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Осинькин не покинет «Крылья Советов»

сегодня, 13:37

Игорь Осинькин не будет уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов».

Руководство клуба вело переговоры с другими специалистами, но приняло решение не менять рулевого.

Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:28
А какой дурак с такой зарплатой согласится просто так покинуть свою должность?
А у КС нет денег платить бешенную неустойку, тем более осталось ждать совсем недолго, до конца сезона.
Для тех кто не в курсе у Осинькина зарплата на уровне топ тренера РПЛ, примерно 14 лямов в месяц, это чуть чуть меньше чем у тренера Зенита.
Контрак действует до конца этого сезона.
баск
баск
сегодня в 16:13, ред.
Думаю, что серьёзные переговоры с другими специалистами- просто блеф.

После того, как истошные публичные вопли Федорищева и его популистские манипуляции превратили клуб в сгусток нервов, страха и бардака, а команда в таких условиях зажалась, не играет, не бежит и стоит в паре шагов от вылета, кому придёт охота идти её тренировать?

Осинькин пока остался наверняка просто потому, что реальных, а не мифических кандидатов на его место просто нет.
Вряд ли кому-то нужна репутация Кобелева, который уже 8 лет не востребован
никем после похожей ситуации.

А вот после сезона возможно всякое, тем более что ещё неизвестно, в какой лиге окажутся Крылья к лету..
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Скорее всего это так и будет.
Сп62
Сп62
сегодня в 14:58
По окончанию сезона он, наверняка, уйдёт сам. Ему крайне неоходима психологическая перезагрузка.
y29hnt8j9u8j
y29hnt8j9u8j
сегодня в 14:18
Сколько физруков сразу обломилось.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:16
Осимхен уже в крыльях 🙃
Glosser
Glosser
сегодня в 14:12
Менять в конце сезона нет смысла, но менять необходимо.
Vilar
Vilar
сегодня в 14:12
Думаю, не получится у Осинькина, переходники min.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 14:10
И здесь у Мостового обломилось.
Capral
Capral
сегодня в 14:05
Меня услышали и решили оставить. Правильное решение, надо доиграть сезон.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:53
Мостовой снова безработный)
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