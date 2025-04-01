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УЕФА может наказать «Челси» за продажу женской команды материнской компании

сегодня, 00:15

Ранее «Челси» сообщил о чистой прибыли в размере 129,6 млн фунтов стерлингов за сезон 2023/24. Этот финансовый результат был достигнут благодаря росту выручки от реализации игроков и «репозиционированию» женской команды. В отчётности также указана выручка от продажи дочерних предприятий в размере 198,7 млн фунтов стерлингов.

По данным источника, «Челси» продал свои дочерние компании, в том числе женскую команду, материнской компании Blueco 22 Midco Ltd. Передача женской команды была осуществлена 28 июня 2024 года, за два дня до окончания отчетного периода. Предполагается, что стоимость женского клуба «Челси» существенно превышает 150 млн фунтов стерлингов.

Существует высокая вероятность того, что данная сделка нарушает финансовые правила УЕФА, запрещающие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерних компаний. В то же время регламент АПЛ допускает подобные операции.

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Челси
Перевод с thetimes.com
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Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:05
Держи в курсе, ведь твоё мнение в этом вопросе очень важно.
x3km6buu7uxt
x3km6buu7uxt
сегодня в 07:52
Челси по любому отмажется.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:16
Не считаю женский футбол видом спорта
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:42
Надо же Челси где то брать деньги на 100500 трансферов
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:22
Да ничего не будет, там всё норм с продажей.
Просто очередной клуб щелкнул по носу УЕФА с их дырами в правилах, о которых сами не знают.
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