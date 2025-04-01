«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в АПЛ.
В подписании француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Этим летом Шерки будет доступен менее чем за 25 млн фунтов стерлингов.
Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в АПЛ.
В подписании француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Этим летом Шерки будет доступен менее чем за 25 млн фунтов стерлингов.
Шерки талантливый игрок, но характер у него не ахти, проблемы с дисциплиной. Амориму нужно подуиать, нужен ли ему такой игрок в новом проекте?!
Мне кажется, Райан больше подошел бы Ньюкаслу или Милану
Шерки талантливый игрок, но характер у него не ахти, проблемы с дисциплиной. Амориму нужно подуиать, нужен ли ему такой игрок в новом проекте?!
Мне кажется, Райан больше подошел бы Ньюкаслу или Милану