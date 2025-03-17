Текке: «„Зенит“ пригласил меня на празднование столетия»

Бывший футболист «Зенита» , являющийся главным тренером «Трабзонспора», сообщил, что не сможет приехать на празднование столетия клуба РПЛ из-за рабочих обязанностей в турецкой команде.

«Зенит» пригласил меня на празднование столетия клуба, но, к сожалению, из-за работы в «Трабзонспоре» я не смогу приехать в Россию. Мне было приятно получить от них это письмо, но я вежливо отказал.

Как я всегда и везде говорил, «Зенит» навсегда останется в моем сердце как место, которое было связано с добрыми воспоминаниями и большими успехами. Желаю «Зениту» успехов и еще одного чемпионства!