Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Жирону»

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вчера, 19:15

«Барселона» крупно обыграла «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (4:1).

На 37-й минуте защитник гостей Ладислав Крейчи отправил мяч в свои ворота. На 53-й хавбек «Жироны» Арно Груневельд сравнял счёт. Роберт Левандовски на 61-й вывел хозяев поля вперед, а на 77-й оформил дубль. Четвертый мяч в ворота «Жироны» забил Ферран Торрес на 86-й минуте.

После этой игры «Барселона» идет на первом месте (66 очков), «Жирона» располагается на 13-й строчке (34 балла).