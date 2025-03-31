Черчесов намерен стать главным тренером клуба ПАОК

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вчера, 13:37

Бывший главный тренер сборной Казахстана планирует возглавить ПАОК .

Специалист уже обсудил данный вопрос с владельцем греческого клуба .

Руководитель «орлов» на данный момент не принял решения относительно того, кто придет на смену Развану Луческу, другим вариантом является Владимир Ивич из команды «Аль-Айн».