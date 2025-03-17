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Текке: «„Зенит“ пригласил меня на празднование столетия»

сегодня, 18:57

Бывший футболист «Зенита» Фатих Текке, являющийся главным тренером «Трабзонспора», сообщил, что не сможет приехать на празднование столетия клуба РПЛ из-за рабочих обязанностей в турецкой команде.

«Зенит» пригласил меня на празднование столетия клуба, но, к сожалению, из-за работы в «Трабзонспоре» я не смогу приехать в Россию. Мне было приятно получить от них это письмо, но я вежливо отказал.

Как я всегда и везде говорил, «Зенит» навсегда останется в моем сердце как место, которое было связано с добрыми воспоминаниями и большими успехами. Желаю «Зениту» успехов и еще одного чемпионства!

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Все комментарии
Capral
Capral ответ xybsfscr9pw6 (раскрыть)
сегодня в 21:39
Поглядим...)))
adekvat
adekvat
сегодня в 21:23
Ну чемпионства в этом сезоне Зениту не видать, а юбилей славно отгуляют.
xybsfscr9pw6
xybsfscr9pw6 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:06
Вы так уверены, что не состоится, а зря.
Capral
Capral
сегодня в 20:15
Чувак просто понял, что чемпионство не состоится и решил не тратить деньги впустую. Подумал: "Что я Питер сырой не видел"?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:09
Чует Фатих что столетие может выйти смазанным))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:59
Газпром отвечает ☝️😜
Народное достояние.
tdwan655aqny
tdwan655aqny
сегодня в 19:28
Играл в Зените и приносил пользу.
Гость
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