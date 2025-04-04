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УЕФА сообщил о решении по делу о поведении Мбаппе, Рюдигера и Себальоса

вчера, 18:21

УЕФА вынес наказание для игроков «Реала» Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Даниеля Себальоса, которых обвинили в неспортивном поведении в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0 (4:2 пен.)).

Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч. Немец и француз также дисквалифицированы на один матч условно, это касается турниров под эгидой УЕФА. Если в течение года подобное нарушение повторится, то дисквалификация станет реальной.

Себальос оштрафован на 20 тысяч евро, дисквалификации нет.

Изначально инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также занимался изучением поведения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в данной игре, но бразилец наказан не был.

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05
сегодня в 00:42
К чему этот театр? Типо мы страдаем от судей, против нас даже УЕФА... Репетиция перед нужной игрой, где получат солидную помощь?!
Да, музей можно по-всякому пополнять. У Барселоны они вопреки всему пополняется. Кто хоть немного знаком с историей, читал, тот знает. Но дело даже не в этих железках, а в отношении и в ценностях клуба.
Niagara
Niagara
вчера в 23:42
сделай это любой другой игрок, дисквалифицировали бы, надоели эти сливки
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:21
Мбаппе оштрафован на 30тыс)
Для нас, это как 30 копеек закинуть недоброжелателю)
R. Carlos
R. Carlos ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:18
Да уефа ничего бы и не сказало но Атлетико от безсилия и обиды выдумывает на что пожаловаться
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:58
Не дождутся все они неудачи Реала!!!!!!!!!!!!!!! Им, всем, вместе взятым, и трёх жизней не хватит, чтобы приблизиться к Реалу!!!!!!!
А Барселона, пусть сравнит свой музей с музеем Реала и не кичится двумя победами, которые в итоге- подпишут им приговор...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
Дай -то Бог!
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 22:01
Привет, Артем!!!
А я и не удивляюсь, давно всё понял. Было бы здорово, если бы Реал победил во всех оставшихся турнирах и доказал своё Величие!!!!!!! А все злопыхатели Величайшего мирового клуба- пусть об........тся от зависти!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:46
,,наелись''
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45
Витя, криминала нет, конечно.
Рюдигер показал болельщиком жест, означающий, что ,мол, мы так устали, что вот до горла нашлись футболом...
И так так если понимать, или иначе, всё одно- криминала нет!
Судят Рюдигер будто не мужики, а какие -то девушки
из из Институтов благородных девиц!
Так что, не удивляйся: этот мир полон идиотами, а их в УЕФА полным - полно.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:16
Да ладно вам, это делает футбол только зрелищнее, всё должно быть в меру конечно. Но нельзя все эмоции игроков и болелов убить
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:15
Видимо, Высокий Футбольный Трибунал в последний момент понял, что наказывать группу игроков- победителей в угоду кляузникам-лицемерам, это окончательно рассмешить футбольный мир!
Посему , они решили не подвиги совершать, а просто ,,чижика съели"!
Бог мой, что за люди работают в УЕФА!!!
Как они туда попадают? Какие критерии отбора на работу?
Дураков отбирать такому же дураку- за этим было бы интересно понаблюдать!
Итогом процесса не удивлен.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:09, ред.
По версии УЕФА футболисты после победы должны идти, падать на колени и извинятся перед болельщиками соперника, после чего выражать глубокую озабоченность, а после оплатить курс реабилитации болельщикам от глубокого стресса. Европейский футбол всё больше становиться "европейским"))
Atleti
Atleti
вчера в 20:18
Им эти штрафы ничего не значат, они в день больше зарабатывают
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:47
Похоже, что я что-то пропустил. Не слышал об этом инциденте, а тут уже наказали игроков. Штраф это пустяк, заплатят и всё.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:35
Как всегда через ж....у.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:25
В чем УЕФА увидел неспортивное поведение названных игроков? Видимо чиновникам не понравилась бурная радость, которую футболисты продемонстрировали после тяжёлой и заслуженной победы. Пусть тогда предложат варианты проявления положительных эмоций игроков команды победителя. Мне кажется, что имеет место предвзятое отношение европейской организации к Королевскому клубу. Руки прочь от Реала!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
УЕФА считает, что это грязные вещи и должно быть наказуемо))
Capral
Capral ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:10
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😆😆😆😆😆😆😆😆🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Hamman
Hamman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:08
Слишком откровенно радовались тяжёлой победе. Этим они нанесли непоправимое оскорбление болельщикам Атлетико, которые как все знают, отличаются кротким нравом, ранимой душой и прилежным поведением в адрес игроков соперника.
Такое нельзя было так оставить. Хорошо хоть не расстреляли...
Vilar
Vilar
вчера в 19:06
В уефа "неспортивное поведение" расшифровывают, как "непристойное поведение"
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:05
Так за это надо штрафовать? И где здесь криминал?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
устроили театр мимики и жеста по черному.
УЕФА это называет неспортивное поведение.
денежные штрафы для них мелочь, хотя....обычно чем богаче человек, тем больше он ценит денег.
однако повезло Арсеналу, что Эндрик. Гюлер и Браим не выйдут в старте с первых минут ))
Dauletbek
Dauletbek ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:58
Его не будут штрафовать, начнет кричать: "расизм". А других можно))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:58
Смотрел весь матч полностью, ни у кого из перечисленных игроков намёков на неспортивное поведение не видел. Может быть режиссёр трансляции просто не акцентировал внимание на предполагаемых нарушениях? Тогда хотелось бы узнать, в чём обвиняют Мбаппе, Рюдигера и Себальоса? Я уверен, что не в расизме.... Что они сделали не так?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:48
В копилку УЕФА прилетели 💰 💰 💰 ☝️😜
Capral
Capral
вчера в 18:46
Я так до сих пор и не понял, в чем они провинились?
Вещий
Вещий
вчера в 18:41
Чудом Винни пронесло мимо... должен был тоже получить...
Гость
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