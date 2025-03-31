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Булыкин рассказал, как появилось его прозвище «Дима-дискотека»

вчера, 19:30

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, как появилось его прозвище «Дима-дискотека».

До сих пор точно не помню, но это было в «Динамо». Как все футболисты, мы любили после игр или в середине недели куда‑то сходить, тем более там многие иностранцы были. Я москвич, меня все знают и все ребята из фейсконтроля — мои друзья. Когда мы заходили на какую‑нибудь дискотеку, там везде очередь стояла, чтобы зайти куда‑то. Я говорю: «Пойдем рядышком» — и мы заходили. Все говорили: «Всё, ты Дима‑дискотека, любые двери открыты».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:29
Хорошо, что не "Дима - цветомузыка"...)
Гость
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