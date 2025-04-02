Фабио Паратичи может стать новым спортивным директором «Милана»

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани вылетел в Лондон для встречи с бывшим спортивным директором «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.
По информации источника, стороны могут прийти к соглашению в ближайшие часы.
Паратичи занимал пост спортивного директора в «Тоттенхэме» с 2021 по 2023 год. В 2023 году он был дисквалифицирован на 2,5 года за финансовые махинации, совершенные во время работы в «Ювентусе».
Реальный счет это тот счет который зафиксирован на табло по окончании матча...
Реальный счет это тот счет который зафиксирован на табло по окончании матча...