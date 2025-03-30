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«Ахмат» и «Спартак» голов не забили

вчера, 18:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ.

Команды голов не забили.

После этой игры «Ахмат» идет на 13-м месте (19 очков), «Спартак» располагается на 2-й строчке (44 балла).

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 00:40
Барко сник и чемпионские амбиции красно-белых превратились в тыкву.
Это фиаско. Картина Репина "Приплыли!"
Можно констатировать, что очередной сезон Спартака пошёл псу под хвост. За третье место они теоретически ещё могут зацепиться, но не факт, что при такой бестолковой игре у них это получится.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:22
Эта ничья сродни поражению... Скорее всего, борьба за чемпионство завершилась, едва успев начаться. Атака выглядела беззубо. Где тот Угальде, который пачками ложил голы в сетку по осени? Где креатив Барко? Мартинс тоже сегодня неважно выглядел. С такой игрой даже третье место будет считаться успехом. Судя плотности вверху таблицы, можно и шестыми оказаться. А ещё очень обидно приехать на матч любимой команды хр... Н знает откуда, увидеть на табло унылые 0:0.Жаль, очень жаль...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:13
Прежде чем наигрывать комбинации на тренировках, о которых ты говоришь, надо иметь тренерский план, на тренерском макете, и отчетливо представлять себе, какую игру хочет видеть тренер. У Станковича нет четкого плана игры, поэтому я и говорю, что Спартак играет в стихийный футбол, а упор, тренер делает исключительно на контратакующий футбол. Но если соперник играет внимательно и больше от обороны, план Станковича не работает. Всегда и везде, прежде, чем задумывать строительство дома, здания и тп., надо представлять себе будущий проект, но у Станковича нет конкретного плана на игру, а кроме всего- нет центрального нападающего, потому что Угальде- нестабильный, легкий форвард.
suiw
suiw
вчера в 22:01
Только великие актёры могут хорошо играть при пустом зале. В Спартаке и Ахмате таких не оказалось. Посещаемость в Грозном удручающая
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:30
Меня интересует где пенальти за волейбол в штрафной и после
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:11, ред.
Как Вы думаете Зенит упустит чемпионство к 100 летию клуба? Вы о чем вообще?! Краснодар? Не верю.
AlVi77
AlVi77 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:57
Ничего страшного, он в очередной раз добавил 0+0 к своей коллекции
Байкал-38
Байкал-38 ответ viv (раскрыть)
вчера в 20:31
Локо сырой ещё, я об этом говорил давно и никаких иллюзий по этому поводу не было.
Только не понимающий ничего в футболе мог говорить о чемпионских притензий Локо.
Фаворит по прежнему Зенит, Краснодару может опять немного не хватить.
Мусаев вечный неудачник и об этом не стоит забывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:28
Такое чувство, что конкуренция в линии атаки вредит Угальде, который забил бы все те моменты, что были у партнеров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:26
Барко ужасен, теряем очки на ровном месте
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:00
Спартак рулит. И Зениту не дали выйти на 1 место и сами не станут чемпионами
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:00
За то скорость была как у болида формулы один и это не один раз выручало. А в нашей пешеходной лиге это значит немало. Не Роберто и не Марсело конечно но и стоил он не 100 млн. А крутыши с такой скоростью стоят как крыло от самолета и в топах играют)
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Тьфу-тьфу на Вас за "игрок типа Айртона". ))
Из этого Айртона Роберто Карлоса не получилось, а КАК он ПОЖАРИЛ, выполняя свои прямые обязанности, даже слов подобрать приличных не могу.

"Даниил Хлусевич не нужен Деяну Станковичу.
Главный тренер «Спартака» попросит клуб продать защитника, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На Рикарду Мангаша сербский специалист также рассчитывает. Его выход на замену в матче с «Ахматом» (0:0) был вынужденным.

По этой причине к игре с грозненцами Алексис Дуарте наигрывался на левом фланге обороны."
valt134
valt134 ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 19:52
Нет мне прощения… Про Дельфина я и забыл.
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:44
Нужен недорогой реактивный краек типа Айртона. Таких я думаю в Бразилии не мало. А мангаш это 2-3 лига Португалии. Хлусевич лучше его.
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:35
Если и Мангаша в межсезонье продадут - не огорчусь. )
ABir
ABir
вчера в 19:35
В отличие от хоккейного Спартака, футболисты КБ на победу сегодня не наиграли. Хорошо, что еще Бериша какую-нибудь провокацию не устроил.
Palex
Palex ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:33
Про ЕК , хорошо подметили. Всегда с удовольствием читаю Ваши развернутые и взвешенные комментарии И спасибо за теплые слова в мой адрес.
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:27
Да какой он молодец? 2 раза в штрафной прострелил? все остальные пасы куда угодно но не туда) Место лега должны занимать топари типа Барко и Марки. А на Гарсию зря гонят-не повезло ему сегодня просто-потенциал и скорость есть у него. Я говорю-главное в очередной раз не ломать все здание до основания и нанимать нового прораба а с холодной головой сделать анализ произошедшего и улучшать класс приобретений . Главная цель надеюсь-Жедсон. С ним думаю команда прибавит процентов 30% точно. Удачи нам!
viv
viv ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:26
Да уж. Локомотив подвёл. Получил 5:1, а некоторые говорили что в чемпионской гонке. Теперь вся надежда на Быков.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:22
"Деян Станкович остался недоволен судейством в матче с «Ахматом» (0:0).
– Не показалось, что арбитр слишком часто свистел и из‑за этого было сложнее атаковать?

– Да, мне тоже показалось, что судейство было похоже на волейбол. Но никаких комментариев на этот счет давать неинтересно.

– Все удивлены схемой. Почему такое решение?

– Вы правильно заметили гибридность схемы, но я не видел проблем, связанных с этим решением. Были технические ошибки, это нормально. Соперник непростой, нам надо было отвечать на агрессию соперника.

Оценю игру Дуарте хорошо. Потом у него были проблемы с коленом, и мы решили его заменить. Выпустили Мангаша, но я не вижу проблемы в игре Дуарте.

К сожалению, ни в одном из двух матчей с «Ахматом» не смогли одержать победу. Мы создали четыре стопроцентных момента, когда ты их не реализовываешь, то уезжаешь домой со счетом 0:0, – сказал главный тренер «Спартака».

Главным арбитром матча Мир РПЛ был Василий Казарцев."


В общем, как я понял, где-то судейство виновато, где-то сами, по мнению Станковича. ))
протон
протон
вчера в 19:16
С учётом того, что игроки некоторые постлились, для Ахмата игра сродни победе. Еще немаловажный момент - клуб находится в зоне вылета. А каждый бал это как глоток воздуха. Ахмат молодцы, всячески пытаются доказать что достойны оставаться.
Маркиньосу нужно порчу с себя снять - он должен был забивать точно свой выход. К тому же, лучше бы оставили Гарсию вместо Угальде, а Солари даже пораньше можно было бы выпустить.
Ну это видно стало уже попозже, Угальде потерял голевое свое чутье и тонус, к тому же сразу с тяжелого перелета был.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Молодец, племянник.
Я тоже ТАК, когда пристают, говорю.

Точнее, говорю, что СИЛА - есть, ВОЛЯ - есть, а СИЛЫ ВОЛИ - нет. ))
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:15
По продаже Пруцева - да, согласен.
А, вот, по Мангашу предлагаю ещё к нему присмотреться.
Сегодня был молодец, при прошлых выходах на замену тоже был на букву "М", но это слово НЕ "молодец". ))
За адекватность
За адекватность ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:15
Приветствую уважаемый! Не знаю как Вы, а у меня условно любимую игрушку отобрали. Я в плане отсутствия наших клубов в ЕК. Вы прекрасно полагаю помните "блистательные выступления" наших клубов последние сезоны в этих турнирах. И результат "был уже плачевный и это мягко сказано". Как бы оно сейчас было, предполагать, что вилами по воде писать. Даст Бог здоровья доживем и увидим. Но то, что наш клубный футбол начал мягко говоря отставать даже от среднеевропейского уровня, не говоря уж о высоких материях, было заметно еще до отстранения. Как-то так. К Вам всегда с уважением.
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:14
У меня племянник говорил, чтобы бросить курить, надо иметь силу воли. Сила - говорит есть, а вот воли нет.
100лет
100лет
вчера в 19:11
Вот и сказочке конец.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:11
Посмотрим на статистику матчей с Зенитом лучше . Если захотеть ,то всё по плечу . А уж Ахмат ........!!!! И 0 :0 - нормальный результат , если тебе ничего не надо в чемпионате .
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:08
Да и хрен с ним. в этом году все равно состав собираем в очередной раз. Костяк есть. Летом 2 приобретения-в центр и крайка и нормально будет уже все. Что вы хотели от Станковича в первый год ? Угальде вряд ли уйдет летом если так будет продолжать)). Главное шлак отдать-Мангаша да Пруцева. А Чемпионом пусть будет Краснодар.Главное чтоб не голубцы.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Дополню немного, с Вашего позволения: "... и ТАКИХ игроков, которые любят и умеют играть в футбол, основанный в основном на коротком и среднем пасе, имеющих помимо вышеперечисленных качеств ВОЛЮ и ХАРАКТЕР, нужно брать в Спартак.
При наличии, конечно, соответствующего ТРЕНЕРА!"
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