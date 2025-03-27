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УЕФА расследует возможные нарушения игроков «Реала» после матча ЛЧ

вчера, 18:58
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования обвинений в непристойном поведении игроков «Реала» Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который прошёл 12 марта.

Ранее сообщалось, что футболисты мадридского клуба после победы в серии пенальти непристойным образом праздновали свой выход в четвертьфинал перед болельщиками соперника.

В 1/4 «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», первая игра пройдёт 8 апреля в Англии.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:46
Да что там подозревать, УЕФА этого и не скрывает, Чеферин открыто ведёт в*йну против Переса. Это всем известно, но все делают вид, что не в курсе.
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:43, ред.
Когда бутылки с водой и прочие предметы летят на головы футболистов с трибун, УЕФА не расследует, а праздновать победу выигравшей команде - это конечно недопустимо, просто немыслимо! И как интересно можно праздновать победу на стадионе соперника, чтобы не перед болельщиками соперника. Чеферин уже окончательно пробивает дно.
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:20
...дело сделано! Адиос Атлетико! Прийдёт время, опять заляжем на матрацы, с удовольствием!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:35
Надо судей наказать еще за отмененный пенальти
Atleti
Atleti ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 20:50
Игроки не должны поддаваться ни на какие провокации. В противном случае они несут наказание, всё логично. Только эта мера должна и болельщиков касаться.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:26
Интересно, а в чём заключается непристойность поведения? Опять какая-нибудь ерунда станет объектом серьёзного расследования? Не мудрено, у них за поцелуй мужчиной женщины можно реальный срок получить. Кстати, болельщики Атлетико тоже не отличаются радушием. Между прочим, УЕФА можно заподозрить в предвзятом отношении к Королевскому клубу.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 20:04
Недавно в РПЛ болельщики Факела спровоцировали Вендела оскорбив его на расовой почве и тот ответил им неприличным жестом, за что получил красную карточку.
Вы считаете его не виноватым и КК ему была показана не справедливо?

Лично я считаю, что игроки, не важно из кого они клуба и страны, не имеют право вести себя неподобающе.
Они должны себя сдерживать и воздерживаться от подобных действии, ну а если повелись на провокацию, то должны отвечать по всей строгости, ну а с провокаторами болельщиками должны разбираться соответственные органы.

Ну, а так получается двойные стандарты, тех кого я ненавижу надо карать по всей строгости, а игроков клуба за, который я болею нельзя за подобное трогать, так как я за них болею.
Так нельзя, Фемида должна для всех быть одинаковой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:00
можно подумать что реал образец благородства и честной спортивной игры))
RM_35
RM_35
вчера в 19:03
болелы матрасов сами провоцируют, а потом еще игроки Реала виноваты!!
протон
протон
вчера в 18:59
Это лишь показывает маразм всяких Чеферинов и их ведомства. Печально, что они так низко опускаются, не знают уже даже, какую гадость против Реала придумать. Нагретых шаров на жеребьёвках им мало.
Гость
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