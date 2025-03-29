Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черчесов о слухах про «Динамо» и «Ростов»: «Талантливо написано»

вчера, 18:56

Тренер Станислав Черчесов оценил слухи о возможной работе в «Динамо» или «Ростове».

Что скажу об информации об интересе ко мне со стороны «Ростова»? Внимательно изучил пост в Telegram, который вы мне скинули, — талантливо написано, мне даже понравилось. Многие в курсе, что я уже давно знаком с Саввиди, о возможном возвращении которого в «Ростов» сейчас много разговоров. Иван Игнатьевич даже опосредованно причастен к нашим успехам в «Ференцвароше» — в свое время пошел навстречу в плане цены на нигерийского опорника Андерсона Эсити при его трансфере из ПАОК. Так что логично, что тут можно задаться вопросом о Черчесове и «Ростове», что автор публикации и сделал.

Я упомянут в контексте назначения в «Динамо»? В посте написано, что Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. «Динамо» может... (После паузы.) Нет, даже должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что в обеих командах сейчас есть действующие главные тренеры, которым хочу пожелать удачи. Но, видимо, тот талантливый журналист из Telegram помнит, что прошлой осенью исполнилось десять лет, как «бело-голубые» под руководством нашего штаба одержали шесть побед в шести матчах в группе Лиги Европы...

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РПЛ назревает тренерская отставка. «Крылья Советов» могут стать главным разочарованием сезона
20 мартаRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии6
СлухиОсинькин не покинет «Крылья Советов»
20 марта
СлухиСергей Булатов может возглавить «Крылья Советов»
20 марта
Черчесов рассказал, какой клуб хочет возглавить
19 марта
СлухиОсинькин близок к уходу из «Крыльев Советов»
19 марта
Слухи«Факел» не планирует увольнять Пятибратова
18 марта
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:55
И не станет он чемпионом , так себе тренер, если конечно в Зенит не возьмут, там даже Семак типа титулы зарабатывает.
Vilar
Vilar
вчера в 21:49
самовлюблённый, напыщенный, заносчивый, высокомерный, тщеславный павлин.
112910415
112910415
вчера в 20:12
Ух ты! Даже грубить не стал!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:35, ред.
Ну что теперь придётся в двух других шарфах сидеть на стадионе в вип ложе, не Спартака с Локомотивом, но тоже ничего, синенькие. Мне кажется или в РПЛ любой незакрытый вопрос с тренером в топ-8 журналисты пытаются искусственно заткнуть Черчесовым? При условие что он без работы конечно. Может так случиться что скоро будут слухи о Черчесове и Зените вообще.
ABir
ABir
вчера в 19:33
Ничего нельзя исключать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
Сам себя не похвалишь тира никто не похвалит...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:13
Приветствую, Маэстро!!!
Как в известной поговорке: "31и(слухи) ходят по театру"...
Futurista
Futurista
вчера в 19:00, ред.
Черчесову слухи явно понравились)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 