Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении хавбека «Челси»

В «Милане» подтвердили информацию о том, что клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Жоау Феликсом. В июне игрок вернётся в «Челси». Однако Феликс не входит и в планы «аристократов». Интерес к португальцу проявляют «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии.
Напомним, Феликс перешёл из «Челси» в «Милан» на правах аренды в феврале текущего года. Его контракт с «синими» заканчивается летом. В текущем сезоне на счету 25-летнего португальца 31 матч во всех турнирах, 8 голов и 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подписать Феликса.
Его контракт ещё на много лет, только летом перешел в Челси.
Нигде не может заиграть, даже СериАл не потянул, где обычно списанные игроки более менее играют
Его контракт ещё на много лет, только летом перешел в Челси.
Нигде не может заиграть, даже СериАл не потянул, где обычно списанные игроки более менее играют