Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург»

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ (5:1).
На 38-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Хорхе Карраскаля. На 41-й колумбиец сделал дубль. Бителло на 60-й увеличил преимущество «бело-голубых», а четвёртым голом отметился Луис Чавес на 67-й. Саид Сахархизан на 77-й сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Виктор Окишор на 90+1-й забил пятый мяч москвичей.
«Динамо» занимает 4-е место (42 очка). «Оренбург» идёт 16-м (11 баллов).
ДО ТРЕТЬЕГО гола в ворота Оренбурга была игра равных по силе команд, по моему мнению.
Тут ещё эта "пятка вне игры" игрока Оренбурга в моменте с забитым голом в ворота Динамо...
Ну, НЕТ у меня ощущения РАЗГРОМА.
НЕТ!!!
Первые три гола вообще какие-то непонятные: с первым у меня большой вопрос к судьям как на ВАР, так и полевому, второй - классический "обрез" и закономерное взятие ворот, а третий - просто "пинг-понг" какой-то, в результате чего мяч после Татаева оказался в воротах (большой привет за весь матч ему, думаю, передают сегодня все болелы Оренбурга).
Получается, что по-настоящему КЛАССИЧЕСКИЙ гол забил Оренбург, да и то, когда, собственно, уже было и не нужно...
В общем, ИГРОЙ Оренбург не выглядит твёрдым кандидатом на вылет, а как там дальше сложится у него, посмотрим.
Динамо если так же будет играть дальше в защите, то может и доиграться...
Сегодня БГ очень повезло...
ДО ТРЕТЬЕГО гола в ворота Оренбурга была игра равных по силе команд, по моему мнению.
Тут ещё эта "пятка вне игры" игрока Оренбурга в моменте с забитым голом в ворота Динамо...
Ну, НЕТ у меня ощущения РАЗГРОМА.
НЕТ!!!
Первые три гола вообще какие-то непонятные: с первым у меня большой вопрос к судьям как на ВАР, так и полевому, второй - классический "обрез" и закономерное взятие ворот, а третий - просто "пинг-понг" какой-то, в результате чего мяч после Татаева оказался в воротах (большой привет за весь матч ему, думаю, передают сегодня все болелы Оренбурга).
Получается, что по-настоящему КЛАССИЧЕСКИЙ гол забил Оренбург, да и то, когда, собственно, уже было и не нужно...
В общем, ИГРОЙ Оренбург не выглядит твёрдым кандидатом на вылет, а как там дальше сложится у него, посмотрим.
Динамо если так же будет играть дальше в защите, то может и доиграться...
Сегодня БГ очень повезло...
У меня, как болельщика Динамо сегодняшняя игра любимой команды оставила двоякое впечатление. С одной стороны не может не радовать результат, крупная победа, хоть и над аутсайдером, но с другой стороны сама игра москвичей сегодня не впечатлила, особенно в первые полчаса матча, когда гости, как мне показалось(перекрестился) даже превосходили хозяев, особенно по настрою. И не отмени судьи гол из-за нелепого офсайда, то неизвестно, как бы сложилась игра. Спасибо Караскалю за "дуплет" в конце тайма, вовремя остудившего пыл Оренбурга. Кроме вопросов по игре остаются проблемы с комплектованием состава команды, особенно линии обороны. Следующий тур с армейцами, и рассчитывать на успешный реванш в очередном дерби с такой защитой очень рискованно. Но впереди неделя и, Бог даст все лучшие поправятся. И по итогам уже той встречи можно будет судить о перспективах Динамо, да и будённовцев на финиш этого сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
У меня, как болельщика Динамо сегодняшняя игра любимой команды оставила двоякое впечатление. С одной стороны не может не радовать результат, крупная победа, хоть и над аутсайдером, но с другой стороны сама игра москвичей сегодня не впечатлила, особенно в первые полчаса матча, когда гости, как мне показалось(перекрестился) даже превосходили хозяев, особенно по настрою. И не отмени судьи гол из-за нелепого офсайда, то неизвестно, как бы сложилась игра. Спасибо Караскалю за "дуплет" в конце тайма, вовремя остудившего пыл Оренбурга. Кроме вопросов по игре остаются проблемы с комплектованием состава команды, особенно линии обороны. Следующий тур с армейцами, и рассчитывать на успешный реванш в очередном дерби с такой защитой очень рискованно. Но впереди неделя и, Бог даст все лучшие поправятся. И по итогам уже той встречи можно будет судить о перспективах Динамо, да и будённовцев на финиш этого сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!