«Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Фулхэм» крупно уступил «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка Англии (0:3).
Эберечи Эзе открыл счет на 34-й минуте, Исмаила Сарр забил на 38-й, а Эдвард Нкетиа отметился на 75-й.
|Фулхэм0 : 3Кристал Пэлас
|Матч завершен
«Фулхэм» крупно уступил «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка Англии (0:3).
Эберечи Эзе открыл счет на 34-й минуте, Исмаила Сарр забил на 38-й, а Эдвард Нкетиа отметился на 75-й.
Кантана...!
Кантана...!
внимания, как по мне кажется! И справедливо,что Кубок у НьюКасл!
Пэлас тоже работяга,удачи!
внимания, как по мне кажется! И справедливо,что Кубок у НьюКасл!
Пэлас тоже работяга,удачи!
пройти МЮ, чтоб затем вылететь от Пэлас
пройти МЮ, чтоб затем вылететь от Пэлас