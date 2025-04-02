Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментИталия. Серия А 2024/2025

Фабио Паратичи может стать новым спортивным директором «Милана»

вчера, 15:48

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани вылетел в Лондон для встречи с бывшим спортивным директором «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

По информации источника, стороны могут прийти к соглашению в ближайшие часы.

Паратичи занимал пост спортивного директора в «Тоттенхэме» с 2021 по 2023 год. В 2023 году он был дисквалифицирован на 2,5 года за финансовые махинации, совершенные во время работы в «Ювентусе».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новый подход. «Арсенал» позвал менеджера из «Атлетико»
29 мартаСергей Иванов в блоге Смотри шире
СлухиДемба Ба может стать спортивным директором «Ренна»
28 марта
«Ростов» не заинтересован в приглашении Амарала на пост спортдиректора
28 марта
СлухиКорнеев может стать спортивным директором «Ростова»
26 марта
Президент «Ростова»: «Решение о будущем клуба будет принято в конце мая»
25 марта
Тренеру не простили вылет из Лиги чемпионов. «Ювентус» – клуб со слабым менеджментом
23 мартаRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии4
Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:16
А Милан не смущает такое "прошлое" спорт.дира? Или шанс что он снова будет фин. махинациями заниматься именно в Милане равен 0?
Futurista
Futurista ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Счетов в матчах до их окончания не бывает реальных)...
Реальный счет это тот счет который зафиксирован на табло по окончании матча...
25xxnm3epres
25xxnm3epres
вчера в 16:05
Круговорот околофутбольных прихлебателей в природе бесконечен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 