – он перебрался в «Ростов» из «Анжи» в 2019-м, прошёл с командой периоды падения и громких успехов, хотя каждое трансферное окно к нему присматривался «Спартак» и другие топ-клубы.

Данил не принимал поспешных решений и продолжал развиваться в «Ростове». Вырос в лидера, получил капитанскую повязку, затем показал стабильность на этом уровне, дошёл до сборной России, разок даже выводил команду на матч в качестве капитана. И только сейчас ушёл на повышение – когда южане получили максимально выгодное предложение.

В психологическом плане «Динамо» получает прагматичного футболиста, который не будет мучать руководство перепадами настроения – и точно будет выкладываться в каждом матче, поскольку очень давно хотел перебраться на топ-уровень. В ментальной составляющей москвичам очень не хватает такой неуступчивости и нацеленности на результат. Команда упустила титул в последний момент прошлой весной и сейчас ни шатко, ни валко провели первую часть чемпионата.

Личка устал искать опорника с бойцовским характером

Для «Динамо» это сто процентов нестандартный трансфер – в прошлом клуб приобретал игроков, которые нацелены на атаку. Даже в тех случаях, когда искал усиление в группу обороны. В опорную зону подписывали Фомина и Чавеса. Даниил больше тяготел к мячу, пришлось двигать его выше. Луис тоже полезнее при владении – тогда раскрываются его лучшие качества. Лаксальт на позиции опорника стал хорошим временным решением – но на постоянной основе Диего не подходит. Нужна не затычка, а полноценный топ-футболист.

Помимо этой позиции москвичи искали усиление преимущественно в атаку – так появились Бителло, Карраскаль, Нгамалё. Так сформировался дисбаланс – очень сильная линия атаки и посредственная шаткая оборона. Ориентированный на атаку стиль Лички лишь дополнял такую ситуацию с составом.

Поэтому подписание Глебова и выбивается из сложившейся трансферной политики. Как раз это хороший знак. У Глебова есть бойцовские качества, неуступчивость и жёсткость, которые нужны на этой позиции. При этом Данил выносливый и крайне стабильный – он играл от свистка до свистка матч за матчем, причём делал это в «Ростове», который давно испытывает проблемы с логистикой. Пока это выглядит как надёжное усиление и решение давней проблемы. Глебов – может и не глубинный плеймейкер, зато он даст надёжность и объём без мяча, которого так не хватало москвичам.

Не Родри – но марку качества держит

В последнее время – особенно в текущем сезоне – Карпин использовал Глебова преимущественно в оборонительной фазе. Данил часто становился в тройку к центральным защитникам, при атаке оставался страховать – и при угловых тоже опускался ближе к центру поля. Это не Родриобразный опорник – но это и не значит, что Данил совсем не умеет в пас.

Хавбек может делать адресные забросы, если это требуется, отдаёт акцентированную передачу. Да и площадку видит хорошо – при розыгрыше угловых ростовчане периодически использовали его врывания вторым темпом. И это благодаря тому, что Данил хорошо видит площадку.

Резюмируя – помимо надёжности и цепкости при обороне «Динамо» получает больше вариативности при розыгрыше угловых и неплохую опцию при упрощении игры.

«Динамо» получает лидера в российский блок – идеальный расклад для борьбы с «Зенитом»

Проблемы «бело-голубых» – в том числе оттого, что на одного капризного легионера не приходится одного жёсткого россиянина. Нужен сильный российский блок, чтобы вести команду вперёд и следить, чтобы легионеры не витали в облаках. «Динамо» таких не хватает. Недавно появился Андрей Лунёв, ещё есть Константин Тюкавин – остальные не подходят. Того же Лещюка, вечно второго номера, и Макарова просто не станут слушать. Скопинцеву, судя по его игре, совсем не до того. Фомину не хватает бойцовских качеств.

Усилить именно российский блок важно и по чисто игровым причинам. Среди россиян мало футболистов топ-уровня, поэтому ценник на таких завышен – куда выгоднее и проще подписать легионера. Поэтому важно сформировать именно русский костяк. Кого-то подтянуть из академии, кого-то высмотреть в маленьких командах и заняться его развитием.

«Зенит» же преимущественно работает по бразильскому рынку и к российскому обращается лишь периодически. Так и получается, что в моменты поиска россиянина выясняется, что самые талантливые собрались в паре-тройке клубов – и те сами диктуют условия.

«Ростов» – без опорника, сменщик бастует, а Карпин ушёл

Символично, что в первом же матче после рестарта «Динамо» отправится к «Ростову» – Данил сразу же встретится с бывшими. Полузащитник сам увидит, насколько всё изменилось в команде с момента его ухода. А изменения наверняка радикальны.

Положение «Ростова» и ранее было затруднительным: проблемы с разъездами из-за закрытого аэропорта, сложности с тренировочным процессом. Теперь добавились ещё несколько факторов. Прежде всего, потеря Глебова. Данил играл все 90 минут от матча к матчу, это был безальтернативный первый выбор в опорную зону. Летом южане подписали Родриго Саравию, который может закрыть эту позицию – при этом легионер зимой оказался среди «бастующих». Как Бителло не прибыл в расположение «Динамо» на сбор, так и Саравии не оказалось на сборе «Ростова». Сейчас ситуация с легионером в подвешенном состоянии. Непонятно, вернулся ли он в клуб или ожидает продажи в другую команду. Рассчитывать на него точно не стоит – но другого более-менее качественного опорника у южан просто нет.

И всё это вдобавок к тому, что незадолго до рестарта чемпионата клуб покинул Валерий Карпин. История с его возможным уходом тянулась несколько месяцев, появлялись слухи об интересе «Динамо». При этом ранее ожидалось, что тренер хотя бы доработает до лета.

Де-факто «Ростов» остался без тренера, без системообразующего игрока и лидера раздевалки, а также его замены незадолго до первой игры. Можно сказать, «Динамо» сильно потратился – но вышел из сделки победителем, а «Ростов» получил огромную сумму – при этом считается проигравшей стороной.