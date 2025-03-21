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Корниленко: «Два последних звонка были с предложением о тренерстве»

вчера, 23:59

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о последних предложениях по работе.

Специалист покинул должность спортивного директора самарского клуба в октябре.

Я считаю, что эта перезагрузка как раз таки произошла вовремя. После окончания карьеры на следующий день, можно сказать, я вошел в тренерский штаб, потом был немного в другой должности. Можно сказать, что не было ни дня отдыха, кроме каких‑то отпусков или непродолжительных выходных. Считаю, что все правильно и так, как должно было быть. Я отдыхаю, сейчас посвящаю все свободное время семье, получаю от этого удовольствие, но в то же время начинаю скучать по работе.

Сейчас все хорошо, уделяю внимание семье, съездил к матери в Белоруссию, увиделся с сестрой. Думаю, это мне только на пользу.

Я прекрасно перезагрузился, где‑то успокоил нервную систему. Когда работаешь в футбольном клубе, будь ты тренер или спортивный директор, все равно находишься постоянно в стрессе. Я готов к новому вызову. Тренер? Посмотрим, как сложится. Если говорить о конкретике, то два последних звонка были с предложением о тренерстве. Мне тоже это интересно, но посмотрим, как сложится. Пока не хочется на все бросаться с открытым забралом. Думаю, все будет нормально.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:09
удивительно, какой необходимый человек !
Vilar
Vilar
сегодня в 13:59
Все безработные поют эту песню, а фактически ты никому и 3.. не нужен.
wyg23kfnu8wz
wyg23kfnu8wz
сегодня в 07:23
Хорошо когда есть неплохая значка за душой. Можно и не работать.
gha5xs446tf8
gha5xs446tf8
сегодня в 06:57
Не замечал что у нас нехватка тренеров,а тут прям на расхват, два предложения было, третьего может не последовать
g9tt3e3rpcev
g9tt3e3rpcev
сегодня в 06:45
Тренеров типа Корниленко пруд пруди, тем более -ичи наседают.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:16
А ведь же третий раз могут не позволить
gjknk92a39z9
gjknk92a39z9
сегодня в 01:01
Лишь не был таким как футболист.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:18
"Корниленко: «Два последних звонка были с предложением о тренерстве»" - Жду - третий - "Позвони, мне, позвони"...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:08
Это хорошо когда предложения есть
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