Легендарному Анчелотти пора покинуть «Реал». Мадридцы начали поиски, общаются с Клоппом

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сегодня, 11:29

«Сливочные» играют без тренера.

Мадридцы ужасно защищаются

Один раз – совпадение, а десять раз – тенденция. Слабая игра «Реала» в защите, независимо от количества пропущенных мячей, стала частью классического подхода. Не только разгромы в Эль Класико доказывают, что у Анчелотти не получается поставить оборону. Надо переложить часть ответственности на футболистов. Разные защитники, хавбеки и даже форварды, которые ленятся выполнять черновую работу, подставляли «Реал». Но за тактику и подготовку футболистов отвечает главный тренер.

Анчелотти не справляется. Выручали в последних сезонах голкиперы. У Куртуа и Лунина были впечатляющие поединки в разных турнирах. Но вчера Андрей ошибся в эпизоде с четвёртым голом «Реал Сосьедада». А до этого был парад рикошетов в пользу соперника. В Кубке Испании «Реал» дома пропускает по четыре гола именно от команды Захаряна. Но были другие поединки. У Анчелотти 49 матчей в новом сезоне. Лишь 15 «сухарей». У «Реала» ни одной серии из трёх матчей без пропущенных мячей.

У команды нет футбольного стиля

Во что играет «Реал»? Тяжело ответить, даже если посмотрел практически все матчи команды в сезоне. Больше рывков и эмоций, больше паники в защите и грубых ошибок, чем осмысленности. «Реал» не команда чистого первого номера. Они на седьмом месте по владению мячом в топ-5, чуть ниже «Боруссии» из Дортмунда. Зато «Реал» старается доводить атаки до ударов. И это разговор о мастерстве, а не о тренерской работе. «Реал» проигрывал средним «Лиллю» и «Милану».

У Анчелотти много гостевых поражений. Карло уступал также «Ливерпулю», «Атлетику», «Эспаньолу» и «Бетису». Разгромы от «Барселоны» не на поле соперника, но финал Суперкубка Испании играли за рубежом. Дома «Реал» побеждает чаще, но важно смотреть на табло. С «Реал Сосьедадом» дикая ничья отправила в финал Кубка короля. И пропустили дома четыре мяча. «Леганес» и «Райо Вальекано» обыгрывали с разницей в один гол. Против «Манчестер Сити» уступали до 86-й минуты.

Мбаппе не стал частью трио в атаке

Сам по себе Килиан – выдающийся нападающий. Ему привычнее работать по левому флангу атаки, но пытается стать «девяткой». Повторил рекорд Роналду по голам в первом сезоне за «Реал». Приближается к показателю Саморано, высшей отметке для новых форвардов в истории «Мадрида». Но разве существует в природе трио Родриго, Мбаппе и Винисиуса? Нет аналога связки Бэйла, Бензема и Роналду в лучших сезонах. По отдельности бразильцы и француз сильные нападающие.

Вот только органичной тройки, вернее, даже четвёрки с Беллингемом, точно нет. Анчелотти пробовал бросать всех на левый фланг. В начале сезона шутили, что пять человек вместе с Менди играют слева. Пробовал ставить Винисиуса и Мбаппе практически на одной линии. Пытался менять расклад в атаке. В основе в отдельных матчах были Гюлер и Диас. Но нет такого понятия, как VMR. Нет тройки, которая ставит не на индивидуальный класс участников, а на чёткие тренерские указания.

Молодёжь не доверяет Анчелотти

Карло не любитель работать с футболистами, которым нужно долго объяснять азы. Даже Винисиуса растили в «Реале» не только под присмотром Карло. И до сих пор бразилец не играет как взрослый мужчина. Родриго жаловался на Анчелотти и недоверие. Вальверде родился ветераном. Уругваец – отдельный случай. Федерико послушный, готов сыграть хоть в воротах. А вот когда Гюлер пошёл по мадридским ночным клубам, то Арда не испугался гнева Анчелотти. Эндрику тоже сложно.

Даже с Беллингемом тренер не всегда работает удачно. Молодой англичанин умеет забивать важные мячи. Отличился против «Леганеса» и забил «Реал Сосьедаду». Но разве Джуд планомерно прогрессирует? Тчуамени, хотя его использовали в разных линиях, не стал любимцем публики. Орельен тоже отличился в диком кубковом матче. А в плей-офф Лиги чемпионов легко может допустить ключевую ошибку в обороне. Очевидно, Анчелотти не кумир футбольной молодёжи «Реала».

Под Карло не совершают трансферы

У «Реала» сильная команда. Невозможно иначе, если выигрываешь Лигу чемпионов столько раз. Но цикл заканчивается. Они выживают в экстремальных условиях, а не развиваются согласно определённому плану. Анчелотти не просил подписывать Мбаппе. Трансферы совершает президент клуба Перес. Александер-Арнольд вряд ли любимчик Карло, как и Альфонсо Дэвис. Канадец в итоге отказался от трансфера в «Реал», но англичанин планирует переезд. И Трент ужасно работает без мяча.

Анчелотти хотел бы увидеть в команде сильного опорника. Не подписали. Карло заступился за Менди слева в защите. Ошибка тренера. Не будем винить наставника, что в защите играют Васкес и Асенсио. Это результат травм Карвахаля и Алабы. И Давид, как показал вчерашний полуфинал Кубка Испании, вряд ли надолго задержится в основе «Реала». Нужны новички. А главные футболисты мира разных амплуа вряд ли считают Анчелотти тренером на пике формы. Стратегическая дилемма.

Команде не помешает новый наставник

Футболисты «Реала» не слышат Анчелотти. Карло пытается исправить традиционные слабые стороны команды. Но игроки отвечают, что класс всё перекроет. А где не сработает голый уровень – поможет везение, как в серии пенальти с «Атлетико». «Реалу» сложно подобрать органичного наставника. Хотя очевидно, что важные выборы на носу. Анчелотти последний раз отдыхал восемь лет назад после увольнения из «Баварии». Карло намного старше претендентов на его место в «Реале».

Перес упрямый. Если задумал смену тренера, то президенту плевать на чужое мнение. Обратился к Клоппу, и это интригующий вариант. Юрген вовремя ушёл из «Ливерпуля» и отдохнул. Хотя Слот с подопечными допустили ошибки по пути к новым кубкам, «красные» с Юргеном подошли к черте. Рисковали развалиться. Но «Ливерпуль» не «Реал». Клопп не работал в клубах с таким количеством капризных звёзд, как у «Реала». Нужны новички в стиле Вальверде, чтобы получить команду имени Юргена.