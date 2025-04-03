ПСЖ наказан частичным закрытием трибун за баннеры про Рабьо и его мать

Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока команды Адриена Рабьо, ныне игрока «Марселя», и его матери во время матча 26 тура Лиги 1 против «провансальцев» (3:1).
В ответ на это Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) постановила частично закрыть одну из трибун стадиона «Парк-де-Пренс» на один домашний матч парижского клуба в Лиге 1. Данное наказание вступит в силу на следующей неделе и коснется матча с «Гавром» 19 апреля.
Кроме того, ПСЖ был оштрафован на 20 000 евро за использование пиротехники болельщиками, а также за «устные и визуальные высказывания», которые были признаны неуместными.
После публикации пресс-релиза LFP мать Рабьо запустила онлайн-петицию с требованием более суровых санкций в отношении ПСЖ. Петиция уже собрала более 5000 подписей.
Хотя сейчас такое время, когда мы пишем и осуждаем не думая, что делаем кому то плохо.
А мама Рабьо молодец, она этого так не оставит смотрю. Хотя зачем ей эти склоки. С другой стороны, ответ на поверхности. Пресловутый пиар((
Всем Добра!
Хотя сейчас такое время, когда мы пишем и осуждаем не думая, что делаем кому то плохо.
А мама Рабьо молодец, она этого так не оставит смотрю. Хотя зачем ей эти склоки. С другой стороны, ответ на поверхности. Пресловутый пиар((
Всем Добра!