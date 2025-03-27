УЕФА расследует возможные нарушения игроков «Реала» после матча ЛЧ

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования обвинений в непристойном поведении игроков «Реала» Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который прошёл 12 марта.
Ранее сообщалось, что футболисты мадридского клуба после победы в серии пенальти непристойным образом праздновали свой выход в четвертьфинал перед болельщиками соперника.
В 1/4 «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», первая игра пройдёт 8 апреля в Англии.
Вы считаете его не виноватым и КК ему была показана не справедливо?
Лично я считаю, что игроки, не важно из кого они клуба и страны, не имеют право вести себя неподобающе.
Они должны себя сдерживать и воздерживаться от подобных действии, ну а если повелись на провокацию, то должны отвечать по всей строгости, ну а с провокаторами болельщиками должны разбираться соответственные органы.
Ну, а так получается двойные стандарты, тех кого я ненавижу надо карать по всей строгости, а игроков клуба за, который я болею нельзя за подобное трогать, так как я за них болею.
Так нельзя, Фемида должна для всех быть одинаковой.
Вы считаете его не виноватым и КК ему была показана не справедливо?
Лично я считаю, что игроки, не важно из кого они клуба и страны, не имеют право вести себя неподобающе.
Они должны себя сдерживать и воздерживаться от подобных действии, ну а если повелись на провокацию, то должны отвечать по всей строгости, ну а с провокаторами болельщиками должны разбираться соответственные органы.
Ну, а так получается двойные стандарты, тех кого я ненавижу надо карать по всей строгости, а игроков клуба за, который я болею нельзя за подобное трогать, так как я за них болею.
Так нельзя, Фемида должна для всех быть одинаковой.