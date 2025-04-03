УЕФА может дисквалифицировать Рюдигера за поведение в матче ЛЧ с «Атлетико»

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вчера, 16:01

УЕФА начал расследование в отношении футболистов мадридского «Реала» — , , и .

Поводом для разбирательства послужила жалоба «Атлетико» на неспортивное поведение упомянутых игроков во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта.

УЕФА , скорее всего, ограничится денежными штрафами для Винисиуса, Мбаппе и Себальоса. Поведение Рюдигера было признано «угрожающим», поэтому ему грозит не только штраф, но и дисквалификация в Лиге чемпионов.

Не исключено, что немецкий защитник может быть отстранён от участия в первом матче 1/4 финала против «Арсенала».

Ожидается, что окончательное решение по делу футболистов «Реала» будет принято в пятницу.