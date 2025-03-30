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Ганчаренко: «Всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить не можем»

сегодня, 00:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко поделился своими комментариями по поводу встречи 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

Два момента, которые надо отметить. Мы пропускаем в каждом матче, но что ещё хуже, не забиваем. Пока всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить на данный момент не можем. Думаю, что это началось с Казани, когда мы держали под контролем матч с «Рубином», но умудрились проиграть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:30
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже ...
happy 50
happy 50
сегодня в 09:10
Что то часто у него все стало идти против него. Сначало с Уралом,теперь с НН.Потерял нюх Виктор Ганчаренко.НН-дохлая команда . Стал он с никакими командами контракт подписывать и репутацию себе портить . Тут и до него бардак был. По большому счету в стыках могут и проиграть Сочи.
3gg32s8mmnmp
3gg32s8mmnmp
сегодня в 07:35
Пари НН не тянет в РПЛ, это давно видно, тренер давно не в состоянии что-то изменить.
Датак
Датак ответ Sergant21 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:31
    Датак
    Датак
    сегодня в 07:30
    Никогда такого не было,и вот опять!
    Исходя из его слов,сам русский дух против гончаренко.ну в любой команде всё и все против него...
    Но я предполагал,что он может и не доработать до конца сезона.
    Самое обидное,что это чучело в ЦСКА просидело почти 5 лет. До сих пор в себя прийти не могут
    Orakel
    Orakel
    сегодня в 07:26
    С такой игрой лучше быть в более низком дивизионе.
    q3jh9n4nqv8k
    q3jh9n4nqv8k
    сегодня в 06:35
    Не знаешь что делать,пора уходить
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 06:05
    Когда начинаешь верить в мистику и не знаешь что делать с командой, пора домой.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 03:09
    Вите надо было подумать прежде чем подписывать контракт
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 02:54
    А, может просто тебе пора уходить?
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 02:31, ред.
    А причём здесь игра с Химками? Чувак реально тормозит, он бы ещё когда в пердиве окажется говорил "всё началось в игре с Рубином". Что началось? Причём здесь игра с Рубином? Всё началось в первом туре, всё началось с большого взрыва 13 с половиной миллиардов лет назад. По игре с Химками то где мысли? Рассказал бы вместо того чтобы создавать несуществующую проблему и объединять несвязанные друг с другом результаты в какой-то период. А по матчу с Химками мы узнаем мысли через пару недель как сегодня узнали по матчу с Рубином? Всё понятно короче, у человека уже команда проиграла Химкам, а он никак от игры с Рубином не отойдёт. Команда без тренера играет пока он там в себя приходит после прошлых поражений
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 02:21
    Пердив на горизонте, оттуда уже не выбраться...
    протон
    протон
    сегодня в 00:28
    Сашу Илича для чего увольняли? Этому «гению» подвезли Грулева, Кокшарова, напада из Велес Сарсфилда, Майга с Марадишвили после долгого перерыва вернулись, а игры 0, даже с Акроном отскок был, по сути
    Гость
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