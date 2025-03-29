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«Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

вчера, 17:09
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Фулхэм» крупно уступил «Кристал Пэлас» в матче 1/4 финала Кубка Англии (0:3).

Эберечи Эзе открыл счет на 34-й минуте, Исмаила Сарр забил на 38-й, а Эдвард Нкетиа отметился на 75-й.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:46
нежданчик, да еще и крупный)
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:34
...пройти МЮ, сэр Вы нам льстите!!! Где то усмехнулся старина Эрик
Кантана...!
shur
shur
вчера в 20:29, ред.
...Сороки и Пэлас, команды неординарные и заслуживают особого
внимания, как по мне кажется! И справедливо,что Кубок у НьюКасл!
Пэлас тоже работяга,удачи!
drug01
drug01
вчера в 18:14
Значит Фулхэму кубок просто не нужен!
Вещий
Вещий
вчера в 17:51
Даже гол престижа не смогли забить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:38
Фулхэм разочаровал))
пройти МЮ, чтоб затем вылететь от Пэлас
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:38
Лондонское. кубковое дерби закончилось с приличным счетом в пользу Кристал Пэлас.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:23
Кубок Англии по футболу старейшее официальное соревнование. Он разыгрывается с середины девятнадцатого века и потому очень престижен. За этот трофей игроки отдают на поле все свои силы. Тут каждый может выиграть у каждого. И потому Кубок Англии не всегда достаётся топ-клубу.
Гость
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