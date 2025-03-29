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Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург»

вчера, 15:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ (5:1).

На 38-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Хорхе Карраскаля. На 41-й колумбиец сделал дубль. Бителло на 60-й увеличил преимущество «бело-голубых», а четвёртым голом отметился Луис Чавес на 67-й. Саид Сахархизан на 77-й сократил отставание южноуральского клуба в счёте. Виктор Окишор на 90+1-й забил пятый мяч москвичей.

«Динамо» занимает 4-е место (42 очка). «Оренбург» идёт 16-м (11 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:24
Правильно написал, поддерживаю!!!!!!! Не всё можно говорить открыто, но во многом согласен!!!
И последнее. Вспомни, как во время реконструкции стадиона Динамо, ВТБ выдвинул предложение- назвать одну трибуну стадиона Именем Л.И.Яшина. Одну трибуну!!! Это ли не ПОЗОР?! И только под давлением болельщиков клуба было принято решение назвать стадион им.Яшина!!! Ну о чем, после всего говорить?! Ладно, я понимаю- к погонам и званиям мы так скоро не вернемся, не то время, надо привыкать к реалиям. Но мне очень больно от того, что сейчас, я вычеркнул, некогда любимый клуб из своей жизни... Я по-прежнему болею за бенди, за два наших волейбола. Еще недавно болел за наш миник и водное поло, пока, все эти виды спорта были живы. Но конечно, всегда, в моей жизни- первым был футбол.
Мне безразличен ВТБ, я не клиент банка и живу в другой стране, но я им не верю. И я очень боюсь, чтобы с футболом не случилась такая же история, как с нашим миником, когда после 13 счастливых лет, клуб, вдруг прекратил своё существование...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 01:02
Исчерпывающе.

Полностью согласен.

Но мое мнение объясню на простом примере: мне много чего не нравится в руководстве своего государства (мягко говоря), но Родину я от этого любить не перестану. И никогда от неё не откажусь.
Так же как и от Динамо. Может это наивно и глупо, но это вот так, как есть. Это что-то на уровне рефлексов, что-то сидящее внутри тебя, заставляющее тебя каждый раз переживать.
Для меня эти люди в пиджаках не являются Динамо, также как и те ребята сверху, решающие всё за нас не являются моей Родиной.
Если бы мне дали написать сочинение, как в школе, "что для вас Родина", то под тамблер хорошего виски я бы, уверен, выдал максимально глубокую и патриотическую картину своего представления, и в ней не было бы ни одного упоминания о власть имущих.
По крайней мере в позитивном свете.

Этот комментарий удалят, мне во благо ;)
Capral
Capral
сегодня в 00:34
Отличный вопрос!!! Объясняю ситуацию. ЦСКА Гинера- собственный клуб одного человека, не государственника, а частного лица. Конечно, ЦСКА, тоже давно без званий и без погон. Но Гинер достойно вёл клуб больше 20лет, но самое главное- он не ставил условий армейскому руководству, как это сделал ВТБ: землю в Петровском парке отжали банкиры, стадион под видом реконструции присвоили и тп. У Гинера в ЦСКА всё было иначе, он, свои деньги, фактически вкладывал в клуб. Но самое главное- Гинер разбирается в футболе, он неслучайный человек в этом виде спорта, как гафин или Пивоваров. И за время, что Гинер в ЦСКА- клуб выиграл, почти всё, что было возможно!!!

Возьми любой наш динамовский вид спорта, кроме футбола и хоккея, и ты увидешь, как возрождались эти виды спорта. Женский наш волейбол и бенди- возрождали люди болеющие за клуб Динамо Москва!!! Они, на первых порах, фактически и практически вкладывали свои деньги, никто не ставил условий, как ВТБ- или мы берем 85% акций клуба или играйте без нас!!! Женский волейбол, сейчас, курирует лично Патрушев, и он тоже условий клубу не ставил. В нашем бенди, команду много лет назад спасал Барышников!!! То-есть, кроме футбола, во всех наших видах спорта работают достойные люди, а в футболе- барыги, которым клуб безразличен. Никто из них Динамо не любит, это для них временная игрушка... Большинство из них, даже истории клуба толком не знает. Поэтому, я так категорически настроен против них, потому что не верю в их порядочность и преданность...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 00:11
Слушай, а вот мне интересно.
Динамо - команда банкиров.
ЦСКА с Гинером - команда лейтенантов.
У тебя не возникает когнитивный диссонанс?
Capral
Capral
сегодня в 00:08
Ого, какой текст, какие слова!!!
А ведь всё правильно сказал, прям читает мои мысли. Лимон прозревает, теперь этот правду несёт в народ. Давно бы так.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 00:05
Иллюзий питать не стоит. 5-1, как и 4-0 с Махачкалой - чистая случайность. Абсолютно бездарная игра с таким подбором футболистов - преступление. По ощущениям у чеха нет никаких тактических установок на матч, разборов соперников. Играйте, как умеете, и в итоге Динамо весь сезон выезжает на скилле футболистов. С Локо была приличная возня, но это исключение лишь подтвержающее правило.
Впереди сложный календарь, и место в шестёрке с конца с катастрофическим неумением чеха играть важные матчи выглядит вполне приемлемым.
С Личкой нам не по пути; надеюсь, после Краснодара он найдёт смелость взять на себя миссию по спасению Оренбурга из лучшей лиги мира.

СораДников с побеДой!
Capral
Capral
вчера в 23:47, ред.
шварц- красава, снова пролетел.))) Причем, команде, у которой в пяти играх был забит один мяч... Ну вот, а сегодня сразу два, и кому- самому шварцу!!! Радует чувак!!! Всегда бы так...

Такой был классный день, а этот г........н всё испортил, гадский папа.
Capral
Capral
вчера в 21:04
Лимон.

Смотрю, взрослеешь прямо на глазах, появляются зрелые передовые идеи.))) Молодец, это радует!!!
Gotlib
Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:20
Туда ему и дорога.
Gotlib
Gotlib ответ 4s42rfz6q5jt (раскрыть)
вчера в 20:18
Зато неплохо бузит по русски, не то что динамовский чех, двух слов не может связать.
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:52
только бы не как в первом круге, а с таким ЦЗ тревожно как-то ))
Ев17
Ев17 ответ su5fua562qdv (раскрыть)
вчера в 18:51
только предсказать их игру на два матча подряд - лотерея
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:50
а Маричаль вышел футбол посмотреть, вот и пропустили, ладно бы уставший был, а то вышел на замену, а играть цз забыл, ладно Даса, он устал , а этот ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:40
Если что, передай Товарищам, что честь при мне)))
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:34
Вы знаете, пару лет назад, при работе шварца у ростовщиков, один из его обожателей восхищался результативностью команды. Но после того, как я привёл ему самую примитивную статистику- кому забивал шварц, вопросы отпали сами собой... Посмотрите на досуге, кому, хам и грубиян забивал в этом сезоне, и у вас наверняка поменяется мнение... Приятного просмотра.)))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:30
Друг мой!..Ничего личного!...Будь готов!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:27
С моей стороны никаких претензий и жалоб не было....
Я сам очень недоволен ситуацией....
Очень мало отписываюсь...
альсато
альсато
вчера в 18:25
я сторонник таких мер..если кого то и менять-то на лучшего!...пока не вижу из ФНЛ, кто бы смог заменить (в лучшую сторону) двух неудачников из РПЛ, про переходы-вААпче речь даже не идет))))
Брулин
Брулин
вчера в 18:12
Повторюсь , для нейтрального зрителя игры Динамо самые кайфовые в чемпионате
Личка, дай бог тебе здоровья ))
Брулин
Брулин
вчера в 18:10
Динамо больше всех команд в чемпионате России в этом сезоне, забивает голов, 48!!!!!!!!!!!
tmtqmsf878vj
tmtqmsf878vj
вчера в 18:05
Оренбург похоже уже ничего не спасёт от вылета
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:03
)))..тут такое дело...весенний этап чемпа. только возобновился, а меня уже ТРИ раза выгнали из подтрибунного помещения))))...и кстати один раз как раз из за тебя!))...якобы я покушался на твою честь и достоинство!)))...хотя..до дня ПИОНЕРИИ еще очень далеко!)))..но откуда им знать-жертвам ЕГЕ!))))..Здравия Желаю!
Gotlib
Gotlib ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:00
Только пятый Окишор забил "законный" гол, а остальные или левые, или случайные.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:33
"Истину глаголешь сын мой!")
Приветствую)
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:32, ред.
Прежде всего сораДников с победой над Оренбургом, а болельщикам южноуральского клуба удачи в оставшихся играх!
У меня, как болельщика Динамо сегодняшняя игра любимой команды оставила двоякое впечатление. С одной стороны не может не радовать результат, крупная победа, хоть и над аутсайдером, но с другой стороны сама игра москвичей сегодня не впечатлила, особенно в первые полчаса матча, когда гости, как мне показалось(перекрестился) даже превосходили хозяев, особенно по настрою. И не отмени судьи гол из-за нелепого офсайда, то неизвестно, как бы сложилась игра. Спасибо Караскалю за "дуплет" в конце тайма, вовремя остудившего пыл Оренбурга. Кроме вопросов по игре остаются проблемы с комплектованием состава команды, особенно линии обороны. Следующий тур с армейцами, и рассчитывать на успешный реванш в очередном дерби с такой защитой очень рискованно. Но впереди неделя и, Бог даст все лучшие поправятся. И по итогам уже той встречи можно будет судить о перспективах Динамо, да и будённовцев на финиш этого сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
альсато
альсато
вчера в 17:07
пугает не игра команд, а результаты последних встреч!)))...
Сп62
Сп62
вчера в 17:01
Интересное нападение сегодня было в Динамо. Центрального нападающего играли все по очереди. И Гладышев, и Бителло, и Карраскаль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
Пуховик навсём ходу мчится в ФНЛ...
shur
shur ответ su5fua562qdv (раскрыть)
вчера в 16:36
...вашими устами,да мёд пить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
баск
баск
вчера в 16:23
Взяли победу, молодцы, к тому же крупную- тоже молодцы.

Но сыграть насухую так и не смогли, хотя должны были вообще-то.
Уж от такого поникшего Оренбурга пропускать совсем не обязательно.
Играли отчасти на расслабоне, не сумев, кмк, полностью исключить предвзятость в отношении соперника.

Но имелся в составе Динамо игрок, которого можно назвать сегодня "заводной Карраксаль". Хорхе был везде; такого, чтобы он становился настоящим мотором команды в течение всего матча, мы ещё не видели.

Обычно он проводит игру неровно, по настроению, зачастую выключаясь
и чередуя удачные действия с провальными либо равнодушными.
А сегодня прям сработал за Андрюху Воронина его лучших образцов в играх за Динамо и во многом предопределил эту победу.

Вот всегда бы так. Голевой дубль ему наградой за это)
В прошлом сезоне в чемпе России он вообще не забивал, а в этом уже 5 мячей, вера Лички в звезду Карракскаля начинает давать плоды..

Замена Хорхе уже на 63' выглядела нелогичной- не сказал бы, что колумбиец устал. Хотя, после возвращения из сборной возможно так и планировалось..
Можно поздравить также Витьку Окишора, забившего типичный для себя гол и сделавший это впервые за взрослую команду.

Неплохо отработали также Битело, Чавес и Глебов, постепенно привыкающий
к новой команде, хотя и медленнее чем хотелось бы.

Не обошлось, впрочем, и без парочки ложек дёгтя.
так, почти выпал из игры Гладышев, не понимавший партнёров, да и самого себя, кажется, тоже.
И в удивительно безобразной форме пребывает Нгамалё. Куда всё делось?..

Но, как бы то ни было, сораДников с очёчками.
И готовимся к братскому дерби, где будет совсем другая игра..
Гость
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