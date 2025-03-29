Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург»

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вчера, 15:59

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ (5:1).

На 38-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Хорхе Карраскаля. На 41-й колумбиец сделал дубль. Бителло на 60-й увеличил преимущество «бело-голубых», а четвёртым голом отметился Луис Чавес на 67-й. Саид Сахархизан на 77-й сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Виктор Окишор на 90+1-й забил пятый мяч москвичей.

«Динамо» занимает 4-е место (42 очка). «Оренбург» идёт 16-м (11 баллов).