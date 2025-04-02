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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

Де Дзерби может возглавить «Милан» в случае отставки Консейсау

вчера, 12:29

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера «Милана» в случае отставки действующего тренера Сержиу Консейсау.

Итальянский специалист возглавляет французский клуб с лета 2024 года.

В качестве альтернативных кандидатов «Милан» также изучает возможности приглашения Антонио Конте из «Наполи» и Массимиллиано Аллегри, который ранее уже тренировал миланский клуб.

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Все комментарии
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5hdx4pwtnb5h
вчера в 13:05
Отставка уже неминуема, так что желающие могут присылать свои резюме.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:38
Де Дзюба станет тренером Спартака через 5 лет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:34, ред.
Так понимаю, Швед решил поставить рекорд по смене коучей в течении календарного сезона...

P.S. Милан конкретно с этим горбоносым идиотом летит в пропасть...
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