В Тольятти появился мурал Дзюбы

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вчера, 17:22

Большой мурал нападающего «Акрона» появился в Тольятти. Клубная пресс-служба сообщает:

Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулёвскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока. И вся эта красота в цветах «Акрона».