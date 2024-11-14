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Тематический парк «Реала» открыли в Дубае

вчера, 10:44

В Дубае открыли тематический парк Real Madrid World, посвященный «Реалу».

Территория занимает 6 гектаров, на ней расположено более 40 аттракционов, в том числе Stars Flyer, самые высокие в мире летающие кресла высотой 140 метров, и Hala Madrid Coaster, первые и единственные на Ближнем Востоке деревянные американские горки.

На церемонии открытия парка присутствовали директор по институциональным связям «Реала» Эмилио Бутрагеньо и посол клуба Роберто Карлос.

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Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:16
Не только я - весь мир помнит.. 6:2, 5:0, 4:0, 5:1, 3:0, 4:0.. Такое не забывается.. Не правда ли?.. Хе.. 🤭😄🖐️💋
Incredulous
Incredulous ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
вчера в 16:51
Ещё, наверное, пару лет будете в эйфории от этой игры. Хотя понимаю, для Барселоны обыграть Реал - это событие вселенского масштаба. Ты ведь хорошо помнишь результаты встреч этих команд за последние годы, не правда ли...)
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 12:58
"Летающие кресла" уже были недавно.. На Бернабеу.. Под названием : Прощай, рекорд.. Полёт был нормальный.. 🤭🤣
shur
shur
вчера в 11:59, ред.
...футбольные ловушки по арабски....! Дабавить Мастер классы,
одного футболиста из состава,раз в неделю,с оплатой, фото с игроком,экскурсия с общением, автограф,футболка...! На большом
экране видео с обращением от Папы Карло, во Я придумал!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:26
Конечно не хотелось бы этого , но постепенно все футбольные "дороги" начинают "вести" на Ближний восток к арабам...)
e6bfgzah6t7b
e6bfgzah6t7b
вчера в 10:56
Открытие тематического парка Real Madrid World в Дубае — это отличная новость для любителей футбола и поклонников мадридского «Реала».
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