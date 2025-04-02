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В Тольятти появился мурал Дзюбы

вчера, 17:22

Большой мурал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы появился в Тольятти. Клубная пресс-служба сообщает:

Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулёвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона».

Таким образом клуб решил зафиксировать историческое достижение футболиста. 9 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» форвард забил свой 234-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В Тольятти появился мурал Дзюбы В Тольятти появился мурал Дзюбы В Тольятти появился мурал Дзюбы

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:40
Сразу подумал, что на футболке флаг Великобритании изображён. Но просто показалось
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:36
Схожесть с оригиналом оставляет желать лучшего, поначалу мну подумал, что это мурал неизвестному футболисту Акрона!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
Дзюба в мурале.... это хотя не восковая фигура, то уже близко к этому...:)))
протон
протон
вчера в 18:19
Как я ранее говорил, эта заслуга Карпина)))
протон
протон ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 18:16
Стиль больше похож на кубизм или авангардизм
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:15, ред.
Не знал что мурал Дзюбы это Кларк Кент. С тем же успехом можно сказать что это мурал, не знаю, Сильвестера Сталоне.

А хитро они изобразили, можно потом если что сказать что это и не Дзюба вовсе, а любой другой (белый) игрок Акрона. Гениально.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:10
Очевидно, в славном городе Тольятти все насущные проблемы решены: нуждающихся в жилплощади и безработных нет, все счастливы и довольны. Остаётся только позавидовать тольяттинцам.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 18:10
В стиле сюрреализма. Ночью приснится, до утра спать не будешь.)
протон
протон ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
Вот тут не перепутали..
adekvat
adekvat ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:51
Или вторую с буквой А перепутали.
Futurista
Futurista
вчера в 17:45
Тот случай когда в слове "мурал" последняя буква лишняя...
112910415
112910415
вчера в 17:41
похож ! однозначно !
жаль, не понятно на кого ...
SHEARER
SHEARER ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:34
Я скажу больше, легенда Самары!
протон
протон
вчера в 17:34
Не понимаю, зачем с детьми рисовать человека, который будет всегда ассоциироваться с чем то другим? Это реально некое стыдоба. пошло и аморально
Futurista
Futurista ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
В футболе любой счет реальный...а если одна ставка 2000 на 10:0 например?)...так можно?...
протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:28
Правая рука в штанах))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:28
Стал героем Тольяти и Акрона !
протон
протон
вчера в 17:27
"«Акрон» открыл мурал с мурлом" - звучит как начало скороговорки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
Монументально получилось ! Только ,что он за комбинацию показывает левой рукой и почему совсем не видно правую руку?( Вопрос риторический)...)
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