Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияАнглия. Кубок Английской Лиги 2024/2025

В Ньюкасле прошёл парад в честь первого трофея команды за 70 лет

вчера, 22:06

«Ньюкасл» одержал победу в финале Кубка Английской Лиги, обыграв «Ливерпуль» (2:1).

В честь этого исторического события, ставшего первым национальным трофеем для команды за последние 70 лет, в Ньюкасле был организован парад.

Футболисты проехали по городу на открытом автобусе, начав свой путь со стадиона «Сент-Джеймс Парк» и завершив его в парке Таун-Мур, где была установлена сцена для праздничных мероприятий. В торжествах приняли участие около 150 тысяч болельщиков.

В Ньюкасле прошёл парад в честь первого трофея команды за 70 лет

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ньюкасл
Перевод с news.sky.com
Игрок сборной Дании отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду
21 марта
Текке: «„Зенит“ пригласил меня на празднование столетия»
17 марта
«Зенит» в день столетия клуба проведёт матч легенд
16 марта
Неймар за несколько дней до матча с «Коринтиансом» посетил карнавал
10 марта
Клопп примет участие в параде «Ливерпуля», если клуб выиграет Премьер-Лигу
08 марта
ОфициальноЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведёт ретро-матч
04 марта
Сортировать
Все комментарии
Крылатый
Крылатый
сегодня в 00:51
Я 30ть лет болею за за Сорок, думал уже не дождусь трофея! (Интертото и Чемпионшип не в счет)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:00
Дождались, молодцы ребята!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Вы просто вдумайтесь в эти цифры. 150 тысяч человек...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:24
Как говорится Много ли для счастья людям надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:11
атмосферно))
фанаты Ньюкасла заслужили такого праздника.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 