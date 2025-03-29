Новый подход. «Арсенал» позвал менеджера из «Атлетико»

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сегодня, 19:45

Попытаются всё же совершить рывок в гонке за титулом в ближайшие годы.

В конце 2024 года пост спортивного директора «Арсенала» покинул бразилец Эду. Называлось имен его потенциальных преемников. Временно этот пост занимал его заместитель Джейсон Айто, который мог и остаться на постоянной основе в роли руководителя отдела. Слухи связывали с «Эмирейтс» и Роберто Олабе из «Реала Сосьедад», и бывшего спортивного директора «Манчестер Юнайтед» Дэна Эшворта. Однако станет им итальянец Андреа Берта, которого должны утвердить в ближайшее время. Что нам о нем известно?

Важная фигура

Переговоры с Бертой шли небыстро. Но «Арсенал» проявил большую заинтересованность в этом 53-летнем специалисте, который имеет отличную репутацию в футбольных кругах и считается одним из самых проницательных менеджеров в Европе. Он уже много лет работает с «Атлетико» — и мадридцы обязаны не только Диего Симеоне своими успехами. В 2013 году Берта присоединился к «матрасникам» после работы в «Парме» и «Дженоа» в качестве технического директора.

Его называют одним из архитекторов титулов «Атлетико». При этом Берта имеет уникальную карьеру для своей должности. Он никогда не был футболистом. Свою работу начинал в банковской сфере, что и оказалось главным плюсом. Потом как-то увлекся футболом – сразу с точки зрения ведения бизнеса и переговоров, а не игры. Начинал в любительском клубе «Карпенедоло», откуда и попал сперва в «Парму», потом в «Дженоа», а затем в «Атлетико», когда уже наладил связи с известными футбольными дельцами, такими как Питер Кеньон или Жорже Мендеш, например.

Вместе с ним «Атлетико» выиграл чемпионство в 2014 и 2021 годах, Кубок Испании в 2013-м, Лигу Европы в 2018-м и Суперкубок Европы в том же году. Считается, что именно Берта в плотной связке с Симеоне стал автором перестройки «матрасников» после титула 2014 года, когда прежней команды фактически не осталось. Им удалось не рухнуть, а вернуться на вершину в уже обновленном виде. И так продолжалось многие годы.

За это время можно вспоминать массу удачных сделок, провернутых Бертой. Например, он инициировал подписание Антуана Гризманна из «Реала Сосьедад» в 2014 году за 24,8 миллиона фунтов. Пять лет спустя француза продали в «Барселону» за 103 миллиона, а потом выкупили обратно в 2021 году за 16,5 миллиона фунтов.

Или взять опорника Родри, который в прошлом году в «Манчестер Сити» взял «Золотой мяч». Его в 2018 году «Атлетико» взял за 16,5 миллиона фунтов, а через год продал «горожанам» за 62,5 миллиона. Можно вспомнить и одного из лучших вратарей современности Яна Облака, которого у «Бенфики» в 2014 году купили всего за 13 миллионов фунтов. Он приложил руку и к покупке Родриго Де Пауля, Луиса Суареса, Кирана Триппьера. Из последнего можно вспомнить Хулиана Альвареса, который в этом сезоне забил 23 мяча после перехода из «Манчестер Сити» за 81,5 миллиона фунтов.

Конечно, были у Берты и неудачные сделки, такие как приобретение Жоау Феликса, Николы Калинича, Сантьяго Ариаса, Лукаса Торрейры. Но без этого никуда. Надо отдельно заметить, что Берта всегда работал в жестких условиях финансовых возможностей «Атлетико». Все же «матрасники» не так готовы каждый сезон разбрасываться деньгами, как другие топ-клубы. К слову, «Арсенал» похож по стилистике трат. Поэтому, возможно, руководство «канониров» заинтересовалось тем, чтобы переманить Берту к себе.

А для «Атлетико», можно сказать, закончилась целая эпоха. В общей сложности с 2017 года Берта подписал 52 контракта с футболистами, потратив на них 692 миллиона фунтов стерлингов. Теперь у него новый вызов.

Работа в «Арсенале»

Под руководством Микеля Артеты «канониры» в последние годы заметно прогрессируют. Они несколько раз приближались к заветному титулу. Не хватало самой малости. Ее, видимо, не хватит и в этом году. В текущем сезоне недостатком «Арсенала» эксперты считают отсутствие ударного форварда. Это первая и самая неотложная проблема, которую предстоит решить Берте.

Положение команды усугубили травмы атакующих игроков, но за два трансферных окна центрфорварда клуб не приобрел. Конечно, Кай Хаверц своей универсальностью удивил многих, он закрыл многие потребности. Но универсал есть универсал – в каждой конкретной зоне он уступит профильному мастеру высокого класса. Без такого не обойтись. Определенные наработки и цели у «Арсенала» уже есть.

Например, «канониры» следят за Бенжамином Шешко из «Лейпцига», слухи связывают и Александера Исака из «Ньюкасла» с «Арсеналом». Но добиться перехода шведа будет крайне сложно, поскольку сами «сороки» претендуют на место в Лиге чемпионов и не нуждаются в продажах своих лидеров – им хочется выйти на новый уровень. А если отпускать Исака в стан конкурента, далеко не уйдешь.

Впрочем, Берте придется решать не только вопросы с поиском новичков. Действующие контракты – тоже забота спортивного директора. А соглашения с Букайо Сака, Вильямом Салиба и Габриэлем входят в завершающую фазу – их нужно продлевать. При этом от части игроков нужно избавиться. Например, на продажу должен отправиться Александр Зинченко, чьи позиции с прогрессом Майлза Льюиса-Скелли стали еще слабее. В общем, у Берты много задач. Но «Арсенал» делает на него ставку в попытке выйти на чемпионский уровень по-настоящему.