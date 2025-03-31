Бразилия осталась без тренера после разгрома от Аргентины. «Пентакампеонам» уже отказали Зидан, Анчелотти, Клопп и Гвардиола

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сегодня, 14:54

Одна неудача вслед за другой.

Крутые менеджеры не верят в победу на ЧМ -2026

По поведению и дисциплине, классу игроков, глубине состава и тактических вывертах нынешняя сборная Бразилии не первый фаворит будущего чемпионата мира. До турнира остался год. За короткий срок новый тренер должен поменять команду. Доривала уволили после поражения в Буэнос-Айресе. Аргентинцы без Месси выиграли 4:1. А до этого нанесли принципиальному сопернику выездное поражение 1:0. Та домашняя неудача стала первой в истории Бразилии в отборах к ЧМ .

Специалисты по мундиалям не держали в руках Кубок мира с 2002-го. Минимум двадцать четыре года тяжелого ожидания. Унизительное домашнее поражение 1:7 от Германии в полуфинале на ЧМ -2014. Неприятные кадры празднования Аргентины в Катаре. Успехи этого соперника всегда ранят любителей карнавалов. Бразильский футбол в кризисе, невзирая на стабильную поставку талантов клубными школами. Зубастик Роналдо очень активно обвиняет футбольных чиновников.

У двукратного чемпиона мира есть основания делать такие заявления. Менеджеры в ответе за выбор кадров. Роналдо хочет стать президентом Федерации футбола Бразилии. Но действующий глава Эдналдо Родригес имеет мандат до следующего мая. К тому времени надо найти главного тренера для сборной Бразилии. Предыдущие неудачные ставки привели к тому, что крутые наставники не доверяют ни команде с Винисиусом, ни работодателям. Доривалу не дали спокойно работать.

Бразилия проходит на чемпионат мира. Не проваливают отбор, что сделать в нынешнем формате сложно. Зато Аргентина досрочно вышла на ЧМ -2026, а бразильцы читают новости об отказах именитых тренеров. Анчелотти говорит, что его приоритет – «Реал». Итальянец не рвется в команду, где знает многих игроков лично. Клопп скорее заменит Карло в Мадриде, чем рискнет своей репутацией, работая с бразильцами. Отдельный вопрос – языковой барьер, а Юргену важно общение.

Моуриньо мог бы стать кандидатом на пост тренера сборной Бразилии. Но Жозе не в лучшей форме. В скандальном чемпионате Турции его «Фенербахче» отстает от «Галатасарая» в чемпионской гонке. Из Лиги Европы турецкие команды вылетели. «Фенербахче» отыгрался после стамбульского поражения от «Рейнджерс». Затем уступили шотландцам в серии пенальти. Моуриньо легко может покинуть Турцию летом. Но стоит ли бразильцам связываться с жестким тренером?

В список кандидатов также включают Гвардиолу. Для такого перехода нужно, чтобы у Хосепа случился срыв в конце сезона с «Манчестер Сити». И чтобы англичан не выбросили из АПЛ после решения в деле о финансовом мошенничестве руководства. Испанец в интервью упоминал варианты со сборными. Потом называли Бразилию и ещё Нидерланды из-за учителя Кройфа. Но Гвардиоле после неудачи на клубном уровне нужен реванш с «Манчестер Сити», а не пляжи Рио-де-Жанейро.

Неймар не хочет видеть в команде Жорже Жезуша

Европейцы плохо понимают одну особенность бразильского футбола. Можно её объяснить на близком примере. Когда Роберто Мартинеса после сборной Бельгии пригласили в национальную команду Португалии, то испанцу выдвинули одно условие. Роналду всегда в заявке. Дальше уже вместе решают, может ли Криштиану сыграть в основе, или появится со скамейки. Нет варианта, что самый популярный португалец планеты не играет в футбол за команду, которой спонсоры платят из-за Роналду.

В Бразилии невероятно популярен Неймар. Хотя крайний форвард старательно уничтожал спортивную репутацию различными поступками и ленью. У него было много травм, которые превратили годы в «Аль-Хиляле» в невынужденную аферу. Неймар забрал у шейхов деньги без игры в футбол. Зато дома его любят. Любят намного сильнее, чем Рафинью, Винисиуса, Кунью и Эндрика вместе взятых. Антони и Малкома можно даже не упоминать. Неймара любят намного сильнее, чем их.

Жуниор побил рекорд Пеле по голам за сборную. В возрасте Винисиуса у Неймара было 52 гола за «селесао». У нападающего «Реала» шесть мячей за национальную команду. Поэтому мнение Жуниора, который заявил о желании отправиться на ЧМ -2026, важно в Бразилии. Сейчас возник конфликт. Руководство Федерации футбола хочет пригласить очередного ветерана. Жорже Жезуш – португальский тренер «Аль-Хиляля», успешно работал с «Фламенго». Взял с клубом Кубок Либертадорес.

Знает бразильский футбол, тренирует Малкома и других бразильцев. Но с Неймаром в «Аль-Хиляле» у Жорже были плохие отношения. Ленивый и вечно травмированный вингер злил семидесятилетнего специалиста. Футболист предлагает вместо одного ветерана позвать другого. Тите заметно моложе, чем Жезуш, но в 63 года вряд ли предложит нечто новое после предыдущего отрезка в сборной. Его возвращение будет признанием, что увольнение этого тренера было ошибкой.

Неймар требует от чиновников взять вину на себя. А они не любят так поступать. Впрочем, Бразилия Тите ведь не показывала ничего невероятного. Потенциал не раскрыт. Оборона, хотя в воротах чаще всего сильный и опытный Алиссон, работает скверно. Фланги ужасные. Вингеры не забивают. Латерали не тянут. Центрфорварда нет. Через пару лет пойдут к Гвардиоле и уже получили отказ от Зидана в прошлом. Пока есть Жезуш, Тите и молодой португалец Абел Феррейра из «Палмейраса».

Последний много лет работает в Бразилии. Был чемпионом, дважды выигрывал Кубок Либертадорес. В прошлом сезоне Серии А «Палмейрас» стал вторым после «Ботафого». Абелу всего 46 лет, намного моложе других кандидатов. Вот только бразильцы доверяли капризную команду без людей с железной волей молодому наставнику. Фернандо Динис пробовал привить свой стиль команде с Винисиусом и Родриго. И провалился. Бразильцам пока не удалось найти своего Лионеля Скалони.