Корниленко: «Два последних звонка были с предложением о тренерстве»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о последних предложениях по работе.

Специалист покинул должность спортивного директора самарского клуба в октябре.

Я считаю, что эта перезагрузка как раз таки произошла вовремя. После окончания карьеры на следующий день, можно сказать, я вошел в тренерский штаб, потом был немного в другой должности. Можно сказать, что не было ни дня отдыха, кроме каких‑то отпусков или непродолжительных выходных. Считаю, что все правильно и так, как должно было быть. Я отдыхаю, сейчас посвящаю все свободное время семье, получаю от этого удовольствие, но в то же время начинаю скучать по работе.

Сейчас все хорошо, уделяю внимание семье, съездил к матери в Белоруссию, увиделся с сестрой. Думаю, это мне только на пользу.

Я прекрасно перезагрузился, где‑то успокоил нервную систему. Когда работаешь в футбольном клубе, будь ты тренер или спортивный директор, все равно находишься постоянно в стрессе. Я готов к новому вызову. Тренер? Посмотрим, как сложится. Если говорить о конкретике, то два последних звонка были с предложением о тренерстве. Мне тоже это интересно, но посмотрим, как сложится. Пока не хочется на все бросаться с открытым забралом. Думаю, все будет нормально.