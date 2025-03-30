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Мойзес объяснил, почему отпраздновал гол, сымитировав поведение гориллы

вчера, 09:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал источнику, что отпраздновал гол в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (2:0), сымитировав поведение гориллы, потому что ему нравится это животное.

Игрок забил мяч на 32-й минуте и снял футболку, за что получил жёлтую карточку.

Мне очень нравится животное горилла, я хотел выразить эмоции, сымитировав его. Я знаю, что делаю, понятно, что есть риск получить жёлтую карточку. Есть ли обида из‑за замены? Конечно, нет, у нас сплочённая команда, самое важное, что мы набрали три очка, на первом плане победа.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:46
Забил победный гол ....эмоции зашкалили.....отпраздновал так что за это показывают жёлтую карточку.....Николич правильно сделал что перестраховался и заменил в перерыве....зачем рисковать....тем более есть кем заменить...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:01
Сымитировал? Странно. А показалось что это поведение обычное, для него.)
Арбалет
Арбалет
вчера в 11:58
Очень похоже, как будто-то в джунглях это было.
s85y73sxha86
s85y73sxha86
вчера в 11:51
Сымитировал очень правдоподобно.
112910415
112910415
вчера в 11:27
довольно удивительный случай
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 10:58
Ничего он не имитировал..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:05, ред.
Да ладно, будь Мойзес белым такую бы кашу щас заварили со скандалами и дисквалификациями огого, а так в принципе даже и объясняться то не обязательно. А суть сей басни такова - Мойзесу можно изображать гориллу а болельщикам Факела нет. Получается какая то обратная дискриминация, рассизм наоборот.
Red blu
Red blu
вчера в 10:01
Главное набрали три очка и ПОБЕДА!
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