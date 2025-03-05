Николич о «ромбе Марко» в ЦСКА: «Это не то же самое, что было в „Локо“»

Главный тренер ЦСКА в интервью источнику оценил матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (0:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о дебюте новой тактики.

Согласен с вами, что это был матч повышенной сложности. Соперник доминирует в чемпионате России на протяжении шести последних сезонов, у него супер качественный состав, мы выступали на их поле в присутствии пятидесяти тысяч болельщиков. В этом смысле никто не назовёт ничью в Санкт-Петербурге плохим результатом. Но теперь давайте вспомним, как развивалась игра. Да, у «Зенита» было два-три момента в дебюте, после чего ЦСКА забрал игру под свой контроль. Могу с уверенностью сказать, что мы играли в тот футбол, в который хотели играть.

У нас были моменты, которые могли привести к забитым мячам, а также потенциально острые моменты, где нам не хватало качественного завершения. Пока эта проблема всё ещё стоит перед нами. Во всём остальном я доволен этой игрой. По сути, матч стал продолжением нашей работы на зимних сборах, где удалось выполнить всё, что было запланировано. Футболисты прекрасно отработали, при этом, что немаловажно, обошлись без травм. Хотелось бы сохранить это, поскольку погодные условия сейчас непростые, и поля в России достаточно тяжёлые. Это относится и к нашему тренировочному газону. В то же время радует, что команда в хорошем состоянии, это заметно. Функциональная и тактическая готовность у нас на высоком уровне.

Если оценивать результат матча в Санкт-Петербурге, то я ещё в раздевалке сказал футболистам, что праздновать нам нечего. Неплохо для первой игры, двигаемся дальше, готовимся к следующему сопернику.

О впечатлениях об игре по новой схеме «4-4-2» с ромбом в центральной зоне

Я это оцениваю чуть иначе, чем просто «понравилось – не понравилось». Это то, с чем мы живём почти два месяца, над чем работаем в ежедневном режиме. Важно, что футболисты понимают наши требования, стараются выполнять их на поле. Думаю, процентов на 90-95 это уже получается. Речь обо всех основных составляющих – прессинге, контроле мяча, отборе, правильном расположении, движении и так далее.

Эта схема, на мой взгляд, позволит нашей команде лучше прогрессировать. Играть в более острый и современный футбол. Это основное, почему я избрал этот путь. На сборах мы хорошо её наиграли, времени было достаточно. Да, мы работали той же обоймой, что была в первой части сезона. Минус Саша Зделар и плюс Алеррандро, который появился в самом конце подготовки. Я понимал это и принял решение усиливать игру за счёт внутренних ресурсов. Полагаю, что Койта, Глебов, Шуманский, Пьянич, Жемалетдинов, Бистрович достаточно серьёзно прибавили и готовы показывать свои лучшие качества.