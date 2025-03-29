Черчесов о слухах про «Динамо» и «Ростов»: «Талантливо написано»

Тренер оценил слухи о возможной работе в «Динамо» или «Ростове».

Что скажу об информации об интересе ко мне со стороны «Ростова»? Внимательно изучил пост в Telegram, который вы мне скинули, — талантливо написано, мне даже понравилось. Многие в курсе, что я уже давно знаком с Саввиди, о возможном возвращении которого в «Ростов» сейчас много разговоров. Иван Игнатьевич даже опосредованно причастен к нашим успехам в «Ференцвароше» — в свое время пошел навстречу в плане цены на нигерийского опорника Андерсона Эсити при его трансфере из ПАОК . Так что логично, что тут можно задаться вопросом о Черчесове и «Ростове», что автор публикации и сделал.

Я упомянут в контексте назначения в «Динамо»? В посте написано, что Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. «Динамо» может... (После паузы.) Нет, даже должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что в обеих командах сейчас есть действующие главные тренеры, которым хочу пожелать удачи. Но, видимо, тот талантливый журналист из Telegram помнит, что прошлой осенью исполнилось десять лет, как «бело-голубые» под руководством нашего штаба одержали шесть побед в шести матчах в группе Лиги Европы...