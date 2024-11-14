Тематический парк «Реала» открыли в Дубае

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вчера, 10:44

В Дубае открыли тематический парк Real Madrid World, посвященный «Реалу».

Территория занимает 6 гектаров, на ней расположено более 40 аттракционов, в том числе Stars Flyer, самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров, и Hala Madrid Coaster, первые и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки.

На церемонии открытия парка присутствовали директор по институциональным связям «Реала» и посол клуба .