В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Мбаппе и Винисиуса

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сегодня, 09:33

Руководство «Реала» рассчитывало на более эффективное взаимодействие и на поле.

Однако сейчас видно, что этого не произошло: когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.

В клубе признают сложность налаживания взаимодействия между игроками такого уровня, но все же ожидали более продуктивного сотрудничества к настоящему моменту сезона.

Несмотря на это, руководство «Реала» не сомневается в индивидуальном мастерстве обоих футболистов и считает необходимым ставить их в состав при условии готовности к игре. Вариант держать кого-либо из них в резерве не рассматривается.