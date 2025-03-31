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Стало известно, кого хочет назначить Перес в «Реал». Это не Хаби Алонсо

вчера, 21:24

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает различных кандидатов на должность главного тренера клуба.

Этим летом Карло Анчелотти может покинуть «сливочных». Перес готовит неожиданное назначение в «Реал» наставника «Комо» Сеска Фабрегаса, который является воспитанником «Барселоны» и выступал за «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:59
Тен Хага бы им. Как раз быстрые игроки есть в Реале, под модель Тен Хаага.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:52
Сеск Фабрегас сделает Барселону чемпионом, если придёт в Реал))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:03, ред.
Я вообще в это не верю. Возможно, что вообще Зидан вернётся, и возможно, что будет совмещать работу.
9xvhpnd85m2r
9xvhpnd85m2r
сегодня в 00:24
Это уже слухи, проще дождаться официальных сообщений если это случится
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:37
Не знаю, кто будущий тренер Реала. Одно могу сказать, Карло сам не уйдёт, пока не скажут ему уйти...
Capral
Capral
вчера в 22:20
Сенатов!

Сколько раз я умолял тебя: если не владеешь вопросом- не пиши. Какая разница, кто будет тренер, главное, чтобы игроки были классные? Я правильно понял? Ну так вот, в 1983г., Лобановский ушел в сборную, а на его место пришел его друг Ю.Морозов, и за два года превратил киевлян в убогую серость. При нем, два года подряд киевляне занимали 7 и 10 места. Более того, за время работы Морозова в Киеве, Динамо превратилось в самую пьющую команду СССР!!! Вернулся Лобан, и киевляне, сходу- стали дважды подряд чемпионами и выиграли КК!!!
Пример с Бесковым в Спартаке- общеизвестный. Крутиков отправил команду в 1-ю лигу, Бесков создал игру Спартаку на 20 вперед!!! В московском Динамо, в 1979г., уволили А.А.Севидова, взяли Горянского, который, едва не отправил команду в 1-ю лигу в 1980г... Еще, нужны примеры?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:53
Какая разница, кто будет тренировать эту команду. У футболистов настолько высокие выучка и мастерство, что они с любым наставником будут играть ОДИНАКОВО, т.е. в атакующем стиле, разнообразно, сверхтехнично. Интересно, что иной тренер сможет привнести нового в игру "Реала"? Правильно, ничего. Ну разве что играть от обороны с теми же "Леганесом" или "Реалом" из Сосьедада.
Capral
Capral
вчера в 21:43
Да какой там Алонсо, какой там Вирц. Вчера уже хотели Клоппа назначить. Откуда только поступают эти бредни? Давно же говорил- Алонсо не канает, ну вот просто- чуждый элемент, как тренер Реала. Да, в прошлом известный игрок клуба, общелюбимый, но как игрок. А как тренер не дорос еще и не только... Перес- известный псих, но точно не идиот. Стиль работы Алонсо не подходит Реалу, также, как и стиль работы Клоппа. Никто из игроков Реала, на поле умирать не будет- это не их футбол- это не футбол Реала. Пусть Флик своих пацанов загоняет до умопомрачения, Реал- совсем другой Клуб.

Фабрегас? Тоже не верю. Во-первых, возраст- очень молодой. Во-вторых, по манере игры Реалу не подойдет, также, как Алонсо и Клопп. Опыта серьезной тренерской работы практически никакого. Фабрегас, мне лично, запомнился больше как разрушитель, чем как созидатель. Помню, когда гостил у тётки в Испании, она беседовала с местными болелами Барсы, о возможном назначении, в будущем, Фабрегаса, kak ГТ Барсы. Все были против. Как игрока боготворили, как в тренера, уже тогда не верили. Вот и я не верю. Признаться, даже не представляю, кто может заменить Карло Великого в Реале, после его ухода...
Вполне возможно- Зидан.
FruttyPups
FruttyPups ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:30
спасибо, исправили.
RM_35
RM_35
вчера в 21:29
рано новость эту написали, надо было завтра!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:28
"Перес готов неожиданное назначение......"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1403569/fabregas-sesk-komo 31.03.2025
Наверное Перес ГОТОВИТ....:?
memphis
memphis
вчера в 21:26
1 апреля уже близко
Гость
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