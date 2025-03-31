Стало известно, кого хочет назначить Перес в «Реал». Это не Хаби Алонсо

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вчера, 21:24

Президент «Реала» рассматривает различных кандидатов на должность главного тренера клуба.

Этим летом может покинуть «сливочных». Перес готовит неожиданное назначение в «Реал» наставника «Комо» , который является воспитанником «Барселоны» и выступал за «сине-гранатовых».