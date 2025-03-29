Глава РПЛ положительно оценил идею проведения матчей с клубами МЛС

Глава Российской Премьер-Лиги высказался об идее организации матчей между клубами РПЛ и американской МЛС .

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, которые выступают в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.