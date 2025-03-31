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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГреция. Суперлига 2024/2025

Черчесов намерен стать главным тренером клуба ПАОК

вчера, 13:37

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов планирует возглавить ПАОК.

Специалист уже обсудил данный вопрос с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.

Руководитель «орлов» на данный момент не принял решения относительно того, кто придет на смену Развану Луческу, другим вариантом является Владимир Ивич из команды «Аль-Айн».

ПАОК идет на 4-м месте в чемпионате Греции.

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Все комментарии
zrv6wf25ex7n
zrv6wf25ex7n
вчера в 17:51
Похоже грек не догадывается с кем связывается
R B
R B ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 17:47
У Саламыча синдром ЧСВ, после ЧМ-18. Он считает недостойным предложения о работе с аутсайдерами РПЛ, или работой в ФНЛ.
f4hny9fuj9dc
f4hny9fuj9dc
вчера в 17:08
С Ростовым не срослось, решил на юга податься.
ckjt39gshyad
ckjt39gshyad
вчера в 17:03
С Ростовым не срослось, решил на юга податься.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:58
А в РПЛ места не нашлось?)
112910415
112910415
вчера в 16:39
впечатлили греков казахские результаты ! )
Vilar
Vilar
вчера в 16:02
География известности разрастается. Слава бежит впереди Станислава.
z7ccfu3h5s7g
z7ccfu3h5s7g
вчера в 15:51
Стоит только пожелать ему удачи в очередном проекте.
Брулин
Брулин
вчера в 15:32
Даже не знаю, что опаснее, пистолет Саввиди или душевая Саламыча
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:05
Забодай меня комар ( фил.), не пойму, кого С.С. может заинтересовать после оглушительных успехов со сб. Казахстана. Даже не комар, а бык на выпасе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:52, ред.
Саламычу надо быть осторожным!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:40
Самое смешное то, что Карпин рядом со Стасиком - ноль без палки.
В 18-м году хоть стыдно за наших не было..., как щас (facepalm)
KSY-24
KSY-24
вчера в 14:21
ЛИШЬ БЫ НЕ В РОСТОВ !!!
drug01
drug01
вчера в 14:20
Он хорошо знает этот клуб!!
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:12
В Греции нет того, что не нужно Греции...
112910415
112910415
вчера в 14:09
короче, подходит любой клуб, где есть Саввиди !
протон
протон
вчера в 14:07
Это будет эпично!
Против пистолета Саввиди и душевой терапии Саламовича не устоит никто!
Кто не понял с первого раза - поймёт со второго. Но будет уже поздно...
79483qngewcq
79483qngewcq
вчера в 14:07
Умеет Стас мозги пудрить.
zkdhjb2fcwf6
zkdhjb2fcwf6
вчера в 14:04
Зря всё-таки этому напыщенному пустоголовому индюку Адиев по соплям не надавал за бесхозный Казахстан
Comentarios
Comentarios ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:02
Оздоев еще там
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
А говорили , что в "Греции всё есть!" , оказывается это не совсем верно...)))
ryjwfq8a9fqw
ryjwfq8a9fqw
вчера в 14:01
Борт 0-15 просит посадку
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:00
Ирония судьбы, наши игроки, кто там Чалов и кто то сбежали от российского футбола, но самый ужас российского футбола всё равно придёт за ними. Прям психологический триллер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:59
Если срастется ,будет работать.
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