Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Жирону»

«Барселона» крупно обыграла «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (4:1).
На 37-й минуте защитник гостей Ладислав Крейчи отправил мяч в свои ворота. На 53-й хавбек «Жироны» Арно Груневельд сравнял счёт. Роберт Левандовски на 61-й вывел хозяев поля вперед, а на 77-й оформил дубль. Четвертый мяч в ворота «Жироны» забил Ферран Торрес на 86-й минуте.
После этой игры «Барселона» идет на первом месте (66 очков), «Жирона» располагается на 13-й строчке (34 балла).
Лёва порадовал. "Старик" на пике. Первый его гол - в футбольную хрестоматию, как образец для начинающих форвардов.
Ферран красивый положил..., но в его случае это, скорее, случайность, нежели класс.
Лёва порадовал. "Старик" на пике. Первый его гол - в футбольную хрестоматию, как образец для начинающих форвардов.
Ферран красивый положил..., но в его случае это, скорее, случайность, нежели класс.
да и лева ни хочет что бы Мбаппе его обогнал, только Килиан приближается к нему, как тот идет в отрыв снова, ну хотя Мбаппе сам виноват, если бы в первой половине сезона сразу бы стартанул как сейчас, да и реализовывал хотя бы половину моментов, то уже бы было минимум +10 от левы!!!
да и лева ни хочет что бы Мбаппе его обогнал, только Килиан приближается к нему, как тот идет в отрыв снова, ну хотя Мбаппе сам виноват, если бы в первой половине сезона сразу бы стартанул как сейчас, да и реализовывал хотя бы половину моментов, то уже бы было минимум +10 от левы!!!