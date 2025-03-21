Игрок сборной Дании отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду

Сборная Дании обыграла команду Португалии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:0).
Единственный мяч забил нападающий Расмус Хёйлунд на 78-й минуте. Гол футболист отпраздновал в стиле форварда Криштиану Роналду на глазах у последнего.
|Дания1 : 0Португалия
|Матч завершен
Сборная Дании обыграла команду Португалии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:0).
Единственный мяч забил нападающий Расмус Хёйлунд на 78-й минуте. Гол футболист отпраздновал в стиле форварда Криштиану Роналду на глазах у последнего.
Хейлунд редко, но метко забивает.
Хейлунд редко, но метко забивает.