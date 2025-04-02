В Тольятти появился мурал Дзюбы

Большой мурал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы появился в Тольятти. Клубная пресс-служба сообщает:
Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулёвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона».
Таким образом клуб решил зафиксировать историческое достижение футболиста. 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» форвард забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
А хитро они изобразили, можно потом если что сказать что это и не Дзюба вовсе, а любой другой (белый) игрок Акрона. Гениально.
А хитро они изобразили, можно потом если что сказать что это и не Дзюба вовсе, а любой другой (белый) игрок Акрона. Гениально.
жаль, не понятно на кого ...
жаль, не понятно на кого ...