Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов планирует возглавить ПАОК.
Специалист уже обсудил данный вопрос с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди.
Руководитель «орлов» на данный момент не принял решения относительно того, кто придет на смену Развану Луческу, другим вариантом является Владимир Ивич из команды «Аль-Айн».
ПАОК идет на 4-м месте в чемпионате Греции.
Против пистолета Саввиди и душевой терапии Саламовича не устоит никто!
Кто не понял с первого раза - поймёт со второго. Но будет уже поздно...
Против пистолета Саввиди и душевой терапии Саламовича не устоит никто!
Кто не понял с первого раза - поймёт со второго. Но будет уже поздно...