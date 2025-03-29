В Ньюкасле прошёл парад в честь первого трофея команды за 70 лет

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вчера, 22:06

«Ньюкасл» одержал победу в финале Кубка Английской Лиги, обыграв «Ливерпуль» (2:1).

В честь этого исторического события, ставшего первым национальным трофеем для команды за последние 70 лет, в Ньюкасле был организован парад.

Футболисты проехали по городу на открытом автобусе, начав свой путь со стадиона «Сент-Джеймс Парк» и завершив его в парке Таун-Мур, где была установлена сцена для праздничных мероприятий. В торжествах приняли участие около 150 тысяч болельщиков.