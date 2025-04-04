УЕФА сообщил о решении по делу о поведении Мбаппе, Рюдигера и Себальоса

1743780095

вчера, 18:21

УЕФА вынес наказание для игроков «Реала» , и , которых обвинили в неспортивном поведении в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0 (4:2 пен.)).

Рюдигер оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе — на 30 тысяч. Немец и француз также дисквалифицированы на один матч условно, это касается турниров под эгидой УЕФА . Если в течение года подобное нарушение повторится, то дисквалификация станет реальной.

Себальос оштрафован на 20 тысяч евро, дисквалификации нет.

Изначально инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также занимался изучением поведения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в данной игре, но бразилец наказан не был.