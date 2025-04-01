Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении хавбека «Челси»

1743509287

вчера, 15:08

В «Милане» подтвердили информацию о том, что клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником . В июне игрок вернётся в «Челси». Однако Феликс не входит и в планы «аристократов». Интерес к португальцу проявляют «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, Феликс перешёл из «Челси» в «Милан» на правах аренды в феврале текущего года. Его контракт с «синими» заканчивается летом. В текущем сезоне на счету 25-летнего португальца 31 матч во всех турнирах, 8 голов и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет подписать Феликса.