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ПСЖ наказан частичным закрытием трибун за баннеры про Рабьо и его мать

вчера, 13:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока команды Адриена Рабьо, ныне игрока «Марселя», и его матери во время матча 26 тура Лиги 1 против «провансальцев» (3:1).

В ответ на это Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) постановила частично закрыть одну из трибун стадиона «Парк-де-Пренс» на один домашний матч парижского клуба в Лиге 1. Данное наказание вступит в силу на следующей неделе и коснется матча с «Гавром» 19 апреля.

Кроме того, ПСЖ был оштрафован на 20 000 евро за использование пиротехники болельщиками, а также за «устные и визуальные высказывания», которые были признаны неуместными.

После публикации пресс-релиза LFP мать Рабьо запустила онлайн-петицию с требованием более суровых санкций в отношении ПСЖ. Петиция уже собрала более 5000 подписей.

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Все комментарии
wgsnrdjag4y4
wgsnrdjag4y4
вчера в 18:01
Про мать перебор уже
112910415
112910415
вчера в 14:10
чего смирно не сидится этим болельщикам ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:45
Конечно высказывания про маму это ну очень не правильно. Как бы она себя не красиво аела по мнению болельщиков, всегда надо поставить себя на место, кого ты хочешь обидеть. Думаю тем, кто вывесил эти банеры, было бы очень неприятно, если бы это было сказано про их родителей.
Хотя сейчас такое время, когда мы пишем и осуждаем не думая, что делаем кому то плохо.
А мама Рабьо молодец, она этого так не оставит смотрю. Хотя зачем ей эти склоки. С другой стороны, ответ на поверхности. Пресловутый пиар((
Всем Добра!
d4dtmvdnuf44
d4dtmvdnuf44
вчера в 13:44
Это ещё что! Вот у нас вообще как-то самым часто упоминаемым человеком в российском футболе была признана мать Юрия Ковтуна после его красивейшего автогола головой в падении в проигранном в Рейкьявике со счётом 0 : 1 важнейшем матче с Исландией
g379js3pg9b7
g379js3pg9b7
вчера в 13:32
Про мать нельзя, это святое
Гость
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