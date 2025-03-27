УЕФА расследует возможные нарушения игроков «Реала» после матча ЛЧ

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вчера, 18:58

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования обвинений в непристойном поведении игроков «Реала» , , и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который прошёл 12 марта.

Ранее сообщалось, что футболисты мадридского клуба после победы в серии пенальти непристойным образом праздновали свой выход в четвертьфинал перед болельщиками соперника.

В 1/4 «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», первая игра пройдёт 8 апреля в Англии.