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вчера, 19:20

Мотта исчерпал доверие руководства.

Вина тренера неоспорима

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов от команды, которую «Арсенал» потом вынес в гостях со счетом 7:1. ПСВ умело дрался против молодого коллектива тренера Мотты. Но нельзя было уступать в унисон с неудачами «Милана» в еврокубках. У «россонери» хотя бы Суперкубок Италии имеется. А «Ювентус» уступил Консейсау по пути в финал против «Интера». Также Мотта успел вылететь из Кубка Италии от «Эмполи», аутсайдера Серии А.

У Тиаго не заиграли многие ключевые для успеха «Ювентуса» футболисты. Тренер не нашел подход к нападающему Влаховичу. У молодого серба есть голы, но слишком много слабых поединков. Коло Муани хорошо дебютировал. А дальше француз собрал серию без голов в восьми матчах. Поражение 0:3 от «Фиорентины», врагов фанатов «Ювентуса», стало последней каплей. Мотту готовы уволить, ведь нашли тренеру подмену до лета.

Манчини просил о полноценном контракте, Роберто пока отказали. Зидана считали тренером мечты. Но Зинедин хочет возглавлять сборную Франции. Ждал слишком долго, чтобы сейчас соглашаться на «Ювентус». А вот Тудор согласен вернуться в Турин, где раньше играл. Хорвата не назвать стабильным тренером, но пока Игору предлагают контракт до конца сезона. А Мотте припоминают неудачи в коммуникации со многими футболистами.

Тренер не помог набрать форму ни опытному новичку из Нидерландов, хавбеку Копмейнерсу, ни крайнему защитнику сборной Италии Камбьязо. Мотта получил поддержку руководства и выгонял из команды всех, кого считал нужным. Будь это Данило или Кин, Фаджоли или Кьеза. Скорее всего, к февралю Тиаго Мотта потерял раздевалку. И хотя разные осечки тренера долго терпели руководители клуба, в итоге наставника ждёт увольнение.

Футболисты не справились

У Влаховича не первый плохой отрезок в карьере. Серб редко играет стабильно. Причина в том, что за полем не пропускает ни одной юбки? Легендарный Вьери поступал аналогично, но Кристиан бегал из клуба в клуб. Влахович не уехал в АПЛ , а зимой не привезли надежную «девятку». Копмейнерс не проводит первый сезон в Серии А. Мог персонально подготовиться намного лучше. Защитник Данило заметно снизил к себе требования.

Форвард Кьеза искал новый вызов, пытался уйти в «Наполи», а оказался в «Ливерпуле». Как видно по игре Федерико, не был готов к прорыву. «Ювентус» набрал молодых футболистов. Некоторые из них стараются, как младший сын Тюрама в полузащите и турецкий плеймейкер Йылдыз. Но в составе достаточно мастеров, которые сейчас не готовы бороться за Скудетто. Мотту пригласили для заметной перестройки и выгнали посреди сезона.

Футболисты не поддержали тренера. Дорогой новичок Дуглас Луис провел в основе лишь три матча в Серии А. И когда появлялся на замену, то ничем команде не помогал. «Ювентус» знаменит ничьими, которые в основе шуток – 13 мировых в 29 матчах Серии А. Но также эти футболисты пропустили четыре гола от «Аталанты». Не только разгром от «Фиорентины» и вылет в серии пенальти от «Эмполи» можно вменить многим игрокам «Ювентуса».

Мотта оказался не готов к работе на такой высоте. Кислорода и времени для принятия решений было мало. В футбольных горах давление не ниже, чем в обычных, а выше. Наставника должна поддержать команда. То ли в силу юности игроков, то ли из-за плохой дисциплины футболисты «Ювентуса» не справились. Играли эпизодами. Победа над «Манчестер Сити» была приятным исключением из череды неубедительных и очень серых поединков.

Аньелли – корень всех проблем

Рассказы, будто Аньелли не вмешивается после официального ухода, оставим наивным людям. Семейство Элканнов-Аньелли управляет «Ювентусом» без перерывов с 1923 года. Итальянцы сплетники, между собой называют наследника огромной империи Аньелли не самым грамотным её представителем. Дядя и дедушка были плохими, но ловкими парнями. А вот Аньелли со своими американскими родственниками не впечатляют в мире футбола.

Достаточно того, что Аньелли попался, клуб был дисквалифицирован УЕФА . Его предки тоже попадались, но реже. История про перепродажу билетов на игры через мафию и фанатов, торговавших наркотиками, не красит босса «Ювентуса». Аньелли доверился Джунтоли, бывшему спортивному директору «Наполи». А тот наделал ошибок, хотя работает с «Ювентусом» не первый год. Можно вспомнить продажу испанца Дина Хёйсена.

Сейчас юный центральный защитник «Борнмута» оценивается в 42 млн евро. Стоимость растет, а «Ювентус» получил 15,2 млн евро. Подписание именно Дугласа Луиса, хотя были другие варианты в центре поля, тоже стало ошибкой. За игрока отдали 51 млн евро. Сначала Аньелли пригласил 42-летнего тренера Мотту для перестройки. А в конце марта запаниковали, что не попадут в Лигу чемпионов, поэтому нашли крайнего – наставника.

Отставка Мотты обойдется «Ювентусу» в 15-20 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта. А если не попадут после этого в Лигу чемпионов, то ещё дороже. Трансферы тоже не всегда работают. Снова потери для клуба, чьи доходы не выросли после неудач. Хотя за половину финансового года вместо огромных убытков зафиксировали небольшую прибыль, судьба клуба зависит от успешности финишного отрезка в Серии А.