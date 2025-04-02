Де Дзерби может возглавить «Милан» в случае отставки Консейсау

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вчера, 12:29

Главный тренер «Марселя» рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера «Милана» в случае отставки действующего тренера .

Итальянский специалист возглавляет французский клуб с лета 2024 года.

В качестве альтернативных кандидатов «Милан» также изучает возможности приглашения из «Наполи» и , который ранее уже тренировал миланский клуб.