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Глава РПЛ положительно оценил идею проведения матчей с клубами МЛС

вчера, 11:42

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об идее организации матчей между клубами РПЛ и американской МЛС.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, которые выступают в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.

Для меня гораздо важнее вопрос участия в официальных матчах клубов и сборных. Но если одним из шагов будут такие товарищеские матчи — с МЛС, с европейскими сборными — я только за. Я на тему матчей между клубами РПЛ и МЛС не думал, но точно стоит обсуждать эту историю. Нужно подумать, как технически её реализовать. Интересен ли для зрителей, например, «Интер Майами»? Конечно, это может быть интересно.

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