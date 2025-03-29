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«Химки» переиграли «Пари НН» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Химки» обыграли «Пари НН» в 22-м туре РПЛ (2:0).

Лукас Вера на 22-й минуте реализовал пенальти, Бутта Магомедов забил на 86-й.

После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (23 балла), «Пари НН» находится на 13-й позиции (19 пунктов).

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Все комментарии
tqhgwka5tm9q
tqhgwka5tm9q
вчера в 20:11
В матче соперники конкуренты разыграли шесть очков
nik9373
nik9373 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:42
Обратимся к статистике. Средняя посещаемость ФК "Химки" в премьер-лиге: сезон 20/21 - 2398 человек, 21/22 - 1634 ч., 22/23 - 1932 ч.,24/25 - 2752 ч. Идут на рекорд.
я из Химок
я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:41
Взаимно!!!)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:27
Химки с победой,неплохо сыграли.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
И химчан и химиков с победой!
Боролись и воздалось.
альсато
альсато
вчера в 19:05
Химари борются, и это главное!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
вчера в 18:58
С победой земляк, а Заболотный не плох, не даром Капитан.
Будь здрав Дружище.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:54
Сударь Вы не правы. У команды много болельщиков ( в том числе и я, как житель Химок ). Город спортивный, новый стадион, Баскетбольная команда города среди лидеров. Прописку ФК Химки менять нет смысла.
Будьте здоровы.
f9tc9264yk4u
f9tc9264yk4u
вчера в 18:41
Важнейшие три очка заработали Химки
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:41
Браво, Химки!!! Подмосковный клуб творит чудеса. Команда, которая никому в РПЛ не нужна, у неё даже болельщиков совсем нет, умудряется набирать очки. Вот и сегодня побеждён сосед по турнирной таблице. Может быть Химкам лучше поменять прописку? Просто игроков очень жалко.
a5uhhj2zrp9d
a5uhhj2zrp9d
вчера в 18:34
Обе команды недостойны по игре РПЛ, Химкам больше повезло.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:33
Судя по тому, КАК сегодня игроки Химок играли, боролись и, благодаря своей самоотверженности, добыли победу, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Туфана Садыгова на встрече с игроками были "МАМОЙ КЛЯНУСЬ!" )))
протон
протон
вчера в 18:32
Заслуженно, Химки с победой
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:31
Химчан с победой!!!Нужные 3 очка!
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