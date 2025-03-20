Осинькин не покинет «Крылья Советов»

Игорь Осинькин не будет уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов».
Руководство клуба вело переговоры с другими специалистами, но приняло решение не менять рулевого.
Команда идет на 12-м месте в РПЛ.
Игорь Осинькин не будет уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов».
Руководство клуба вело переговоры с другими специалистами, но приняло решение не менять рулевого.
Команда идет на 12-м месте в РПЛ.
После того, как истошные публичные вопли Федорищева и его популистские манипуляции превратили клуб в сгусток нервов, страха и бардака, а команда в таких условиях зажалась, не играет, не бежит и стоит в паре шагов от вылета, кому придёт охота идти её тренировать?
Осинькин пока остался наверняка просто потому, что реальных, а не мифических кандидатов на его место просто нет.
Вряд ли кому-то нужна репутация Кобелева, который уже 8 лет не востребован
никем после похожей ситуации.
А вот после сезона возможно всякое, тем более что ещё неизвестно, в какой лиге окажутся Крылья к лету..
После того, как истошные публичные вопли Федорищева и его популистские манипуляции превратили клуб в сгусток нервов, страха и бардака, а команда в таких условиях зажалась, не играет, не бежит и стоит в паре шагов от вылета, кому придёт охота идти её тренировать?
Осинькин пока остался наверняка просто потому, что реальных, а не мифических кандидатов на его место просто нет.
Вряд ли кому-то нужна репутация Кобелева, который уже 8 лет не востребован
никем после похожей ситуации.
А вот после сезона возможно всякое, тем более что ещё неизвестно, в какой лиге окажутся Крылья к лету..
А у КС нет денег платить бешенную неустойку, тем более осталось ждать совсем недолго, до конца сезона.
Для тех кто не в курсе у Осинькина зарплата на уровне топ тренера РПЛ, примерно 14 лямов в месяц, это чуть чуть меньше чем у тренера Зенита.
Контрак действует до конца этого сезона.
А у КС нет денег платить бешенную неустойку, тем более осталось ждать совсем недолго, до конца сезона.
Для тех кто не в курсе у Осинькина зарплата на уровне топ тренера РПЛ, примерно 14 лямов в месяц, это чуть чуть меньше чем у тренера Зенита.
Контрак действует до конца этого сезона.