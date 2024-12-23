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В клубном музее «Баварии» появилась витрина, посвящённая Харри Кейну

сегодня, 17:57

«Бавария» в своём клубном музее организовала выставку в честь нападающего Харри Кейна.

Экспонаты посвящены футболисту и его первому сезону за мюнхенцев. За стеклом можно увидеть «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира европейских лиг и сезона Бундеслиги, награду для лучшего снайпера Лиги чемпионов и Евро-2024, а также трофей Герда Мюллера за 52 гола во всех турнирах за «Баварию» и национальную команду Англии.

Помимо этого, в рамках экспозиции выставлены памятные футболки и мячи, а также записка, которую Кейн написал в 5 лет.

В клубном музее «Баварии» появилась витрина, посвящённая Харри Кейну

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:32
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:30, ред.
Макс.

Везёт, тем, кто здоров и молод, посещает игры Бундеса или ЛЧ. Я не хожу на футбол. Разве что, только по телевизору посмотреть. У меня, при таком скоплении народу на стадике голова кружится, а какие полные стадионы собираются в Германии тебе известно...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:28
Наверное достоин такого знака внимания.
Наколотил ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:26
Эх..., Вить... Везет вам . Можете на таких людей из мира футбола поглядеть... А тут лишь один Глушка с ровными ногами по полю бегает... , да и тот дурак по жизни...
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 19:24, ред.
Уверяю Вас есть люди которые ходят в музеи (и их очень много) , что бы узнать что то новое. Собственно музеи созданы, в том числе и для этого . Можно так же представить такую ситуацию, когда влюблённый в футбол человек поведёт своих детей в этот музей , что бы приобщить их к этому виду спорта (заинтересует а потом запишет в секцию). Да чего далеко "ходить" вспомните себя, Вы когда шли в музей (любой) уже знали ,что там будет представлено и как всё должно выглядеть? )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:24
Пора бы Кейну уже что то серьезное выиграть... может и получится.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:22
Тебя не возьму, плохо себя ведешь...)))
От Штутгарта до Мюнхена, на обычном поезде три часа езды. Немного утомительно уже для меня. Но если бы знать, что встречу там Кейна, честное слово- поехал бы!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:19
Меня возьмёшь?)
Capral
Capral
сегодня в 19:05
Надо будет съездить, посмотреть на золотую бутсу и с Харри познакомиться...
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:02
Согласен с Вами. Тоже про это подумал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:02
Все, кто придёт в музей, знают Кейна в лицо. Или вы считаете, что болельщики смотрят футбол и новости о нём с закрытыми глазами или чёрной повязкой на лице ?
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:58
Как же точно подмечено , это вопрос к организаторам, не хватает фото игрока, ведь не все же знают Кейна в лицо...)
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Собственно хари Кейна?)...
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:47
...сразу об этом же подумал! Аванс огромный доверия Великого Клуба! Но ключевое слово "Выставка" и если ты не на коне,выставку можно и прикрыть,а Музей будет действовать! Конечно фарту Кейну,
заслуживает игрок этого!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:40
Не рановато ли Кейну посвящать отдельную витрину... Игрок он, конечно, хороший, но есть одна проблема - у Харри совсем нет трофеев. За него говорит только личная статистика. Надеюсь, что англичанин завоюет в этом сезоне трофей вместе с Баварией.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:39
Экспозиция готова, не хватает в ней одного небольшого , но главного экспоната...)
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