УЕФА может дисквалифицировать Рюдигера за поведение в матче ЛЧ с «Атлетико»

УЕФА начал расследование в отношении футболистов мадридского «Реала» — Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора.
Поводом для разбирательства послужила жалоба «Атлетико» на неспортивное поведение упомянутых игроков во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта.
УЕФА, скорее всего, ограничится денежными штрафами для Винисиуса, Мбаппе и Себальоса. Поведение Рюдигера было признано «угрожающим», поэтому ему грозит не только штраф, но и дисквалификация в Лиге чемпионов.
Не исключено, что немецкий защитник может быть отстранён от участия в первом матче 1/4 финала против «Арсенала».
Ожидается, что окончательное решение по делу футболистов «Реала» будет принято в пятницу.
А если серьёзно, то интересная ситуация вырисовывается, когда на белое говорят чёрное и наоборот. Игроки Реала, радующиеся своей победе виноваты в том, что они радовались. А фанаты Атлетико, выкрикивающие всевозможные оскорбления, и бросающие в футболистов всё, что под руку попадётся, - это жертвы, пострадавшие от улыбок футболистов Реала. А Рюдигер вообще, радовался "угрожающе")). Да уж, маразму УЕФА нет предела, каждый раз они опускаются всё ниже, и ниже, и ниже...
Отдельно хочется отметить руководство и тренера Атлетико, эти от своей злобы, что постоянно вылетают от Реала, готовы пойти на самые мерзкие и гнилые поступки, лишь бы хоть как-то укусить Реал.
А если серьёзно, то интересная ситуация вырисовывается, когда на белое говорят чёрное и наоборот. Игроки Реала, радующиеся своей победе виноваты в том, что они радовались. А фанаты Атлетико, выкрикивающие всевозможные оскорбления, и бросающие в футболистов всё, что под руку попадётся, - это жертвы, пострадавшие от улыбок футболистов Реала. А Рюдигер вообще, радовался "угрожающе")). Да уж, маразму УЕФА нет предела, каждый раз они опускаются всё ниже, и ниже, и ниже...
Отдельно хочется отметить руководство и тренера Атлетико, эти от своей злобы, что постоянно вылетают от Реала, готовы пойти на самые мерзкие и гнилые поступки, лишь бы хоть как-то укусить Реал.
Истинные джентльмены не вынеся поражения написали кляузу в Европейское Собрание джентльменов...
Как говорится, не стыда- ни совести!
Зато благородством прям прёт от всего этого.,,Матрасики", однако!
Истинные джентльмены не вынеся поражения написали кляузу в Европейское Собрание джентльменов...
Как говорится, не стыда- ни совести!
Зато благородством прям прёт от всего этого.,,Матрасики", однако!