В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Мбаппе и Винисиуса

Руководство «Реала» рассчитывало на более эффективное взаимодействие Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на поле.
Однако сейчас видно, что этого не произошло: когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.
В клубе признают сложность налаживания взаимодействия между игроками такого уровня, но все же ожидали более продуктивного сотрудничества к настоящему моменту сезона.
Несмотря на это, руководство «Реала» не сомневается в индивидуальном мастерстве обоих футболистов и считает необходимым ставить их в состав при условии готовности к игре. Вариант держать кого-либо из них в резерве не рассматривается.
себя порою,как два пацана, а любимая игрушка МЯЧ- одна на двоих и никак не поделят.....!!!
себя порою,как два пацана, а любимая игрушка МЯЧ- одна на двоих и никак не поделят.....!!!