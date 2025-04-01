УЕФА может наказать «Челси» за продажу женской команды материнской компании

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сегодня, 00:15

Ранее «Челси» сообщил о чистой прибыли в размере 129,6 млн фунтов стерлингов за сезон 2023/24. Этот финансовый результат был достигнут благодаря росту выручки от реализации игроков и «репозиционированию» женской команды. В отчётности также указана выручка от продажи дочерних предприятий в размере 198,7 млн фунтов стерлингов.

По данным источника, «Челси» продал свои дочерние компании, в том числе женскую команду, материнской компании Blueco 22 Midco Ltd. Передача женской команды была осуществлена 28 июня 2024 года, за два дня до окончания отчетного периода. Предполагается, что стоимость женского клуба «Челси» существенно превышает 150 млн фунтов стерлингов.