Вопрос о допуске России не будет обсуждаться на конгрессе УЕФА 3 апреля

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос о возможном возвращении сборной России в международные соревнования не будет подниматься на предстоящем конгрессе УЕФА, который состоится 3 апреля в Белграде.
Не думаю. Он будет обсуждаться «на полях». На конгрессе будет большое количество вопросов. Если вынести его на повестку, то обсуждение не получится качественным. Наш вопрос – самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими вопросами.
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