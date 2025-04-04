УЕФА сообщил о решении по делу о поведении Мбаппе, Рюдигера и Себальоса

УЕФА вынес наказание для игроков «Реала» Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Даниеля Себальоса, которых обвинили в неспортивном поведении в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0 (4:2 пен.)).
Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч. Немец и француз также дисквалифицированы на один матч условно, это касается турниров под эгидой УЕФА. Если в течение года подобное нарушение повторится, то дисквалификация станет реальной.
Себальос оштрафован на 20 тысяч евро, дисквалификации нет.
Изначально инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также занимался изучением поведения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в данной игре, но бразилец наказан не был.
Да, музей можно по-всякому пополнять. У Барселоны они вопреки всему пополняется. Кто хоть немного знаком с историей, читал, тот знает. Но дело даже не в этих железках, а в отношении и в ценностях клуба.
Да, музей можно по-всякому пополнять. У Барселоны они вопреки всему пополняется. Кто хоть немного знаком с историей, читал, тот знает. Но дело даже не в этих железках, а в отношении и в ценностях клуба.
Для нас, это как 30 копеек закинуть недоброжелателю)
Для нас, это как 30 копеек закинуть недоброжелателю)
А Барселона, пусть сравнит свой музей с музеем Реала и не кичится двумя победами, которые в итоге- подпишут им приговор...
А Барселона, пусть сравнит свой музей с музеем Реала и не кичится двумя победами, которые в итоге- подпишут им приговор...
А я и не удивляюсь, давно всё понял. Было бы здорово, если бы Реал победил во всех оставшихся турнирах и доказал своё Величие!!!!!!! А все злопыхатели Величайшего мирового клуба- пусть об........тся от зависти!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
А я и не удивляюсь, давно всё понял. Было бы здорово, если бы Реал победил во всех оставшихся турнирах и доказал своё Величие!!!!!!! А все злопыхатели Величайшего мирового клуба- пусть об........тся от зависти!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Рюдигер показал болельщиком жест, означающий, что ,мол, мы так устали, что вот до горла нашлись футболом...
И так так если понимать, или иначе, всё одно- криминала нет!
Судят Рюдигер будто не мужики, а какие -то девушки
из из Институтов благородных девиц!
Так что, не удивляйся: этот мир полон идиотами, а их в УЕФА полным - полно.
Рюдигер показал болельщиком жест, означающий, что ,мол, мы так устали, что вот до горла нашлись футболом...
И так так если понимать, или иначе, всё одно- криминала нет!
Судят Рюдигер будто не мужики, а какие -то девушки
из из Институтов благородных девиц!
Так что, не удивляйся: этот мир полон идиотами, а их в УЕФА полным - полно.
Посему , они решили не подвиги совершать, а просто ,,чижика съели"!
Бог мой, что за люди работают в УЕФА!!!
Как они туда попадают? Какие критерии отбора на работу?
Дураков отбирать такому же дураку- за этим было бы интересно понаблюдать!
Итогом процесса не удивлен.
Посему , они решили не подвиги совершать, а просто ,,чижика съели"!
Бог мой, что за люди работают в УЕФА!!!
Как они туда попадают? Какие критерии отбора на работу?
Дураков отбирать такому же дураку- за этим было бы интересно понаблюдать!
Итогом процесса не удивлен.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Такое нельзя было так оставить. Хорошо хоть не расстреляли...
Такое нельзя было так оставить. Хорошо хоть не расстреляли...
УЕФА это называет неспортивное поведение.
денежные штрафы для них мелочь, хотя....обычно чем богаче человек, тем больше он ценит денег.
однако повезло Арсеналу, что Эндрик. Гюлер и Браим не выйдут в старте с первых минут ))
УЕФА это называет неспортивное поведение.
денежные штрафы для них мелочь, хотя....обычно чем богаче человек, тем больше он ценит денег.
однако повезло Арсеналу, что Эндрик. Гюлер и Браим не выйдут в старте с первых минут ))