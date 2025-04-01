«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лиона»

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вчера, 15:14

Полузащитник «Лиона» может продолжить карьеру в АПЛ .

В подписании француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Этим летом Шерки будет доступен менее чем за 25 млн фунтов стерлингов.