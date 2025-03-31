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Вопрос о допуске России не будет обсуждаться на конгрессе УЕФА 3 апреля

вчера, 20:01

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос о возможном возвращении сборной России в международные соревнования не будет подниматься на предстоящем конгрессе УЕФА, который состоится 3 апреля в Белграде.

Не думаю. Он будет обсуждаться «на полях». На конгрессе будет большое количество вопросов. Если вынести его на повестку, то обсуждение не получится качественным. Наш вопрос – самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими вопросами.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:25
Вопрос допуска не требует никакого глубокого обсуждения, как хочет нас уверить Президент РФС. И он, и мы прекрасно понимаем, в чём загвоздка нашего возвращения, поэтому не надо тешить несбыточными иллюзиями ни себя, ни нас.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:56
В самую девятку, как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😆😆😆😆😆😆😆🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
Одесский шум похожий на работу)...
Capral
Capral
вчера в 20:24
А зачем же Дюков каждый раз людей "завтраками" кормит?
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Немного опоздали они с датой, ну да ладно, посыл понятен. А на счёт погружения и глубины вопроса это извините меня какая то чушь, это простой вопрос как 2+2 и ответить на него можно быстро и односложно, да или нет. Какая там глубина непонятно, напридумывают тоже, щас будут квадратный корень из двух выводить чтобы потом понять что занимались ничем? Хотя возможно имеется ввиду глубина карманов как это обычно случается в наше время
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Ну естественно такие вопросы надо обсуждать 1 апреля (слишком много пустых и заумных заявлений поэтому поводу)...
Гость
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