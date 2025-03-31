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Боярский: «Радимову подошла бы роль Портоса, а Аршавину – Д’Артаньяна»

вчера, 13:24

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский сравнил бывших футболистов команды Андрея Аршавина и Владислава Радимова с мушкетерами.

Если брать самые такие известные [роли], то Радимову подошел бы Портос, а Аршавину – Д’Артаньян.

Что касается Аршавина, настолько он стал интересным журналистом. Он один из немногих, кто умеет разбирать матч, и я всегда подробнейшим образом слежу за тем, как он разбирает поединки. Это очень профессионально, умно, коротко и конкретно.

Замечательный журналист с таким очень подробным, точным пониманием ситуации, и он умеет об этом рассказать профессионально.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:33
Самый несчастный из всех четверых.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:18
А кто тогда Атос, по-вашему?
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:49
Ого, что-то пожилого гасконца совсем понесло...
Брулин
Брулин
вчера в 15:28
Семак - Людовик ХIII.
Медведев - Ришелье.
4RT
4RT
вчера в 15:26
"А сколько у нас мушкетов и шпаг?" Аршави-Д'Артаньян : " Это ваши проблемы!"
4RT
4RT
вчера в 15:23
Бедная лошадь под Аршавиным будет вся в крошках от чипсов
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:07
))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:53, ред.
Аршавину - дАртаньян подходит ? ))
Боярский чёт не то лопочет. Аршавин из мушкетёров скорее самый умный (Арамис) - ни вашим не нашим.

По разборам матчей согласен с Мишей. Андрея надо слушать после всех "спецов" в студии, когда он ихнее "мнение" так интеллигентно им в рот обратно пихает, а они башкой мотая хавают и кивают, кивают, кивают..... )))
протон
протон
вчера в 14:17
Вижу Боярский вытащил себя из депрессии.
pbpcjs57xgzx
pbpcjs57xgzx
вчера в 14:13
Жалко Клавка бразильская сбежала - вылитая мама Чоля была, вечно не замолкающая, рыдающая и всем недовольная
112910415
112910415
вчера в 14:06
кардиналом Медведев будет ?
6y4c5dbh2fxw
6y4c5dbh2fxw
вчера в 13:58, ред.
Смотрите только на ГахпрёмТВ - Азмун и Дзюба в ремейке "Ты у меня одна". Ну или "Служебный роман"
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Забавно - это мягко сказано)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
Андрюха - Д’Артаньян - Забавно! ))
Futurista
Futurista
вчера в 13:51
Вендел мог бы сыграть Отелло...
Аршавину больше подошла бы роль галантерейщика Бонасье...
5wvpdkx3se98
5wvpdkx3se98
вчера в 13:50
Боярскому бы подошла роль Федула из Афони.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Он не журналист, он в футболе разбирается...
yvk23ndbveew
yvk23ndbveew
вчера в 13:44
Радимову бы подошла роль всадника на свинье, а на лбу ромбик.
445dgxpm22dz
445dgxpm22dz
вчера в 13:43
А Дзюбе - онани..., ой, Арамиса!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:43
А Мбаппе - Леонардо или Рафаелло или ещё какая то из черепашек ниндзя всё равно на одно лицо.
Гость
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