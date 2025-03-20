В РПЛ назревает тренерская отставка. «Крылья Советов» могут стать главным разочарованием сезона

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сегодня, 16:21

Проигрывают после зимней паузы.

Осенью Осинькина хотели уволить, но передумали

Футболисты «Крыльев Советов» оказались правильными мужиками лишь на словах. Когда люди со стороны пытались заменить менеджеров клуба, в том числе главного тренер Осинькина, защитник Солдатенков написал губернатору Самарской области. Игнашевич не возглавил «Крылья Советов». Опытного наставника оставили. На словах крутые, поступили верно. А потом не сумели поддержать Осинькина делом. Вот где проблемы «Крыльев Советов». Там уважают наставника, который построил коллектив и пережил немало продаж игроков.

Хотя даже когда Осинькина решили оставить – а футболистов поддерживали фанаты клуба, справедливо отмечали минусы в работе тренера. «Крылья Советов» ужасно начали сезон. Отчасти могли кивать на силу соперников, но после третьего тура они имели разницу 1:10. Жуткий старт перекрыли парочкой домашних побед над аутсайдерами. А затем медленно скатывались, хотя по составу самарцы точно не подходят для борьбы за выживание. В начале 2025-го после ничьей с «Краснодаром» влетели «Акрону» и «Динамо» из Махачкалы.

Поражения оказались болезненными. В первом случае проиграли клубу из Тольятти. Команда с Дзюбой проводит домашние матчи в РПЛ на стадионе «Крыльев Советов». Региональное дерби. А от «Динамо» в Каспийске пропустили четыре безответных гола. Самарцев разнес соперник, который за тур до этого сам пропустил четыре гола от нестабильного столичного «Динамо». Круговорот разгромов вернул на стол переговоров отставку Осинькина. Тренеру дали время, чтобы исправить ситуацию. Не прибавили, пришла пора расходиться?

Зимой намекали, что в контракте Осинькина, который наставник заслужил прежними успехами, была сумма неустойки. Владельцы клуба не горели желанием платить эти деньги. Дали тренеру шанс. Теперь пора двигаться дальше. Если оставить Осинькина, за которого не заступилась на поле команда, то можно влететь в стыковые матчи и повторить ошибки «Урала». Там тоже был опытный тренер Ганчаренко. И состав клуба из Екатеринбурга не назвать слабым по меркам РПЛ . Но в результате не сумели пройти «Акрон» в двух матчах на выбывание.

Самарцы – иллюстрация гоголевской тематики

Великий писатель прекрасно понимал правила государственных джунглей. В РПЛ многие клубы управляются через местных чиновников. В провинции тяжело создать стабильную команду. Всегда придет агент, который будет крутить футболистами, как наперстками. Легко может смениться губернатор. Тогда новый человек захочет увидеть близких по духу людей у руля клуба. Вот только за громкими декларациями обычно ничего дельного. Например, губернатор Самарской области заявил, что у «Крыльев Советов» потребовали 36 млн рублей бандиты.

Аргументировали «долг» помощью в судействе. Коррупция, мошенничество, сговор. Что в итоге? Ничего, в РФС прогнали арбитров через полиграф, который даже в самой маленький африканской стране считается игрушкой. Современная наука и суд результаты такой проверки не принимают. Существуют препараты, которые помогают пройти полиграф. Есть психологические техники, позволяющие без проблем соврать во время опроса. Нервы полиграф принимает за вранье и будет ошибка. Вместо расследования устроили непонятный цирк?

Когда целый губернатор заявляет о системной коррупции в РПЛ – Вячеслав Федорищев ведь наводил справки у коллег из других клубов, фигурировали безумные суммы, то хорошо бы навести порядок. Также важно не потерять клуб «Крылья Советов». Это одна из немногих провинциальных команд в РПЛ с толпой фанатов. «Ростов» и «Краснодар» держатся за публику, но в Самаре футбольные традиции тоже богатые. Даже обеспеченный клуб «Рубин», невзирая на старые титулы и Лигу чемпионов, не собрал на стадионе столько верных поклонников в Казани.

«Крылья Советов» надо сохранить. Клубу также пора подумать, как зарабатывать настоящие деньги во время продажи игроков. Многих отдали с дикой скидкой. Иногда виноваты хитрые агенты. Иногда сам клуб. Например, Гарре надо было отпускать на пике формы. А когда аргентинец сбавил, то ушел намного дешевле. Гоголевская тематика, когда государственное управление оказывается не самым эффективным, проходит через всю историю «Крыльев Советов». Хотя это один из середняков РПЛ , который без проблем может показать классный футбол.

Важно вернуться к волевым победам в чемпионате

Команда в таком состоянии вряд ли сможет легко переиграть ближайших соперников. Форма не позволит четко разобраться с «Локомотивом», «Рубином» и ЦСКА . Вот только помним, как Осинькин на выезде обыгрывал «Зенит» в конце прошлого года. Нужно показать характер. У самарцев есть футболисты, способные в отдельно взятом матче прыгнуть выше головы. Рассказов отдавал шикарные передачи с правого фланга. Сергеев – квалифицированный форвард. Зиньковскому пора осознать, что снова основной футболист после лавки в «Спартаке».

Состав сильный. Олейников сам может придумать решающий гол в любом из ближайших матчей. Именно из-за нераскрытого потенциала «Крылья Советов» претендуют на звание главного разочарования сезона. Проблемы «Ахмата» и «Оренбурга» читались. И весной аутсайдеры стараются прибавить. У «Факела» и «Пари НН» нет ресурсов. «Химки», «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» намного скромнее по разным причинам, чем «Крылья Советов», в том числе из-за денег. Руководство Самарской области часто выделяет клубу миллиарды.