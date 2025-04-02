Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера «Милана» в случае отставки действующего тренера Сержиу Консейсау.
Итальянский специалист возглавляет французский клуб с лета 2024 года.
В качестве альтернативных кандидатов «Милан» также изучает возможности приглашения Антонио Конте из «Наполи» и Массимиллиано Аллегри, который ранее уже тренировал миланский клуб.
P.S. Милан конкретно с этим горбоносым идиотом летит в пропасть...
P.S. Милан конкретно с этим горбоносым идиотом летит в пропасть...