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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лиона»

вчера, 15:14

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в АПЛ.

В подписании француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Этим летом Шерки будет доступен менее чем за 25 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:30
Да уж, во что превращается Лион...раньше своих талантливых парней продавали за огромные деньги, а сейчас ужодят за копейки.
Шерки талантливый игрок, но характер у него не ахти, проблемы с дисциплиной. Амориму нужно подуиать, нужен ли ему такой игрок в новом проекте?!
Мне кажется, Райан больше подошел бы Ньюкаслу или Милану
galem72
galem72
вчера в 16:13
Парнишка хорошо раздаёт голевые. Можно попробовать его за 20+ млн записать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:35
МЮ много кого хочет подписать
drug01
drug01
вчера в 15:21
Если подходит то ради бога.... Пусть играет там
Гость
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