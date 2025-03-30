Мойзес объяснил, почему отпраздновал гол, сымитировав поведение гориллы

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вчера, 09:57

Защитник ЦСКА рассказал источнику, что отпраздновал гол в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (2:0), сымитировав поведение гориллы, потому что ему нравится это животное.

Игрок забил мяч на 32-й минуте и снял футболку, за что получил жёлтую карточку.