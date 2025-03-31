Боярский: «Радимову подошла бы роль Портоса, а Аршавину – Д’Артаньяна»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» сравнил бывших футболистов команды и с мушкетерами.

Если брать самые такие известные [роли], то Радимову подошел бы Портос, а Аршавину – Д’Артаньян.

Что касается Аршавина, настолько он стал интересным журналистом. Он один из немногих, кто умеет разбирать матч, и я всегда подробнейшим образом слежу за тем, как он разбирает поединки. Это очень профессионально, умно, коротко и конкретно.

Замечательный журналист с таким очень подробным, точным пониманием ситуации, и он умеет об этом рассказать профессионально.