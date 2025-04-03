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УЕФА может дисквалифицировать Рюдигера за поведение в матче ЛЧ с «Атлетико»

вчера, 16:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

УЕФА начал расследование в отношении футболистов мадридского «Реала» — Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора.

Поводом для разбирательства послужила жалоба «Атлетико» на неспортивное поведение упомянутых игроков во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта.

УЕФА, скорее всего, ограничится денежными штрафами для Винисиуса, Мбаппе и Себальоса. Поведение Рюдигера было признано «угрожающим», поэтому ему грозит не только штраф, но и дисквалификация в Лиге чемпионов.

Не исключено, что немецкий защитник может быть отстранён от участия в первом матче 1/4 финала против «Арсенала».

Ожидается, что окончательное решение по делу футболистов «Реала» будет принято в пятницу.

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:41
Я сразу сказал, что с футболистов спроса больше, они перед камерой и на них смотрят миллионы. Их действия и жесты пальцами у шеи имеют последствия.
Игроки Реала и фанаты Атлетико что общего имеют чтоб с ними праздновать победу таким способом?
Предметы с трибуны всегда летят, игроки Реала в этом не одиноки.

Ну если за слова нос сломал, то виноват тот, кто сломал. Всё правильно!
Тогда и насильников можно оправдать?
Hamman
Hamman
вчера в 23:03, ред.
    RM_35
    RM_35
    вчера в 21:42, ред.
    все и вся в уефа против Реал, пытаются любым способ задеть Реал и Перца!! но игроки не виноваты, что фаны матрасов себя так ведут и раздражают всех!!
    надеюсь не будет дисквы!!! а то тогда и фанов матрасов надо наказывать или клуб закрытием трибун!!!
    Incredulous
    Incredulous ответ Agamaga____05 (раскрыть)
    вчера в 20:54
    А что так однобоко? Что-то я в твоём комментарии ни слова не увидел о поведении фанатов Атлетико. А теперь сравни действия игроков Реала и действия фанатов Атлетико: футболисты Реала праздновали свою победу различными жестами перед трибунами фанатов Атлетико (на стадионе Атлетико, где фанаты матрасов находятся по всему периметру стадиона), а фанаты Атлетико бросали с трибун в игроков Реала различные предметы, пытаясь нанести травмы футболистам. В итоге игроки Реала виноваты, фанаты матрасов - жертвы. Это тоже самое, что один человек оскорбит другого, а другой ему за это нос сломает, но на суде признают виновным того, у которого сломанный нос, а того, кто это сделал признают жертвой.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:46
    ребята, давайте жить мирно !
    Agamaga____05
    Agamaga____05 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Оправдываешь жест Рюдигера? Молодец!
    Для чего тогда все эти дисциплинарные комитеты, если не пресекать подобное от игроков? С футболистов всегда больше спроса. Им не позволительно вести себя подобным образом.
    Agamaga____05
    Agamaga____05
    вчера в 18:27
    Игроки сливок не праздновали, а больше пытались задеть фанатов Атлетико. За это нужно наказывать!
    А жест Рюдигера? Это же полный неадекват.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:23
    В стане сливочных тряпок,всегда были самые яркие провокаторы в футболе. Пепе,Рамос,Каземиро,Винисиус а вот Антонио Рюдигера в этот список сложно вписать,по этому не судите его строго.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 18:02
    Ну борщанул Антоха с перерезанием горла, согласен. Но, если кого и отстранять, так это Винисиуса, давно напрашивается, по другому он не угомонится
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 17:58
    Театр абсурда! Оказывается, игрокам Реала противостояли. невинные овечки; они не хватали за майки соперника, не били по ногам и прочее...
    Истинные джентльмены не вынеся поражения написали кляузу в Европейское Собрание джентльменов...
    Как говорится, не стыда- ни совести!
    Зато благородством прям прёт от всего этого.,,Матрасики", однако!
    Incredulous
    Incredulous ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:14, ред.
    Кто, те добрые, невинные люди на трибунах? Побойтесь бога, эти интеллигентные господа просто так переживали за тех злых и коварных игроков Реала, что начали бросать им воду, дабы те не умерли от жажды.

    А если серьёзно, то интересная ситуация вырисовывается, когда на белое говорят чёрное и наоборот. Игроки Реала, радующиеся своей победе виноваты в том, что они радовались. А фанаты Атлетико, выкрикивающие всевозможные оскорбления, и бросающие в футболистов всё, что под руку попадётся, - это жертвы, пострадавшие от улыбок футболистов Реала. А Рюдигер вообще, радовался "угрожающе")). Да уж, маразму УЕФА нет предела, каждый раз они опускаются всё ниже, и ниже, и ниже...

    Отдельно хочется отметить руководство и тренера Атлетико, эти от своей злобы, что постоянно вылетают от Реала, готовы пойти на самые мерзкие и гнилые поступки, лишь бы хоть как-то укусить Реал.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:06
    Преступление и наказание, Арсеналу это только в радость.
    shur
    shur
    вчера в 16:57
    ...в зале правосудия УЕФА, Антонио: " Королевские гренадёры! Один за всех ..... ! Вини, Дани,Килиан - И все за одного !"
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:50
    только 4 игроков??
    куртуа тоже надо наказать.
    еще анчелотти. налоги не платит))
    Niagara
    Niagara
    вчера в 16:21
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
      вчера в 16:18
      они ж против реала
      протон
      протон
      вчера в 16:11
      А фанаты которые кидали бутылки с водой, ничего?!
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 16:03
      Во время матча было меньше эмоций , чем после него...)
      Гость
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