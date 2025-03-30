Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Жирону»

вчера, 19:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Барселона» крупно обыграла «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги (4:1).

На 37-й минуте защитник гостей Ладислав Крейчи отправил мяч в свои ворота. На 53-й хавбек «Жироны» Арно Груневельд сравнял счёт. Роберт Левандовски на 61-й вывел хозяев поля вперед, а на 77-й оформил дубль. Четвертый мяч в ворота «Жироны» забил Ферран Торрес на 86-й минуте.

После этой игры «Барселона» идет на первом месте (66 очков), «Жирона» располагается на 13-й строчке (34 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт as.com
«Ахмат» и «Спартак» голов не забили
Вчера, 18:25
«Аталанта» уступила «Фиорентине» в поединке Серии А
Вчера, 17:57
«Астон Вилла» разгромила «Престон» в 1/4 финала Кубка Англии
Вчера, 17:37
«Аякс» обыграл ПСВ и увеличил отрыв до 9 очков
Вчера, 17:30
«Торпедо» вырвало победу у «Арсенала» в игре Первой лиги
Вчера, 16:55
«Краснодар» отправил 5 безответных мячей в ворота «Факела»
Вчера, 15:57
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:44
Конечно же такого уровня соперничества как было у Криша и Лео сейчас нет
Я имею ввиду что Мбаппе вдохновляет Лёву и наоборот, это видно
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:28
"...Бальзаковский возраст — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Современное понимание термина, происходящее от романа Оноре де Бальзака." А потом пойдёт в 45-пять Лёва ягодка опять, играй не хочу!!!
Haizenberg
Haizenberg ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 21:47
Только и остается «если бы»…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Нет.
Такого соперничества история футбола ещё долго не увидит.
Месси/Кришка - недосягаемый потолок для нынешнего поколения звёзд.
И хоть мне по нраву Мбаппе, Лёва, Холланд и Вини..., но всё это не то, от слова совсем.
Вот Ямаль..., этот может задать планку где то рядом, но малышу надо ещё расти.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 21:31
Ловите очередной разгром от Барселоны! Лева как поровоз тянет, молодец старик!
Эх, вот бы Ямаль попал в конце матча, был бы шедевр гол!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:09
Видно как Мбаппе вдохновляет Лёву на голы и наоборот
Соперничество как было у Месси и Роналду
Смотрим дальше
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:43, ред.
По идее Перес должен выступить с заявлением и недовольством, что старик снова оторвался от Мбаппе в бомбардирской гонке 🙃
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:39
Польска курва как человек полное оно, но как игрок тащит.
Сливочные опять растроины.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:37
Поляк хоть и гнус тот ещё, но оправдывает сполна свою космическую зар.плату в 650 тысяч евро в неделю 👌🏽
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:36
Барсу с победой!
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:31
Левандовски догнал Месси по голам за сезон! 38 голов в 42 матчах! У Месси 38 в 47 матчах.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 19:42
Очередной крупняк с хорошей игрой от Барсы.. Старик Лёва не хочет подпускать черепаху в борьбе за Пичиччи.. Молодец.. Проходные соперники для Флика закончились. Скоро мы узнаем чего стоит эта приятная глазу Барса.. ☝️
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Все таки поляк еще тащит)))))
Bryan
Bryan
вчера в 19:37
Дайте же забить ребенку! Видно, очень хочет)
RM_35
RM_35
вчера в 19:33, ред.
вот реализовывал бы Реал свои моменты так же как барса, то выигрывали бы практический каждый матч с разгромом, а так у Реал допустим 10 ударов в створ, а гола 3, а у барсы 7 ударов и 4 гола(пример вчерашнего и сегодняшнего матчей), вот в чем и есть у них разница!!!
да и лева ни хочет что бы Мбаппе его обогнал, только Килиан приближается к нему, как тот идет в отрыв снова, ну хотя Мбаппе сам виноват, если бы в первой половине сезона сразу бы стартанул как сейчас, да и реализовывал хотя бы половину моментов, то уже бы было минимум +10 от левы!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:26
Бальде - полное недоразумение на поле. Дважды (!) запороть выход 3 в 1, это надо "недюжий талант" иметь. Ладно сёдня Жирона была..., а если с БД так будет, то Флику мало не покажется.
Лёва порадовал. "Старик" на пике. Первый его гол - в футбольную хрестоматию, как образец для начинающих форвардов.
Ферран красивый положил..., но в его случае это, скорее, случайность, нежели класс.
Комиссарио
Комиссарио
вчера в 19:24
Брависсимо Барселона, Лева молодец
Amiralla
Amiralla
вчера в 19:22
Браво! Барса показывает великолепный футбол. Вот это клуб!
112910415
112910415
вчера в 19:19
всё штатно, всё по плану !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:18
Мбаппе крутится как белка, но -3 все еще непреодолим)) Лева просто издевается.
мои поздравления, блауграна!
победа, и все голы с игры. никаких пенальти.
браво!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 