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Игрок сборной Дании отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду

сегодня, 00:55
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Дании обыграла команду Португалии в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги наций (1:0).

Единственный мяч забил нападающий Расмус Хёйлунд на 78-й минуте. Гол футболист отпраздновал в стиле форварда Криштиану Роналду на глазах у последнего.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:05
Роналду вроде был на поле, но такое ощущение, что он ни разу не коснулся мяча.
Хейлунд редко, но метко забивает.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 01:03
Ну хоть чем-то Гешу вспомнили на поле.. 😂
Гость
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