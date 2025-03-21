Игрок сборной Дании отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду

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сегодня, 00:55

Сборная Дании обыграла команду Португалии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:0).

Единственный мяч забил нападающий на 78-й минуте. Гол футболист отпраздновал в стиле форварда на глазах у последнего.