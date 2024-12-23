В клубном музее «Баварии» появилась витрина, посвящённая Харри Кейну

«Бавария» в своём клубном музее организовала выставку в честь нападающего Харри Кейна.
Экспонаты посвящены футболисту и его первому сезону за мюнхенцев. За стеклом можно увидеть «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира европейских лиг и сезона Бундеслиги, награду для лучшего снайпера Лиги чемпионов и Евро-2024, а также трофей Герда Мюллера за 52 гола во всех турнирах за «Баварию» и национальную команду Англии.
Помимо этого, в рамках экспозиции выставлены памятные футболки и мячи, а также записка, которую Кейн написал в 5 лет.
Везёт, тем, кто здоров и молод, посещает игры Бундеса или ЛЧ. Я не хожу на футбол. Разве что, только по телевизору посмотреть. У меня, при таком скоплении народу на стадике голова кружится, а какие полные стадионы собираются в Германии тебе известно...)))
Везёт, тем, кто здоров и молод, посещает игры Бундеса или ЛЧ. Я не хожу на футбол. Разве что, только по телевизору посмотреть. У меня, при таком скоплении народу на стадике голова кружится, а какие полные стадионы собираются в Германии тебе известно...)))
Наколотил ....
Наколотил ....
От Штутгарта до Мюнхена, на обычном поезде три часа езды. Немного утомительно уже для меня. Но если бы знать, что встречу там Кейна, честное слово- поехал бы!!!
От Штутгарта до Мюнхена, на обычном поезде три часа езды. Немного утомительно уже для меня. Но если бы знать, что встречу там Кейна, честное слово- поехал бы!!!
заслуживает игрок этого!
заслуживает игрок этого!