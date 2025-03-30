«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Рубин» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 55-й минуте с поля был удалён футболист «Рубина» Алексей Грицаенко. На 59-й минуте Густаво Мантуан удвоил преимущество «Зенита». На 73-й минуте Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте Андрей Мостовой отправил четвёртый гол в ворота «Рубина».
«Зенит» идёт на 2-м месте (46 очков), «Рубин» занимает 7-е место (32 очка).
Собственно, всё было предсказуемо, даже при том, что после 1-го тайма счёт на табло был 0-0.
То, что Рубин всё таки "порвётся" чуть раньше или чуть позже, было видно всем.
Одно омрачило меня...
Санька, сын ты дельфиний, как же ж так-то???
Тебе Семак оказал высокое доверие, выпустив в стартовом составе, а ты что???
Как же твой ВЕСОМЫЙ вклад в победы Зенита???
Прямо даже не знаю, усну ли сегодня... ))))))))))))))))))))
Собственно, всё было предсказуемо, даже при том, что после 1-го тайма счёт на табло был 0-0.
То, что Рубин всё таки "порвётся" чуть раньше или чуть позже, было видно всем.
Одно омрачило меня...
Санька, сын ты дельфиний, как же ж так-то???
Тебе Семак оказал высокое доверие, выпустив в стартовом составе, а ты что???
Как же твой ВЕСОМЫЙ вклад в победы Зенита???
Прямо даже не знаю, усну ли сегодня... ))))))))))))))))))))