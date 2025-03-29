«Химки» переиграли «Пари НН» в матче Премьер-Лиги

«Химки» обыграли «Пари НН» в 22-м туре РПЛ (2:0).
Лукас Вера на 22-й минуте реализовал пенальти, Бутта Магомедов забил на 86-й.
После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (23 балла), «Пари НН» находится на 13-й позиции (19 пунктов).
«Химки» обыграли «Пари НН» в 22-м туре РПЛ (2:0).
Лукас Вера на 22-й минуте реализовал пенальти, Бутта Магомедов забил на 86-й.
После этой игры «Химки» идут на 10-м месте (23 балла), «Пари НН» находится на 13-й позиции (19 пунктов).
Боролись и воздалось.
Боролись и воздалось.
Будь здрав Дружище.
Будь здрав Дружище.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы.