«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

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вчера, 21:37

«Зенит» обыграл «Рубин» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 55-й минуте с поля был удалён футболист «Рубина» Алексей Грицаенко. На 59-й минуте Густаво Мантуан удвоил преимущество «Зенита». На 73-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте Андрей Мостовой отправил четвёртый гол в ворота «Рубина».

«Зенит» идёт на 2-м месте (46 очков), «Рубин» занимает 7-е место (32 очка).