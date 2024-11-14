Тематический парк «Реала» открыли в Дубае

В Дубае открыли тематический парк Real Madrid World, посвященный «Реалу».
Территория занимает 6 гектаров, на ней расположено более 40 аттракционов, в том числе Stars Flyer, самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров, и Hala Madrid Coaster, первые и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки.
На церемонии открытия парка присутствовали директор по институциональным связям «Реала» Эмилио Бутрагеньо и посол клуба Роберто Карлос.
одного футболиста из состава,раз в неделю,с оплатой, фото с игроком,экскурсия с общением, автограф,футболка...! На большом
экране видео с обращением от Папы Карло, во Я придумал!!!
одного футболиста из состава,раз в неделю,с оплатой, фото с игроком,экскурсия с общением, автограф,футболка...! На большом
экране видео с обращением от Папы Карло, во Я придумал!!!