Стало известно, кого хочет назначить Перес в «Реал». Это не Хаби Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает различных кандидатов на должность главного тренера клуба.
Этим летом Карло Анчелотти может покинуть «сливочных». Перес готовит неожиданное назначение в «Реал» наставника «Комо» Сеска Фабрегаса, который является воспитанником «Барселоны» и выступал за «сине-гранатовых».
Фабрегас? Тоже не верю. Во-первых, возраст- очень молодой. Во-вторых, по манере игры Реалу не подойдет, также, как Алонсо и Клопп. Опыта серьезной тренерской работы практически никакого. Фабрегас, мне лично, запомнился больше как разрушитель, чем как созидатель. Помню, когда гостил у тётки в Испании, она беседовала с местными болелами Барсы, о возможном назначении, в будущем, Фабрегаса, kak ГТ Барсы. Все были против. Как игрока боготворили, как в тренера, уже тогда не верили. Вот и я не верю. Признаться, даже не представляю, кто может заменить Карло Великого в Реале, после его ухода...
Вполне возможно- Зидан.
Фабрегас? Тоже не верю. Во-первых, возраст- очень молодой. Во-вторых, по манере игры Реалу не подойдет, также, как Алонсо и Клопп. Опыта серьезной тренерской работы практически никакого. Фабрегас, мне лично, запомнился больше как разрушитель, чем как созидатель. Помню, когда гостил у тётки в Испании, она беседовала с местными болелами Барсы, о возможном назначении, в будущем, Фабрегаса, kak ГТ Барсы. Все были против. Как игрока боготворили, как в тренера, уже тогда не верили. Вот и я не верю. Признаться, даже не представляю, кто может заменить Карло Великого в Реале, после его ухода...
Вполне возможно- Зидан.