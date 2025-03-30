Ганчаренко: «Всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить не можем»

Главный тренер «Пари НН» поделился своими комментариями по поводу встречи 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

Два момента, которые надо отметить. Мы пропускаем в каждом матче, но что ещё хуже, не забиваем. Пока всё идёт против нас, и эту ситуацию мы переломить на данный момент не можем. Думаю, что это началось с Казани, когда мы держали под контролем матч с «Рубином», но умудрились проиграть.