Булыкин рассказал, как появилось его прозвище «Дима-дискотека»

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» рассказал, как появилось его прозвище «Дима-дискотека».

До сих пор точно не помню, но это было в «Динамо». Как все футболисты, мы любили после игр или в середине недели куда‑то сходить, тем более там многие иностранцы были. Я москвич, меня все знают и все ребята из фейсконтроля — мои друзья. Когда мы заходили на какую‑нибудь дискотеку, там везде очередь стояла, чтобы зайти куда‑то. Я говорю: «Пойдем рядышком» — и мы заходили. Все говорили: «Всё, ты Дима‑дискотека, любые двери открыты».