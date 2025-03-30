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«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Зенит» обыграл «Рубин» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 55-й минуте с поля был удалён футболист «Рубина» Алексей Грицаенко. На 59-й минуте Густаво Мантуан удвоил преимущество «Зенита». На 73-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте Андрей Мостовой отправил четвёртый гол в ворота «Рубина».

«Зенит» идёт на 2-м месте (46 очков), «Рубин» занимает 7-е место (32 очка).

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Все комментарии
Олег1980
Олег1980 ответ Александр Каст (раскрыть)
сегодня в 07:06
Достояние России Им все можно
alexando1974
alexando1974
вчера в 23:20
Рубин был мёртвым всё закономерно! Дельфина 3 в аренду а потом сплавлять)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:17
"Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином».
Форвард «Зенита» был заменен в перерыве матча 22-го тура Мир РПЛ (4:0), не отметившись результативными действиями.

– Замена Соболева в перерыве может означать, что он не использовал свой шанс?

– Нет, абсолютно. Наоборот, моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть.

Конечно, ему нужно набирать уверенность. Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо. У нас существует альтернатива, кому выйти и добавить, чтобы немного поменять структуру игры, что и мы сделали в перерыве."

Не понял: защищает дельфиньего сына или просто не хочет выносить сор из избы?
Думаю, что скорее второе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
После третьего пропущенного Рубин сломался...
Впрочем будет самым правильным привести слова Рахимова:

"- Почему нужно, пропуская третий гол, не доигрывать следующий эпизод? Нужно играть до конца. А так случилось, но мы сами в этом виноваты. Поэтому я ждал другой реакции. Но, к сожалению… Об этом я сказал команде. В футболе может все случаться, но даже если так получилось, что мы пропустили такой гол в контратаке, это не должно ломать. Нужно продолжать играть дисциплинировано и искать все равно свои шансы. К сожалению, это произошло. Может быть, потому что было слишком много желания, потому что мы видели по первому тайму, что за исключением одного-двух эпизодов все было достаточно неплохо."

Всем удачи и добра!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:15
Зенит разгромил написали , а Краснодар отправил 5 мячей в ворота Факела . Как то несправедливо пишут , тогда уже Краснодар деклассировал Факел писали бы
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:43, ред.
Г.С. Орлов - монстр комментаторского цеха. Столько неожиданных речевых поворотов и оборотов, свежих идей, словесных загогулин и в конечном итоге неожиданных выводов - хоть стой, хоть падай. Причём выводов, подвластных только его уму и его нестандартному мышлению. Даже голова закружилась.
Вывод: пора на покой. Причём окончательный и бесповоротный. Спасибо, Геннадий Сергеевич.
Матч комментировать не буду, сами всё видели. Итог закономерен, согласно рейтинга и класса футболистов.
просто_так
просто_так ответ Александр Каст (раскрыть)
вчера в 22:40
У Сантоса гражданство РФ есть
Пепс
Пепс
вчера в 22:29
Можно было не приезжать. Было б 0-3 ... (((( Обреченно как то получилось (((
shur
shur
вчера в 22:22
"...КАКА???".....что и Кака играл, во Зенит Даёт!!! (Шутка!)
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 22:20
Согласен...но меня больше удивил и порадовал 100-летний дедушка на поле перед началом матча)...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:18
3 больше чем 1)...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:15
Это точно.)))
Александр Каст
Александр Каст ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 22:15
Из того что нарыл в сети, по поводу его гражданства, это наверно единственное объяснение. Спасибо
2vu7tp8wsc6t
2vu7tp8wsc6t
вчера в 22:11
Зенит станет чемпионом, спартак, как обычно, на пятом месте.
sv_1969
sv_1969 ответ suiw (раскрыть)
вчера в 22:10
Посещаемость в Грозном ни о чем не говорит!В конце марта у мусульман заканчивается длительный пост !Поэтому народ щас не идет на стадион!
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Ну так я о чём и говорю. Но я при этом читаю этот состав Краснодара и понимаю что ни один из трёх мне в Спартаке в рог не упёрся и команду сильнее не сделает. Что своего подобного балласта хватает за глаза. А где же игроки с паспортом на которых можно положиться, вокруг которых можно строить игру? А нигде в общем то по большому счёту. Но единственное что Краснодар смог победить с тремя паспортами, а Спартак и Зенит не смогли, Зенит смог когда всех лег выпустил, а Спартак в принципе не смог потому что нет у него таких лег которые с российским паспортом и легами не считаются, хитрее конечно надо быть)
ZenCh1
ZenCh1 ответ Александр Каст (раскрыть)
вчера в 22:09
Дуглас Сантос?
viv
viv
вчера в 22:08, ред.
Ну что в равных составах Зенит побеждать не может, не обыграл Спартак, не обыграл ЦСКА, за то в большинстве целый тайм против Рубина ну прям герой.)))
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:07
Зенит, Спартак, а вот состав Краснодара, на сегодняшнем матче:
1. Станислав Агкацев (К) ВР - россиянин
15. Лукас Оласа ЛЗ
31. Кайо ЦЗ
4. Диего Коста ЦЗ
20. Джованни Гонсалес ПЗ
6. Кевин Ленини ОП
53. Александр Черников ОП - россиянин
88. Никита Кривцов АП - россиянин
7. Виктор Са ЛВ
90. Мозес Давид Кобнан ПВ
11. Жоау Батчи
Три россиянина.)
Александр Каст
Александр Каст
вчера в 22:07
Продублирую сюда, так как в ветке матча ответа не дали.

Кто сможет внятно объяснить
Как так вышло что с 46 по 70 минуты на поле одновременно играло иностранных ДЕВЯТЬ футболистов (Кроме Алипа (не считается легионером) и Латышонка).

Ладно, 6 замен (допустимо при ЧМТ, причем опять же, судя по регламенту, это допустимо если ЧМТ случилась когда все замены были использованы)
Ладно г-н Орлов. (Уважаем старость, хотя ИМХО терпеть его не могу)
Но ДЕВЯТЬ легионеров на поле, при допустимых ВОСЬМИ?

КАКА???
sv_1969
sv_1969 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 22:06
А срач тв плевать на этику!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:05
Это не считается!)))У них Спартак везде виноват)))
suiw
suiw ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:04
Соглашусь. Посещаемость в Грозном говорит о многом
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:02
Ну конечно, играя весь тайм в большинстве и не выиграть...
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
"Дык зачем брали этих футболистов Спартака? Денег отваливали?)))"

Т-с-с-с-с-с...
Об ЭТОМ громко не говорят...
Так и сглазить можно.... ))))
lotsman
lotsman
вчера в 22:01
Игра изменилась и пошла по нужному курсу, когда поле покинули два тормоза.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Человеку 80 лет, он в здравом уме и крепкой памяти.Комментировал, когда бОльшая часть пользователей этого сайта ещё не появилась на свет.Сегодня он комментировал матч-дань уважения человеку.Крепкого здоровья ему и долгих лет жизни!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:53, ред.
По матчу поднялся шум что у Зенита во втором тайме по сути вышел один русский игрок и тот на ворота. Хотя и Спартак мой любимый тоже играет в притык, хотя вроде как считается народной командой. Похоже чтобы выигрывать матчи в РПЛ надо ставить дорогих легионеров полный состав. Паспортов нормальных в стране просто не осталось, даже на одну сильную команду не наберётся. Больно смотреть куда катится футбол в стране, похоже это точно не национальный вид спорта.
Palex
Palex ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 21:53
Оставьте в покое пожилого , заслуженного и уважаемого человека. Матч - ТВ давно сам себе дескредитировал, своими комментаторами, ведущими и тем, что уволили со своего канала, прекрасных комментаторов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:52
Важный момент. У Рубина не было Даку, а он больше полкоманды.
Гость
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