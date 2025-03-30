«Ахмат» и «Спартак» голов не забили

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Ахмат» идет на 13-м месте (19 очков), «Спартак» располагается на 2-й строчке (44 балла).
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «Ахмат» идет на 13-м месте (19 очков), «Спартак» располагается на 2-й строчке (44 балла).
Кто достоин, в таком случае?
А НИКТО!
По ИГРЕ, по крайней мере.
Поэтому предлагаю по окончании этого чемпионата золотые медали никому не вручать.
В 1-м тайме Мелкадзе прямо из кожи вон лез, чтобы доказать, что в Спартаке поспешили его сплавить куда-нибудь. ))
Спартак...
В общем, как всегда в последних матчах: Барко "запыхался", остальные "не подхватили упавшее знамя", а "пруха", как например, в матче с Зенитом, где-то по дороге задержалась... ))
КАК НЕ ЗАБИЛ Маркиньос с позиции, когда мячу для КЛАССНОГО игрока уже, казалось, деваться некуда кроме как в ворота Ахмата, ума не приложу.
Что НЕ понравилось в решениях Станковича:
1. Соглашусь с Bad Listener: выпустив Пруцева в ТАКОМ матче, я не понял, ЧТО ГТ хотел от этого, в общем-то, списанного, игрочишки на поле.
2. ПА-ЧИ-МУ Солари уже в котором матче выходит на чуть-чуть?
Даже ежу понятно, что его ДАВНО пора ставить в основу.
В общем, что имеем то имеем.
Будут в тройке - хорошо.
НЕ будут, значит, судьба такая...
Кто достоин, в таком случае?
А НИКТО!
По ИГРЕ, по крайней мере.
Поэтому предлагаю по окончании этого чемпионата золотые медали никому не вручать.
В 1-м тайме Мелкадзе прямо из кожи вон лез, чтобы доказать, что в Спартаке поспешили его сплавить куда-нибудь. ))
Спартак...
В общем, как всегда в последних матчах: Барко "запыхался", остальные "не подхватили упавшее знамя", а "пруха", как например, в матче с Зенитом, где-то по дороге задержалась... ))
КАК НЕ ЗАБИЛ Маркиньос с позиции, когда мячу для КЛАССНОГО игрока уже, казалось, деваться некуда кроме как в ворота Ахмата, ума не приложу.
Что НЕ понравилось в решениях Станковича:
1. Соглашусь с Bad Listener: выпустив Пруцева в ТАКОМ матче, я не понял, ЧТО ГТ хотел от этого, в общем-то, списанного, игрочишки на поле.
2. ПА-ЧИ-МУ Солари уже в котором матче выходит на чуть-чуть?
Даже ежу понятно, что его ДАВНО пора ставить в основу.
В общем, что имеем то имеем.
Будут в тройке - хорошо.
НЕ будут, значит, судьба такая...