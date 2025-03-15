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В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Мбаппе и Винисиуса

сегодня, 09:33

Руководство «Реала» рассчитывало на более эффективное взаимодействие Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на поле.

Однако сейчас видно, что этого не произошло: когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.

В клубе признают сложность налаживания взаимодействия между игроками такого уровня, но все же ожидали более продуктивного сотрудничества к настоящему моменту сезона.

Несмотря на это, руководство «Реала» не сомневается в индивидуальном мастерстве обоих футболистов и считает необходимым ставить их в состав при условии готовности к игре. Вариант держать кого-либо из них в резерве не рассматривается.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:57, ред.
Им виднее, но, на мой взгляд, происходит ровно наоборот. В последних матчах каждый нашёл своё место на поле, отлично взаимодействуют, дополняют друг друга и, что самое главное, - не мешают партнёру.
rvf6aefxqv9g
rvf6aefxqv9g
сегодня в 11:15
Каждый тянет одеяло на себя.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:54
С самого начала было ясно, что эти два супер-звёздных фрукта, не смогут играть вместе и не сойдутся характерами
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:47
Вот Хосэлу был нападающий, а ни то что эти двое ..прогадал перец
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:12
Не надо их выпускать вместе, больше пользы будет.
shur
shur
сегодня в 09:40
...кстати очень даже наболевшая тема! Это Вини не с Каримом играть, где любой каприз - за ваши деньги! И в силу возраста ведут
себя порою,как два пацана, а любимая игрушка МЯЧ- одна на двоих и никак не поделят.....!!!
Гость
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