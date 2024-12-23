В клубном музее «Баварии» появилась витрина, посвящённая Харри Кейну

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сегодня, 17:57

«Бавария» в своём клубном музее организовала выставку в честь нападающего .

Экспонаты посвящены футболисту и его первому сезону за мюнхенцев. За стеклом можно увидеть «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира европейских лиг и сезона Бундеслиги, награду для лучшего снайпера Лиги чемпионов и Евро-2024, а также трофей Герда Мюллера за 52 гола во всех турнирах за «Баварию» и национальную команду Англии.

Помимо этого, в рамках экспозиции выставлены памятные футболки и мячи, а также записка, которую Кейн написал в 5 лет.