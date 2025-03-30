Мойзес объяснил, почему отпраздновал гол, сымитировав поведение гориллы

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал источнику, что отпраздновал гол в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (2:0), сымитировав поведение гориллы, потому что ему нравится это животное.
Игрок забил мяч на 32-й минуте и снял футболку, за что получил жёлтую карточку.
Мне очень нравится животное горилла, я хотел выразить эмоции, сымитировав его. Я знаю, что делаю, понятно, что есть риск получить жёлтую карточку. Есть ли обида из‑за замены? Конечно, нет, у нас сплочённая команда, самое важное, что мы набрали три очка, на первом плане победа.